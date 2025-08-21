Das Buch „Damals hatten wir nur Minigolf, sonst nichts” von Max Kersting schnappt sich harmlose Schnappschüsse und verleiht ihnen mit ein paar schief hingekritzelten Worten eine völlig neue Bedeutung.

Es gibt diese Fotos, die sehen aus, als hätte sie das Leben selbst aus Langeweile geknipst. Genau solche harmlosen Zufallsschnappschüsse schnappt sich Max Kersting und verpasst ihnen mit ein paar schief hingekritzelten Worten eine völlig neue Bedeutung. Die alten Fotos stöbert der Münchner auf Flohmärkten auf und setzt sie mit kurzen Textchen in neue, humorvolle Sinnzusammenhänge. Die Ergebnisse sind oft schräg, manchmal sinnlos, aber immer lustig. „Damals hatten wir nur Minigolf, sonst nichts“ ist ein wunderbares Buch über Banalität, Absurdität und diesen speziellen Moment zwischen Lachen und Stirnrunzeln. Probiers doch mal mit deinen eigenen Schnappschüssen – absurde Kurzgeschichten lauern überall.