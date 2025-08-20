Der Verkaufsstart des Tamron 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A064) für Nikon Z rückt näher – passend dazu wollen wir einen Blick in die Beispielsbilder-Galerie des Herstellers werfen. Macht euch selbst ein Bild von Look und Abbildungsleistung des neuen Weitwinkel-Zoomobjektivs.

Mit dem Tamron 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A064) startete Ende Juli 2025 (mit der Sony E Variante) ein lichtstarkes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E- und Nikon Z-Anschluss auf dem deutschen Fotomarkt. Die zweite Generation (G2) erweitert den Zoombereich gegenüber dem Vorgänger (17-28 mm) auf 16-30 mm und bietet neben verbessertem Autofokus dank leistungsstarkem VXD-Linearmotor auch ein optimiertes Handling. Trotz kompakter, wetterfester Bauweise mit Fluorbeschichtung auf der Frontlinse bleibt das Gewicht angenehm niedrig, was das Objektiv vor allem für die Reise- und Reportagefotografie interessant macht. Die einheitliche Filtergröße von 67 mm erleichtert zudem die Nutzung mit anderen Tamron-Objektiven. Das 16-30 mm bildet gemeinsam mit dem 28-75 mm und 70-180 mm F/2.8 die sogenannte „G2 Trinity“.

Die Sony E-Mount Variante ist bereits seit dem 31. Juli 2025 erhältlich. Zum 22. August 2025 startet nun auch die Nikon Z-Variante auf dem europäischen Markt.

Weitere Informationen gibt es in unserer ausführlichen News zum Tamron 16-30mm F2.8 G2. Und hier geht es zum Objektiv im Tamron-Onlineshop, wo es auch noch mehr Informationen zu Ausstattung und Verfügbarkeit der Varianten gibt.

Und hier ist das Vorstellungsvideo des Herstellers auf YouTube:

Tamron 16-30mm F2.8 G2 Beispielsbilder-Galerie Nikon Z

Jetzt folgt eine erste Auswahl offizieller Hersteller-Bilder, die mit der Tamron 16-30mm F2.8 G2 Nikon Z Variante entstanden sind. Macht euch selbst einen realistischen Eindruck von der Bildqualität und Leistung in der Praxis. Die BMX- und Action-Bilder stammen von Naoki Gaman, die urbanen Aufnahmen stammen von Felipe Prieto – Copyright liegt bei Tamron. Und wer einen Blick in die Bilder werfen möchte, die mit der Sony E Variante entstanden sind, kann das hier auf PhotoScala in der passenden Beispielbilder-Galerie.