Das lichtstärkste 200mm mit herausragender optischer Leistung – für eine atemberaubende Bildqualität, die Ihr Motiv perfekt zur Geltung bringt.

Das Sigma 200mm F2 DG OS | Sports ist das weltweit erste1 200mm F2 Festbrennweiten-Teleobjektiv, das für spiegellose Vollformatkameras entwickelt wurde. Dank der herausragenden optischen Leistung liefert es ein weiches Bokeh, einen wirkungsvollen Kompressionseffekt und eine exquisite Wiedergabe. Dies schafft Raum für Kreativität und ermöglicht einzigartige fotografische und videografische Ausdrucksformen.

Das Objektiv ist eine hervorragende Wahl für Portraitfotografie und eignet sich auch ideal für Aufnahmen von Indoor-Sportarten bei schlechten Lichtverhältnissen oder generell für sich schnell bewegende Motive. Der HLA-Antrieb (High-response Linear Actuator) sorgt für einen präzisen und schnellen Autofokus. Die Bildstabilisierung mit 6,5 Belichtungsstufen2 lässt ein Fotografieren aus der Hand zu.

Darüber hinaus führt eine staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion in Verbindung mit dem robusten Design nebst fortschrittlichen Funktionen der Sigma Sports-Serie zu höchster Zuverlässigkeit in jeder Aufnahmesituation.

1. Als Wechselobjektiv speziell für spiegellose Vollformatkameras, laut Sigma Recherche im August 2025.

2. Basierend auf den CIPA-Richtlinien. (Gemessen bei einer Brennweite von 200mm an einer 35mm-Vollformatkamera)

HAUPTMERKMALE

Das weltweit erste 200mm-F2-Vollformatobjektiv für spiegellose Kameras liefert eine herausragende optischer Leistung

Hervorragende Abbildungsleistung bereits bei voll geöffneter Blende

Durch einen optischen Aufbau mit 19 Elementen in 14 Gruppen, darunter 2 FLD- und 2 SLD-Glaselemente, werden beim Sigma 200mm F2 DG OS | Sports die bei Teleobjektiven sonst leicht erkennbaren Farblängs- und Farbquerfehler sehr gut auskorrigiert. So wird eine außergewöhnlich hohe optische Leistung erzielt. Selbst bei weit geöffneter Blende liefert das Objektiv eine detailreiche Wiedergabe, eine hohe Auflösung und einen hohen Kontrast von der Bildmitte bis zu den Rändern.

Beeindruckende Portraits dank außergewöhnlichem Bokeh

Eine Blende F2 ist doppelt so Lichtstrak wie eine Blende F2.8 und sorgt zudem für ein weicheres Bokeh. Noch gestalterischer wird diese Hintergrundunschärfe durch den Kompressionseffekt der Brennweite von 200mm, der das Motiv hervorhebt und einen einzigartigen plastischen Ausdruck schafft. In Kombination mit der außergewöhnlichen optischen Leistung ermöglicht das Sigma 200mm F2 DG OS | Sports beeindruckende Portraits wie kein anderes.

Auch leistungsstark bei Indoor-Sportfotografie

Mit seiner F2-Lichtstärk ermöglicht das Sigma 200mm F2 DG OS | Sports auch bei schlechten Lichtverhältnissen kürzere Verschlusszeiten und stellt so ein leistungsstarkes Werkzeug für die Indoor-Sportfotografie dar. Das gestaltende Bokeh hebt die Bewegungen und Ausdrucksformen der Athleten hervor und sorgt für dynamische Bilder. Dank des schnellen Autofokus des HLA-Motors (High-response Linear Actuator) und der optischen Stabilisierung (OS) wird kein entscheidender Moment verpasst.

Optisches Design zur Minimierung von Flares und Ghosting

Aufgrund modernster Simulationstechnologie aller Lichteinfall-Situationen in der Entwicklungsphase des Sigma 200mm F2 DG OS | Sports und durch Sigmas Nano-Porous-Coating sowie Super-Multi-Layer-Coating wurden Flares und Ghosting weitgehend eliminiert. So liefert das Objektiv unter allen Bedingungen kontrastreiche Ergebnisse.

Schneller Autofokus und optische Bildstabilisierung für maximale Abbildungsleistung

HLA-Antrieb für Geschwindigkeit und Präzision

Der im Sigma 200mm F2 DG OS | Sports verbaute HLA-Antrieb (High-Response Linear Actuator) sorgt für einen leisen, schnellen und hochpräzisen Autofokus

Leistungsstarke optische Stabilisierung, basierend auf Sigmas OS2-Algorithmus

Das Sigma 200mm F2 DG OS | Sports bietet eine außergewöhnliche optische Stabilisierung von bis zu 6,5 Belichtungsstufen*. Dank Sigmas fortschrittlichen OS2-Algorithmus erfüllt dieses Objektiv mühelos die Anforderungen an ein Teleobjektiv mit großer Blende.

Zwei Modi der Stabilisierung sorgen für größtmögliche Flexibilität. Modus 1 eignet sich für statische Motive aus der Hand. Modus 2 ist ideal für “Mitzieher” bei Tier- oder Motorsportaufnahmen und für andere sich bewegende Motive. Im Modus 2 sorgt Sigmas “Intelligent OS-Algorithmus”, ein speziell für Schwenkaufnahmen entwickelter Algorithmus, für eine wirksame Stabilisierung, unabhängig vom Hoch- oder Querformat. So wird das Motiv in seiner Dynamik erfasst, ohne dass der Effekt des Mitziehens verloren geht.

*Basierend auf den CIPA-Richtlinien. (Gemessen bei einer Brennweite von 200mm an einer 35mm-Vollformatkamera)

Außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit der Sigma Sports-Produktlinie

Wärmeisolierende Lackierung für perfekte Objektiv-Performance

Das Objektivgehäuse des Sigma 200mm F2 DG OS | Sports ist außen mit einer wärmeisolierenden Farbe lackiert, die die Wärmeaufnahme durch Sonnenlicht wirksam unterdrückt. So wird verhindert, dass sich das Objektiv bei langen Außeneinsätzen bei sonnigem Wetter, z. B. in der Natur- oder Motorsportfotografie, aufheizt.

Witterungsbeständigkeit – eine der Spezifikationen der Sigma Sports-Serie

Der Objektivanschluss des Sigma 200mm F2 DG OS | Sports, alle Drehringe, die benutzerdefinierten Schalter und andere Steuerschalter sowie die einzelnen Tubusverbindungen sind staub- und spritzwassergeschützt*, um das Eindringen von Staub und Spritzwasser in das Objektiv zu verhindern. Darüber hinaus verfügt die Frontlinse über eine wasser- und ölabweisende Beschichtung, um die Reinigung zu erleichtern, wenn Wassertropfen oder Staub an der Linse haften.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht vollständig mit Wasser in Kontakt kommt. Wasser im Inneren eines Objektivs kann große Schäden verursachen und es sogar irreparabel machen.

Neu gestaltete Stativschelle

Das Sigma 200mm F2 DG OS | Sports ist mit der neuen Stativschelle TS-171 ausgestattet, die auch hinsichtlich der Verwendung als Tragegriff entwickelt wurde. Sie verfügt über einen längeren Stativfuß und einen größeren Abstand zwischen diesem und dem Objektiv. Ein Rastung jeweils im 90°-Winkel, unterstützt die schnelle und genaue Ausrichtung des Objektivs im Hoch- oder Querformat. Der Stativfuß ist Arca-Swiss kompatibel.

Verschiedenste Funktionen für eine außerordentliche Funktionalität

Das Objektiv verfügt über eine Vielzahl von Tasten und Schaltern, um individuellen Vorlieben und Anforderungen in verschiedenen Aufnahmesituationen gerecht zu werden. Zur Ausstattung des Sigma 200mm F2 DG OS | Sports gehören AFL-Tasten an drei verschiedenen Positionen, ein Fokusmodeschalter, ein Fokussierbereichsbegrenzer, ein Schalter für die beiden OS-Modi sowie ein Schalter für die benutzerdefinierten Modi.

WEITERE EIGENSCHAFTEN

● HLA (High-response Linear Actuator)

● OS (Optische Stabilisator) mit OS2- Algorithmus

● Innenfokussierung

● NPC (Nano Porous Coating)

● Wasser- und ölabweisende Beschichtung (Frontlinse)

● AFL-Tasten an 3 Positionen – Nur bei kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

● Blendenring-Klick-Schalter und Blendenring-Sperrschalter

● Fokusmode-Schalter

● OS-Schalter

● Fokussierbereichsbegrenzer

● Benutzermodus-Schalter

● Staub- und Spritzwasserschutz

● Anschluss-Wechsel-Service möglich

● Umschaltbar zwischen einer linearen und nichtlinearen Übersetzung des Fokusrings

– Nur im L-Mount. Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

● Kompatibel mit dem USB-Dock UD-11

– Optional erhältlich / Nur für L-Mount

● Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA-eigene MTF-Messsystem

TECHNISCHE DATEN Die Daten beziehen sich auf die L-Mount Version

• Objektivkonstruktion: 19 Elemente in 14 Gruppen (2 FLD, 2 SLD)

• Bildwinkel: 12,3°

• Anzahl der Blendenlamellen: 11 (runde Blendenöffnung)

• Kleinste Blende: F22

• Naheinstellgrenze: 170 cm

• Größter Abbildungsmaßstab: 1:7;6

• Filtergröße: Ø 105 mm

• Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 118,9 mm x 201 mm

• Gewicht: 1.820g