Für Smartphone-Enthusiasten: Vom 22. bis 24. September 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „Fotografieren mit dem Smartphone – Basic“ Kurs an, bei dem die Teilnehmenden lernen, ihre fotografischen Grundkenntnisse und die technischen Möglichkeiten ihres Smartphones gezielt einzusetzen, um bessere und kreativere Bilder zu machen.

Kursbeschreibung: Sie lernen die fotografischen Werkzeuge des eigenen Smartphones(zu den News auf PhotoScala) anhand einer optionalen Kamera-App umfassend kennen und sind in der Lage, typische Situationen fotografisch in den Griff zu bekommen und auch eigene, kreative Bildideen zu umzusetzen.

Fotografieren mit dem Smartphone – Basic Kurs Inhalte

fotografische und digitale Grundlagen

praktische Übungen

die Werkzeuge der Smartphone-Kamera

die Funktionen verschiedener Kamera-App´s

Zubehör für die Smartphone-Fotografie

Clevere Praxistipps vom Profi

Fotowalk inklusive vieler kreativer Übungen

Fotografie am Abend und in der Dämmerung

Einfache Bildbearbeitung im Smartphone

Gemeinsame Bildanalyse mit Feedback

Vorkenntnisse: keine

Zum Kurs mitbringen

eigenes Smartphone inkl. Ladegerät

Passwort bzw. Berechtigung zum Download von Apps im Store

Termin & Preis

22. – 24.09.2025

je von 09.00 – 17.00 Uhr

+ Abendexkursion am Dienstag bis ca. 21.00 Uhr

Preis: 420 Euro

Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel: https://www.photomedienforum.de/event-details/fotografieren-smartphone