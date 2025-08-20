Für Smartphone-Enthusiasten: Vom 22. bis 24. September 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „Fotografieren mit dem Smartphone – Basic“ Kurs an, bei dem die Teilnehmenden lernen, ihre fotografischen Grundkenntnisse und die technischen Möglichkeiten ihres Smartphones gezielt einzusetzen, um bessere und kreativere Bilder zu machen.
Kursbeschreibung: Sie lernen die fotografischen Werkzeuge des eigenen Smartphones(zu den News auf PhotoScala) anhand einer optionalen Kamera-App umfassend kennen und sind in der Lage, typische Situationen fotografisch in den Griff zu bekommen und auch eigene, kreative Bildideen zu umzusetzen.
Fotografieren mit dem Smartphone – Basic Kurs Inhalte
- fotografische und digitale Grundlagen
- praktische Übungen
- die Werkzeuge der Smartphone-Kamera
- die Funktionen verschiedener Kamera-App´s
- Zubehör für die Smartphone-Fotografie
- Clevere Praxistipps vom Profi
- Fotowalk inklusive vieler kreativer Übungen
- Fotografie am Abend und in der Dämmerung
- Einfache Bildbearbeitung im Smartphone
- Gemeinsame Bildanalyse mit Feedback
Vorkenntnisse: keine
Zum Kurs mitbringen
- eigenes Smartphone inkl. Ladegerät
- Passwort bzw. Berechtigung zum Download von Apps im Store
Termin & Preis
22. – 24.09.2025
je von 09.00 – 17.00 Uhr
+ Abendexkursion am Dienstag bis ca. 21.00 Uhr
Preis: 420 Euro
Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel: https://www.photomedienforum.de/event-details/fotografieren-smartphone
