Unter dem Titel „Betrachtungen in Schwarz/Weiss“ präsentiert der Fotograf Klaus-Peter Gnaß vom 27. August bis zum 1. Oktober 2025 seine Arbeiten in der Zentralbibliothek am Neumarkt in Bielefeld. Die Ausstellung mit dem Schwerpunkt auf analoger Schwarzweißfotografie versammelt insgesamt 66 Werke, die in klassischer Großformattechnik auf Film entstanden sind.

Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt auf Themen wie Porträt, Wasser, Architektur, Steine und Irritationen. Ein besonderes Highlight der Schau sind Fotografien, die mithilfe des historischen photomechanischen Verfahrens der Polymergravur (Heliogravüre) angefertigt wurden – ein Verfahren, das auf das Jahr 1860 zurückgeht. Die Ausstellung wird am Mittwoch, 27. August 2025 um 17:30 Uhr im ersten Obergeschoss der Zentralbibliothek eröffnet.

Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt auf Themen wie Porträt, Wasser, Architektur, Steine und Irritationen. Ein besonderes Highlight der Schau sind Fotografien, die mithilfe des historischen photomechanischen Verfahrens der Polymergravur (Heliogravüre) angefertigt wurden – ein Verfahren, das auf das Jahr 1860 zurückgeht. Die Ausstellung wird am Mittwoch, 27. August 2025 um 17:30 Uhr im ersten Obergeschoss der Zentralbibliothek eröffnet.

Klaus-Peter Gnaß arbeitet seit über 30 Jahren fotografisch und hat sich seit den 1990er Jahren auf analoge Großformatfotografie spezialisiert. Seit 2002 nutzt er fast ausschließlich das Negativformat 8×10 Inch (20×25 cm). Die Arbeiten entstehen größtenteils mit mechanischen Kameras ohne Elektronik, wobei die Belichtungsmessung mit einem Spotmeter erfolgt – ein Arbeitsprozess, der bis zu mehreren Stunden pro Aufnahme in Anspruch nehmen kann. Die Entwicklung der Negative erfolgt in einer eigens eingerichteten Dunkelkammer.

Mit seiner minimalistischen und zugleich technisch präzisen Herangehensweise sucht Gnaß die Balance zwischen künstlerischem Ausdruck und fotografischer Handwerkskunst. Die Ausstellung bietet einen tiefen Einblick in ein traditionsreiches fotografisches Verfahren, das sich bewusst gegen die Schnelllebigkeit digitaler Bildproduktion stellt.

Ort & Öffnugnszeiten der Ausstellung

Ort: Zentralbibliothek am Neumarkt, Neumarkt 1, 33602 Bielefeld

Öffnungszeiten: Montag–Samstag 10–20 Uhr, Sonntag 10–16 Uhr, an Feiertagen geschlossen.

Eintritt: frei.

Weitere Informationen zum Fotografen: www.klauspetergnass.de