Mit der KNOWLED M300R präsentiert Godox eine neue professionelle Studioleuchte, die die KNOWLED-M-Serie ergänzt. Das 300-Watt-COB-Vollfarblicht richtet sich an Film- und Studioproduktionen und kombiniert hohe Lichtleistung mit flexibler Farbsteuerung. Die Leuchte ist ab sofort über die Transcontinenta GmbH in Deutschland erhältlich, der Preis liegt bei 1.799,99 Euro (UVP).

Die M300R liefert bis zu 101.000 Lux bei 5600K auf 1 Meter (mit Reflektor) und deckt einen variablen Farbtemperaturbereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin ab – inklusive Grün-Magenta-Shift. Neben klassischen CCT- und HSI-Modi unterstützt sie RGBW-, GEL-, X-Y- und FX-Einstellungen. Für den professionellen Einsatz bietet die IP54-zertifizierte Leuchte On-Board-, App-, DMX-, CRMX- und Ethernet-Steuerung. Der Betrieb ist stationär oder mobil via V-Mount-Akku möglich.

Das Licht kommt mit Bowens-kompatiblem Anschluss und hat ein Gewicht von 3,6 kg – das ist zwar schwer, für den Einsatz im Studio aber flexibel genug. Die Leuchte eignet sich für Werbe- und Filmsets ebenso wie für anspruchsvolle Studioumgebungen.

Pressemitteilung Transcontinenta Gmbh: