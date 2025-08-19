Mit der KNOWLED M300R präsentiert Godox eine neue professionelle Studioleuchte, die die KNOWLED-M-Serie ergänzt. Das 300-Watt-COB-Vollfarblicht richtet sich an Film- und Studioproduktionen und kombiniert hohe Lichtleistung mit flexibler Farbsteuerung. Die Leuchte ist ab sofort über die Transcontinenta GmbH in Deutschland erhältlich, der Preis liegt bei 1.799,99 Euro (UVP).
Die M300R liefert bis zu 101.000 Lux bei 5600K auf 1 Meter (mit Reflektor) und deckt einen variablen Farbtemperaturbereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin ab – inklusive Grün-Magenta-Shift. Neben klassischen CCT- und HSI-Modi unterstützt sie RGBW-, GEL-, X-Y- und FX-Einstellungen. Für den professionellen Einsatz bietet die IP54-zertifizierte Leuchte On-Board-, App-, DMX-, CRMX- und Ethernet-Steuerung. Der Betrieb ist stationär oder mobil via V-Mount-Akku möglich.
Das Licht kommt mit Bowens-kompatiblem Anschluss und hat ein Gewicht von 3,6 kg – das ist zwar schwer, für den Einsatz im Studio aber flexibel genug. Die Leuchte eignet sich für Werbe- und Filmsets ebenso wie für anspruchsvolle Studioumgebungen.
Pressemitteilung Transcontinenta Gmbh:
Godox KNOWLED M300R – Erweiterung der KNOWLED-M-Serie
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich Ihnen mit der neuen Godox KNOWLED M300R ein weiteres Highlight aus der KNOWLED-Serie vorstellen zu dürfen. Diese neue Full-Color-COB-Leuchte überzeugt durch herausragende Leistung, Farbwiedergabe und Vielseitigkeit und richtet sich an professionelle Film- und Studioanwender.
Kompakte 300W-Leuchte mit High-End-Farbkontrolle für professionelle Ansprüche
Die M300R ist ein kompaktes 300-Watt-Vollfarblicht mit beeindruckender Helligkeit und höchster Farbgenauigkeit. Mit einem Lichtleistung von bis zu 101.000 Lux bei 5600K auf 1 Meter (mit BR30-Reflektor) übertrifft sie in ihrer Klasse sogar zahlreiche 600W-Leuchten. Dank modernster Farbmischtechnologie erlaubt sie feinste Justierungen und kreative Lichtgestaltung auf höchstem Niveau.
Professionelle Anwender profitieren von umfangreichen Steuerungsoptionen, einem wetterfesten Design und der bewährten Bowens-Kompatibilität. Die M300R ist der ideale Begleiter für Filmproduktionen, Werbedrehs und anspruchsvolle Studioumgebungen.
Highlights im Überblick:
- Leistungsstark und farbgenau: 300W COB mit bis zu 101.000 Lux, präzise Farbwiedergabe mit CCT, HSI, RGBW, GEL, X-Y und FX-Modi
- Professionelle Farbanpassung: 1.800K–10.000K Farbtemperatur mit ±100 % Grün-Magenta-Shift
- Kompakt und mobil: Nur 3,6 kg, Betrieb per Netz oder V-Mount-Akku
- Robust und zuverlässig: IP54-zertifiziertes Gehäuse aus Magnesium-Aluminium-Legierung
- Flexibel steuerbar & kompatibel: On-Board, App, DMX, CRMX, Ethernet; Bowens Mount für vielfältiges Zubehör
Preis und Verfügbarkeit
Die Godox KNOWLED M300R ist in Kürze im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.799,99 €.
