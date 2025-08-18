Ein Urlaub, viele Eindrücke: Je nach Licht, Stimmung und Motiv lohnt es sich, einen individuellen Bearbeitungsansatz zu wählen, um mit Radiant Photo 2 atmosphärische Urlaubsbilder zu erstellen. Hier zeigen wir dir anhand eines besonderen Bildes aus Melilla, wie du unterschiedliche Looks gezielt einsetzen kannst.

Urlaubsbilder sind so vielfältig wie die Reisen, auf denen sie entstehen: Vom sonnigen Strand bis zur nebligen Berglandschaft – jedes Motiv bringt seine eigenen Lichtstimmungen, Farben und Herausforderungen mit. Deshalb gibt es nicht den einen perfekten Workflow für alle Urlaubsmotive. Vielmehr lohnt es sich, verschiedene Bearbeitungswege auszuprobieren, um herauszufinden, wie ein Bild je nach Stimmung, Erinnerung oder Verwendungszweck wirken kann. Wir bearbeiten hier ein Urlaubsbild in drei verschiedenen Stilen in Radiant Photo 2.

Unser Beispielfoto ist in der spanisch-mediterranen Stadt Melilla im Norden Afrikas entstanden. Neben beeindruckenden Bauwerken im Modernismus-Stil findest du dort auch eine Festungsanlage aus dem 14. Jahrhundert. Wie so oft bei kurzen Städtetrips waren wir auf das Wetter angewiesen – und genau diese Aufnahme, die in den Klosterhöhlen unterhalb der Altstadt Melilla la Vieja entstand, zeigt den Blick auf die schroffe Mittelmeerküste bei diesigem Licht. Deshalb haben wir in Radiant Photo 2 drei verschiedene Bearbeitungsvarianten ausprobiert: In der ersten stellst du die ursprüngliche Farbsättigung wieder her, in der zweiten setzt du auf einen kühlen, zurückgenommenen Look, und in der dritten bringst du mit einer kontrastreichen Schwarz-Weiß-Konvertierung grafische Stärke ins Bild.

Vorher – Nachher