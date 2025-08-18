Limited Edition – die X5 in Satinweiß: Kreatives Kraftpaket mit Stil

Insta360 bringt die X5 Satinweiß Limited Edition auf den Markt: Ein kreatives Kraftpaket mit Stil!

Hochwertiges weißes Finish trifft auf professionelle Leistung, mit exklusivem 1 TB Cloud-Speicher.

Insta360 hat die X5 Satinweiß Limited Edition vorgestellt, eine aufsehenerregende Variante seines Flaggschiff-Modells. Dieses limitierte Modell kombiniert die branchenführende 8K-Bildgebung der X5 mit einem eleganten, glitzernden, weißen Design und definiert damit neu, was Kreativschaffende von Form und Funktion erwarten.

“Die X5 Satinweiß ist nicht nur eine Kamera – sie ist ein Statement“, sagt Max Richter, VP of Marketing und Mitbegründer von Insta360. “Wir haben alles, was Creator an der X5 lieben, in ein Design verpackt, das genauso auffällig ist wie ihre Inhalte: die unglaubliche Bildqualität, die robuste Bauweise und die KI-gestützte Bearbeitung.“

Die X5 Satinweiß Limited Edition ist weltweit ab dem 5. August 2025 über den Insta360 Store, Amazon und ausgewählte Einzelhändler zu einem Preis ab 589,99 EUR erhältlich.

Professionelle Bildgebung, Tag und Nacht

Die X5 Satinweiß verfügt über die gleichen bahnbrechenden Eigenschaften wie das Original: 8K 30 fps 360°-Video, 1/1,28″ Sensoren und ein Dreifach-KI-Chipysystem für messerscharfe Details. Der PureVideo-Modus nutzt die KI-Rauschunterdrückung für beeindruckende Schwachlicht-Aufnahmen, während AdaptiveTone Licht und Farben unter schwierigen Bedingungen dynamisch ausgleicht. Von Wanderungen im Sonnenaufgang bis hin zu neonbeleuchteten Stadtlandschaften erhalten Nutzer filmische Ergebnisse ohne Kompromisse.

Stil, der Aufmerksamkeit erregt

Das Kameragehäuse besticht durch ein hochwertiges Finish mit dezenten Glitzerakzenten und leuchtend orangefarbenen Details, ein Look, der sich auch auf das Zubehör erstreckt, von der mitgelieferten Objektivkappe und der Schutztasche bis hin zum 114 cm langen unsichtbaren Selfie Stick. Es ist das ultimative Mode-trifft-Funktions-Setup für Influencer, Reisende und Kreative, die Stil ohne Kompromisse verlangen.

Für die Wildnis gemacht

Lass dich von der Optik nicht täuschen, denn die X5 Satinweiß ist genauso robust und leistungsstark wie die normale Version:

Die kratzfesten, austauschbaren Gläser sorgen für Sicherheit auf der Piste und bei alltäglichen Abenteuern.

IP68 wasserdicht bis 15 m und kompatibel mit dem X5 Unsichtbaren Tauchgehäuse für Tauchgänge bis 60 m.

Der integrierte Windschutz sorgt auch bei hohen Geschwindigkeiten für einen klaren Klang.

Bis zu 208 Minuten ununterbrochene 5,7K-Aufnahme, mit Schnellladung auf 80 % in 20 Minuten. Weniger warten, mehr schaffen.

Mühelose Arbeitsabläufe

Mit dem InstaFrame-Modus der X5 können Creator flache Videos aufnehmen und sofort teilen, während das komplette 360°-Material für spätere Bearbeitungen erhalten bleibt. Die kürzlich aktualisierte Insta360-App ist außerdem voll mit KI-Tools, die die Bearbeitung zum Kinderspiel machen. In Verbindung mit dem kostenlosen 1-Jahres-Abonnement für Insta360+ (1 TB Cloud-Speicher)* können Nutzer ihre Dateien automatisch sichern, in der Cloud bearbeiten und exportieren und immersive Inhalte mit einem einzigen Link teilen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Insta360 X5 Satinweiß Limited Edition kommt weltweit am 5. August 2025 in den Handel und kostet 589,99 EUR. Und für eine begrenzte Zeit können X5-Käufer ein kostenloses 1-Jahres-Abo für Insta360+ mit 1 TB Cloud-Speicher im Wert von 131,99 € erhalten.

*Die vollständigen Bedingungen findet man in der Insta360-App.

