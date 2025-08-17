Mit Street Scenes präsentiert Phil Penman im teNeues Verlag einen großformatigen Bildband, der die urbane Vielfalt von Metropolen weltweit in meisterhaften Fotografien festhält. Wir werfen einen Blick in den Bildband.

Mit „Street Scenes“ legt der in New York lebende britische Fotograf Phil Penman am 14. August 2025 eine Hommage an das Leben in den Straßen der Welt vor. Auf 224 Seiten und mit rund 200 Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen dokumentiert er Szenen aus Städten wie New York, Paris und Tokio. Die Aufnahmen reichen von dynamischen Momenten im Gedränge bis zu stillen, fast poetischen Beobachtungen, die die Seele des urbanen Raums einfangen. Die Hardcover-Ausgabe im großzügigen Format von 27,5 × 34 cm bietet den Bildern die nötige Präsenz, um ihre Wirkung voll zu entfalten.

Metropolen zwischen Dynamik und Stille

Der Band gliedert sich in Kapitel, die unterschiedliche Facetten urbanen Lebens beleuchten. Ein Schwerpunkt liegt auf Penmans langjähriger fotografischer Arbeit in New York City, wo er seit über 25 Jahren das sich ständig wandelnde Straßenbild dokumentiert. Die Mehrzahl der Bilder ist in Schwarz-Weiß gehalten, was den Fokus auf Form, Struktur und Licht lenkt, doch finden sich auch Farbfotografien, die einzelne Szenen mit intensiver Bildstimmung aufladen.

Penmans Bildsprache ist klar und gleichzeitig erzählerisch: Er hält Flüchtiges fest, ohne den Blick für die kleinen Details zu verlieren, die Geschichten im Hintergrund erzählen. Die Bilder zeigen Straßenkünstler, Passanten, Architektur und zufällige Begegnungen, die im Moment ihres Geschehens gebannt werden. Diese Mischung aus Beobachtungsgabe und technischem Können macht den Bildband nicht nur zu einer Sammlung urbaner Impressionen, sondern auch zu einer Inspirationsquelle für Fotografen, die frische Perspektiven und neue Ansätze in der Streetfotografie suchen.

Mit einem Preis von 70 Euro bewegt sich der Band im mittleren Segment hochwertiger Fotobücher. Angesichts des Formats, der Druckqualität und der Anzahl großformatiger Abbildungen bietet er ein stimmiges Verhältnis von Preis und gebotener Qualität.

„Street Scenes“ ist eine zeitgenössische Bestandsaufnahme der Streetfotografie und gleichzeitig das persönliche Portrait eines Fotografen, der zu den einflussreichsten seiner Zeit zählt.

Zum Autor

Phil Penman, geboren in Großbritannien und seit vielen Jahren in New York ansässig, arbeitet seit über 25 Jahren als Fotograf. Bekannt wurde er vor allem durch seine Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus New York City. Er hat für Publikationen wie das People Magazine und den Daily Telegraph gearbeitet, Prominente wie Jennifer Lopez und Bill Gates fotografiert und historische Momente wie die Anschläge vom 11. September 2001 dokumentiert. Penman wurde als einer der „52 einflussreichsten Straßenfotografen“ neben Größen wie Henri Cartier-Bresson und Sebastião Salgado ausgezeichnet. Sein Debütbuch „STREET“ wurde ein Bestseller und unter anderem im MoMA in New York ausgestellt.

Phil Penman – Street Scenes

Untertitel: Street Scenes

Herausgeber: Die Gestalten Verlag GmbH & Co. KG

Autor: Phil Penman

Erscheinungsdatum: 14. August 2025

Format: 27,5 × 34 cm

Sprache: Englisch

Seiten: 224

Bilder: ca. 200 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien

Bindung: Hardcover

ISBN (DE): 978-3-96171-724-8

Preis: € 70,00 | $ 90 | £ 59,95

Verlagswebseite: teNeues