NEUE Joseph Petzval Focus-coupled Art Lens Serie

Wir freuen uns, die Weiterentwicklung der legendären Petzval Art Lenses zu präsentieren – die Joseph Petzval Focus-coupled Bokeh Control Art Lens Serie. Diese meisterhaft von Hand gefertigte Objektivreihe wurde entwickelt, um eine neue Ära der künstlerischen Fotografie und Videografie mit Sony E-, Canon RF- und Nikon Z-Kameras einzuläuten.

Eine vollständige Objektivfamilie: Fünf ausdrucksstarke Objektive sind in der Entwicklung – 27 mm, 35 mm, 55 mm, 80.5 mm und 135 mm – basierend auf Joseph Petzvals originalem Porträtobjektiv von 1840 und neu interpretiert für moderne Fotograf:innen und Videograf:innen.

Kreative Aufnahmen mit Charakter: Gestochen scharfe Bildzentren, das charakteristische wirbelnde Bokeh und hohe Kontraste werden ergänzt durch sanfte Lens Flares, einen warmen Schleier in den Lichtern und weich aufblühende Highlights

Optimierte Präzision für Videografie: Einheitliche Getriebe-Positionen, stufenlose Einstellringe für Fokus, Bokeh und Blende sowie Unterstützung für Follow-Focus gewährleisten eine nahtlose Integration in jeden Filmemacher-Workflow – ohne das fotografische Erlebnis durch die flüssige, manuelle Bedienung zu stören.

Focus-coupled Bokeh Kontrolle: Innovative Technik ermöglicht die Anpassung des Bokehs ohne Fokusverschiebung – für eine sanfte, unterbrechungsfreie Steuerung der visuellen Atmosphäre in jeder Szene.

Zahnkranzpositionen an jeder Brennweite abgestimmt

Mit dem Vorhang, der sich nun für das nächste Kapitel der Petzval-Kunst hebt, feiern wir den Auftakt mit der Einführung der Joseph Petzval 55 f/1.7 und Joseph Petzval 80.5 f/1.9 Focus-coupled Bokeh Control Art Lenses. Zwei der ausdrucksstärksten und vielseitigsten Brennweiten bilden das ideale Fundament für künstlerische Entdeckungsreisen. Doch das ist erst der Anfang. Schon bald folgt das Joseph Petzval 35 f/2 – mit seiner neuen Brennweite, einem erweiterten Bildwinkel und einer Naheinstellgrenze von nur 0,4 m bringt es den unverwechselbaren Petzval-Look in eine ganz neue Perspektive. In der Folge wird die Serie um die Brennweiten 27 mm und 135 mm erweitert – und damit zu einer vollständigen Reihe, bei der jedes Objektiv dem Petzval-Erbe einen ganz eigenen Blickwinkel hinzufügt.

Neue Dimensionen im Storytelling

Die Joseph Petzval Focus-Coupled Bokeh Control Art Lens Serie ist eine handgefertigte Objektivkollektion, die neue künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet. Jedes Objektiv liefert eine gestochen scharfe Bildmitte mit sanft auslaufenden, malerischen Rändern – veredelt durch das charakteristische, wirbelnde Bokeh, für das Petzval-Objektive bekannt sind. Mit dem integrierten Bokeh-Kontrollring lässt sich die Intensität des Swirls in sieben Stufen anpassen – so entsteht Tiefe, Ausdruck und Emotion in jedem Bild. Dank vollständiger manueller Steuerung lässt sich der Look bewusst „detunen“ und kreativ verfremden – perfekt für mutige, künstlerisch ausdrucksstarke Aufnahmen.

Perfekt am Set. Eindrucksvoll im Rampenlicht

Die fortschrittliche Focus-Coupling Technologie hebt diese Objektive hervor. Die einzigartige Funktion beseitigt Fokusverschiebungen, die eine Aufnahme stören könnte. Dadurch können Kreative, die gewünschte visuelle Charakteristik jedes Bildes mit nahtloser, präziser Kontrolle während des Filmens anpassen. Ob man nun ein scharfes, klares Bild über das gesamte Bildfeld anstrebt oder einen dramatischen Bokeh-Wirbel – der Fokus bleibt jederzeit stabil. Von subtilen Anpassungen für einen natürlichen Look bis hin zu filmischen Verschiebungen können Nutzer die visuelle Stimmung ihrer Aufnahmen mühelos verändern, ohne sich um den Fokus sorgen zu müssen und so eine einzigartige und ausdrucksstarke visuelle Sprache für ihre Geschichten entwickeln.

Vielseitigkeit für jede Szene

Als exklusive Angebote werden wir ein Cashback System und Bundle-Vergünstigungen anbieten. Der beste Preis, mit einer Ersparnis von 225€, ergibt sich mit dem Bundle aus allen drei Objektiven.

Technische Details

Joseph Petzval 35 f/2 Focus-coupled Bokeh Control Art Lens

Brennweite: 35 mm

Objektivkonstruktion: 5 Elemente in 3 Gruppen, Petzval Design

Blende: f/2 – f/22

Bildwinkel: 63 Grad

Objektivbajonett: Canon RF, Nikon Z, Sony E

Naheinstellgrenze: 0.4 m

Filtergewinde: 67 mm

Beschichtung: Mehrfachbeschichtet

Elektronische Kontakte: Nein

Fokusmechanismus: Helikoid

Fokusweg: 180 Grad

Objektivstütze: Integrierte ¼-Zoll-Objektivstütze

Kompatibel mit Follow-Focus Systemen: MOD, 0.8

Joseph Petzval 55 f/1.7 Focus-coupled Bokeh Control Art Lens

Brennweiten: 55 mm

Objektivkonstruktion: 4 Elemente in 4 Gruppen, Petzval Design

Blende: f/1.7 – f/22

Bildwinkel: 43 Grad

Objektivbajonett: Canon RF, Nikon Z, Sony E

Naheinstellgrenze: 0.7 m

Filtergewinde: 67 mm

Beschichtung: Mehrfachbeschichtet

Elektronische Kontakte: Nein

Fokusmechanismus: Helikoid

Fokusweg: 180 Grad

Objektivstütze: Integrierte ¼-Zoll-Objektivstütze

Kompatibel mit Follow-Focus Systemen: MOD, 0.8

Joseph Petzval 80.5 f/1.9 Focus-coupled Bokeh Control Art Lens

Brennweite: 80.5 mm

Objektivkonstruktion: 4 Elemente in 3 Gruppen, Petzval Design

Blende: f/1.9 – f/22

Bildwinkel: 30 Grad

Objektivbajonett: Canon RF, Nikon Z, Sony E

Naheinstellgrenze: 0.8 m

Filtergewinde: 67 mm

Beschichtung: Mehrfachbeschichtet

Elektronische Kontakte: Nein

Fokusmechanismus: Helikoid

Fokusweg: 180 Grad

Objektivstütze: Integrierte ¼-Zoll-Objektivstütze

Kompatibel mit Follow-Focus Systemen: MOD, 0.8

Lomography’s Reise mit Petzval

Joseph Petzvals ursprüngliches Objektiv von 1840 ist nicht nur für seinen ikonischen, wirbelnden Bokeh-Effekt bekannt, sondern auch als das erste Porträtobjektiv der Geschichte. Vor 2013 war das Objektiv nur für Großformatkameras geeignet, bis wir das Erbe von Petzval wiederbelebten und es für moderne (d)SLRs anpassten, um die alte, romantische Ästhetik des 19. Jahrhunderts zurückzubringen. Jetzt gehen wir einen weiteren Schritt nach vorn. Mit der Entwicklung eines neuen, filmischen Werkzeugs, das speziell für die heutigen Videografen und Fotografen entwickelt wurde, die mit spiegellosen Vollformatkameras arbeiten.

Professor Petzval

Nicht nur besaß Joseph Petzval einen wirklich wunderbaren Schnurrbart, sondern auch sein Verstand war ziemlich beeindruckend. Während er Mathematik an der Universität Wien lehrte, fand er auch die Zeit, seiner Erfindungskraft freien Lauf zu lassen und sowohl sein legendäres Objektiv als auch das Opernglas zu erfinden, die wir noch heute verwenden. Abseits seiner Studien war Petzval ein wahrer Athlet und stolz darauf, der beste Ringkämpfer und Fechter in Wien zu sein. Als Tierliebhaber soll er auf seinem geliebten schwarzen arabischen Pferd zur Universität geritten sein, das zu seinem treuesten Begleiter in seinen späteren Jahren wurde. Mit seinem sarkastischen Wesen und seinem revolutionären Geist wird ihm zugeschrieben, einmal gesagt zu haben: „Die Menschheit existiert nicht der Wissenschaft wegen, aber die Wissenschaft sollte dazu genutzt werden, die Bedingungen der Menschheit zu verbessern.“ Aus der Perspektive eines Fotografen ist er zweifellos eine Person, die die Bedingungen unseres Lebens erheblich verbessert hat. Der Krater Petzval, der sich auf der entferntesten Seite des Mondes befindet, wurde nach ihm benannt und lässt sein Erbe über das hinausgehen, was er sich je hätte träumen können. Wir empfehlen, mehr über seine Geschichte zu erfahren.

Preis und Verfügbarkeit

Jetzt erhältlich:

Joseph Petzval 55 mm f/1.7 – 499 EUR

https://shop.lomography.com/ joseph-petzval-55-f-1-7-bokeh- control-art-lens

Joseph Petzval 80.5 mm f/1.9 – 499 EUR

https://shop.lomography.com/ joseph-petzval-80-5-f-1-9- bokeh-control-art-lens

Joseph Petzval 35 mm f/2 – 499 EUR

https://shop.lomography.com/ joseph-petzval-35-f-2-bokeh- control-art-lens

Objektiv Bundle:

Joseph Petzval 55 mm f/1.7, Joseph Petzval 80.5 mm f/1.9, Joseph Petzval 35 mm f/2 – 1272 EUR, Cashback möglich

https://shop.lomography.com/ lenses/petzval

Als nächstes: 27 mm und 135 mm Objektive sind in Entwicklung, um die fünf Objektiv-starke Petzval Serie zu komplettieren.