DJI revolutioniert mit der Osmo 360 den Markt der 360°-Kameras

Neue 360°-Kamera bietet branchenweit einzigartige Funktionen, darunter 1-Zoll-360°-Bildgebung und natives 8K-360°-Video

DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, bringt heute die Osmo 360 auf den Markt. Als erster Schritt des Unternehmens in den Bereich der 360°-Kameras setzt die Osmo 360 neue Maßstäbe in der Bildgebung, übertrifft bestehende Industriestandards und bietet Kreativen genug Flexibilität für die Verwirklichung ihrer Visionen

Die Osmo 360 liefert mit ihrer 1-Zoll-360°-Bildgebung1 die schärfsten Fotos auf dem derzeitigen 360°-Kamera-Markt. Sie ist die erste 360°-Kamera, die ultrahochauflösendes 8K/50fps-360°-Videomaterial sowie 100 Minuten lang ununterbrochen in 8K/30fps2 aufnehmen kann.

„Mit der Osmo 360 stellt DJI den Status quo des 360°-Kamera-Marktes infrage“, sagt Christina Zhang, Senior Director Corporate Strategy bei DJI. „Wir setzen neue Maßstäbe für Panorama-Aufnahmen, indem wir auf die langjährige Innovationsgeschichte von DJI im Bereich der kreativen Kameratechnologie zurückgreifen. Mit jedem technologischen Fortschritt, von 1-Zoll-360°-Bildgebung mit dem branchenweit ersten quadratischen HDR-Sensor bis hin zur herausragenden Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, verändern wir, was mit einer 360°-Kamera möglich ist.“

Hervorragende 1-Zoll-360°-Bildqualität und natives 8K-360°-Video

Der speziell für 360°-Aufnahmen entwickelte, branchenweit erste quadratische HDR-Bildsensor der Osmo 360 behält das gleiche 360°-Bildfeld wie ein herkömmlicher 1-Zoll-Rechtecksensor, eliminiert dabei jedoch die ungenutzten Bereiche herkömmlicher rechteckiger Sensoren. Dies führt zu einer um 25 Prozent höheren Sensorausnutzung, herausragender Bildqualität und geringerem Stromverbrauch bei gleichzeitig ultrakompaktem und leichtem Kameragehäuse.

Die Osmo 360 ist zudem die erste 360°-Kamera, die native 8K/30fps-360°-Panoramavideos mit großen 2,4-μm-Pixeln bietet und eine branchenweit führende Laufzeit von 100 Minuten bei 8K/30fps erreicht. Die große Pixelgröße von 2,4 μm ist doppelt so groß wie der Branchenstandard von 1,2 μm und ermöglicht mehr Bilddetails, weniger Rauschen, bessere Leistung bei schwachem Licht und einen höheren Dynamikumfang. Die Osmo 360 ermöglicht zudem die Aufnahme ultrascharfer 8K/50fps-360°-Videos und setzt damit einen neuen Standard für die Videoauflösung bei 360°-Kameras.

Mit 13,5 Blendenstufen Dynamikumfang, kombiniert mit einer größeren Pixelgröße und einer f/1,9-Blende, welche die Lichtaufnahme deutlich erhöht, nimmt die Osmo 360 selbst bei schwachem Licht oder in kontrastreichen Szenen wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gestochen scharfe und lebendige Aufnahmen auf.

Zusätzliche kreative Funktionen:

Unsichtbarer Selfie-Stick: Der unsichtbare Osmo Selfie-Stick verschwindet aus 360°-Videos ohne Bearbeitung und ermöglicht Aufnahmen aus der Third-Person-Perspektive, wie sie normalerweise von einem Kameramann gemacht werden.

Video mit hoher Bildrate: Für alle, die Details im Bruchteil einer Sekunde mit hoher Bildrate festhalten möchten, kann die Osmo 360 auch 4K/100fps 360°-Videos aufnehmen.

Zeitlupe: Videos können im bis zu 4-fachen Zeitlupenmodus aufgenommen werden, um jeden beeindruckenden Moment länger genießen zu können.

120 MP 360° Foto: Um einen einzigartigen Moment festzuhalten, können Nutzer:innen ein ultraklares 360°-Foto mit bis zu 120 Megapixeln aufnehmen und so gestochen scharfe Details bei Standbildern erzielen.

Gesten- und Sprachsteuerung : Aufnahmen können mit einer einfachen Handgeste gestartet oder beendet werden. Darüber hinaus können Nutzer:innen die Osmo 360 auch per Sprachbefehl für eine komplett freihändige Nutzung steuern.

HorizonSteady und RockSteady: Mit aktiviertem HorizonSteady bleibt das Filmmaterial stets waagerecht, unabhängig davon, wie die Kamera gedreht wird. Im Einzelobjektivmodus reduziert RockSteady 3.0 effektiv Verwacklungen, ohne die Dynamik der Bewegung zu beeinträchtigen und ermöglicht so eine noch realistischere Ego-Perspektive.

GyroFrame und intelligentes Tracking: Mithilfe des DJI Mimo GyroFrame können Nutzer:innen die 360°-Komposition durch die Bewegungssteuerung anpassen. Das intelligente Tracking ermöglicht es, Menschen, Fahrzeuge, Haustiere und mehr zu erfassen und zu verfolgen.

Unterstützung für plattformübergreifende Bearbeitung: Nutzer:innen können Videos mit DJI Mimo oder DJI Studio bearbeiten. DJI Studio bietet eine vollständige Suite von Tools, und das Premiere-Plugin optimiert den Workflow zur Erstellung beeindruckender 360°-Videos.

Leistung als Einzelobjektiv-Action-Kamera

Ein nahtloser Wechsel zwischen dem vorderen und hinteren Objektiv ist möglich, ohne die Aufnahme zu unterbrechen – ideal zur Erstellung lückenloser Reise-Vlogs. Im Einzelobjektivmodus kann die Osmo 360 als First-Person-Action-Kamera genutzt werden und liefert gestochen scharfe 5K/60fps-Videos mit einem beeindruckenden 155°-Ultraweitwinkel. Der Boost-Video-Modus bietet ein noch breiteres 170°-Sichtfeld und flüssige 4K/120fps-Videos.

Bequem zu tragen und eine lange Akkulaufzeit

Für unterwegs bietet die Osmo 360 mit 105 GB integriertem Speicher höchsten Komfort. Mit einem Gewicht von nur 183 g vereint das fortschrittliche kombinierte Design zwei große 1-Zoll-360-Objektivmodule in einem ultrakompakten Gehäuse. Darüber hinaus ist die Osmo 360 für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert und kann bei Temperaturen von bis zu -20 °C1 über 1,5 Stunden lang aufzeichnen. Der Akku ermöglicht eine kontinuierliche Aufnahme von 100 Minuten1 bei 8K/30fps, die mit dem Osmo 360 Battery Extension Rod um weitere 180 Minuten1 verlängert werden kann. In nur 12 Minuten kann die Osmo 360 zu 50 Prozent geladen werden.

Die Vorteile des DJI-Ökosystems

Das magnetische Schnellverschlussdesign der Osmo 360 ist mit Zubehör der Osmo Action-Serie kompatibel und verfügt zudem über ein 1/4-Zoll-Gewindeloch, das eine einfache Kompatibilität mit herkömmlichem Equipment ermöglicht.

Die Osmo 360 bietet die OsmoAudio™ Direct Microphone Connection3, mit der Nutzer:innen die Osmo 360 direkt mit zwei DJI-Mikrofonsendern ohne Empfänger verbinden und Klang in Studioqualität aufnehmen können.

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Osmo 360 ist ab sofort auf store.dji.com und bei autorisierten Einzelhandelspartnern in folgenden Konfigurationen bestellbar:

Osmo 360 Standard Combo – 479,99 EUR

Enthält Osmo 360, Osmo Action Extreme Akku Plus, Osmo 360 Schutztasche, Osmo Objektivreinigungstuch, USB-C zu USB-C PD-Kabel (USB 3.1), Osmo 360 Objektivschutz (Gummi).

Osmo 360 Adventure Combo – 629,99 EUR

Enthält Osmo 360, Osmo Action Extreme Akku Plus, multifunktionale Osmo Action Akkutasche, Osmo 360 Schutztasche, Osmo Objektivreinigungstuch, UUSB-C zu USB-C PD-Kabel (USB 3.1), verstellbare Osmo Schnellwechseladapterhalterung , unsichtbarer Osmo 1,2m Selfie-Stick, Osmo 360 Objektivschutz (Gummi).

Eine Reihe von Zubehörteilen verbessert das Filmerlebnis mit der Osmo 360. Jedes wird separat erhältlich sein.

Osmo 360 Battery Extension Rod

Osmo Motorrad-Schwerlast-Halterung

Osmo verstellbare Schnellverschluss- Adapterhalterung

Osmo 360 Transparenter Linsenschutz

Osmo Nackenhalterung, groß/lang

Osmo Third-Person-Helmhalterungs- Kit

Osmo 70 cm Unsichtbarer Selfie-Stick

Osmo 1 m Hochfester Carbonfaser Unsichtbarer Selfie-Stick

Osmo 1,2 m Unsichtbarer Selfie-Stick-Kit

Osmo 1,6 m Selfie-Stick Stativ

Osmo 2,5 m Verlängerbarer Carbonfaser Selfie-Stick

Osmo Doppelte Schwerlastklemme

Osmo Vortex rotierender Griff

Osmo 360 Tragetasche

Osmo Fahrrad-Heckmontage-Kit



DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, das umfassende Schutzpaket für DJI-Produkte, ist jetzt auch für die Osmo 360 verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden, inklusive normaler Abnutzung, Kollisionen und Wasserschäden ab. Für eine geringe zusätzliche Gebühr kann das beschädigte Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden.

DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu zwei Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu vier Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Zu den weiteren Services von DJI Care Refresh gehören eine offizielle Garantie, ein internationaler Garantieservice und kostenloser Versand. Eine vollständige Liste der Details gibt es unter: https://www.dji.com/support/ service/djicare-refresh.

Weitere Informationen unter: https://www.dji.com/360