ANZEIGE
Foto Erhardt: Jetzt bei der Canon Rabatt-Aktion sparen
Jetzt bei der Canon Rabatt-Aktion sparen!
Profitieren Sie von attraktiven Preisvorteilen: Beim Kauf ausgewählter Canon Kameras, Objektive und Ferngläser gibt es bis zu 300 Euro Rabatt. Jetzt bis zum 30. September 2025 bei Foto Erhardt.
Sie haben Lust auf eine neue Canon Kamera oder ein hochwertiges Objektiv? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, denn bei Foto Erhardt gibt es im Rahmen der Canon Sofort-Rabatt-Aktion echte Preisvorteile für Sie! Beim Kauf ausgewählter Canon Kameras, Objektive und Ferngläser können Sie bis zu 300 Euro sparen – der Rabatt wird Ihnen dabei direkt im Warenkorb abgezogen! Die Aktion läuft noch bis zum 30. September 2025, also nutzen Sie Ihre Chance und schlagen Sie schnell zu!
So viel sparen Sie jetzt – alle Rabatte im Überblick :
Canon EOS R5 II Gehäuse – 300 €
Canon EOS R5 II + RF 24-105mm f4 L IS USM – 300 €
Canon EOS R6 II Gehäuse – 200 €
Canon EOS R6 II + RF 24-105mm f4 L IS USM – 200 €
Canon EOS R6 II + RF 24-105mm f4-7,1 IS STM – 200 €
Canon EOS R7 Gehäuse – 200 €
Canon EOS R7 + RF-S 18-150mm f3,5-6,3 IS STM – 200 €
Canon EOS R8 + RF 24-105mm f4-7,1 IS STM – 200 €
Canon EOS R8 + 24-50mm f4,5-6,3 IS STM – 200 €
Canon EOS R8 Gehäuse – 200 €
Canon EOS R8 Gehäuse + LP-E17 Ersatzakku – 200 €
Canon RF 24mm f1,4 L VCM – 200 €
Canon RF 28-70mm f2 L USM – 300 €
Canon RF 35mm f1,4 L VCM – 200 €
Canon RF 50mm f1,4 L VCM – 150 €
Canon RF 35mm f1.8 IS STM Macro – 60 €
Canon RF 50mm f1.2 L USM – 250 €
Canon RF 50mm f1,8 STM – 20 €
Canon RF 70-200mm f2,8L IS USM – 300 €
Canon RF 100-500mm f4,5-7,1L IS USM – 300 €
Canon RF 10-20mm f4 L IS STM – 250 €
Canon RF 14-35mm f4 L IS USM – 200 €
Canon RF 15-30mm f4,5-6,3 IS STM – 50 €
Canon RF 15-35mm f2,8 L IS USM – 250 €
Canon RF 24-70mm 2.8 L IS USM – 250 €
Canon RF 28-70mm f2,8 IS STM – 150 €
Canon RF 70-200mm f4 L IS USM – 200 €
Canon RF-S 10-18mm f4,5-6,3 IS STM – 50 €
Canon RF-S 18-150mm f3,5-6,3 IS STM – 50 €
Canon RF 16mm f2,8 STM – 30 €
Canon RF 200-800mm f6,3-9 IS USM – 200 €
Canon RF 24mm f1,8 Macro IS STM – 75 €
Canon RF 24-105mm f4 L IS USM – 150 €
Canon RF 28mm f2,8 STM Pancake – 30 €
Canon Fernglas 10×30 IS II – 75 €
Canon Binocular 18×50 IS WP – 150 €
Canon 15×50 IS WP – 150 €
Canon Binocular 10×42 L IS WP – 150 €
Canon Fernglas 12×36 IS III – 75 €
Egal, ob Sie ein Profi oder Hobby-Fotograf sind – mit den Canon Produkten bekommen Sie die Leistung und Qualität, die Sie für Ihre kreativen Projekte brauchen. Der Rabatt macht den Einstieg oder das Upgrade noch attraktiver! Worauf warten Sie? Holen Sie sich jetzt Ihre Wunschprodukte und spare dabei
ordentlich – nur bei Foto Erhardt! Die detaillierten Aktionsbedingungen finden Sie bei Foto Erhardt unter www.foto-erhardt.de/canon-sofort-rabatt.
Aktuelle Kommentare