Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat die Bewerbungsphase für ihren Fotowettbewerb 2026 eröffnet. Gesucht werden Fotos, die sich mit der Pflege älterer Menschen auseinandersetzen. Jetzt mitmachen!

Seit 2017 lenkt die BGW mit ihren Fotowettbewerben den Blick auf gesellschaftlich besonders relevante Themen. Der neue Wettbewerb „Mensch – Arbeit – Alter“ widmet sich der Pflege älterer Menschen – und denjenigen, die diese anspruchsvolle Arbeit Tag für Tag leis- ten. Gesucht werden fotografische Arbeiten, die sich dem Thema auf dokumentarische, erzählerische, kritische oder künstlerische Weise nähern. Zeige, was Pflege bedeutet: ihre Kraft, ihre Tiefe – aber auch ihre Herausforderungen. Die BGW lädt alle Fotobegeisterten ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deine Bilder können Mut machen, Missstände sichtbar machen oder neue Fragen stellen.

1. Platz 2019: Marlene Hoberger hat für die Serie „Leere Tage“ sechs Monate lang ein Altenpflegeheim besucht und am Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner teilgenommen. In den Bildern spiegeln sich insbesondere die Leere des Heimalltags und das Gefühl des „Nicht-mehr-gebraucht-werdens“ wider.

Teilnehmen und Zeichen setzen – so geht’s

Ob starkes Einzelbild oder eindrucksvolle Serie: Pro Person kann ein Einzelfoto oder eine Bildstrecke mit bis zu fünf Motiven eingereicht werden. Eine Fachjury wählt die besten Beiträge aus und vergibt Preisgelder in Höhe von insgesamt 29.000 Euro. Die ausgezeichneten Arbeiten werden nicht nur in einem Katalog veröffentlicht, sondern auch bundesweit im Rahmen einer Ausstellungstour der Öffentlichkeit präsentiert. Die feierliche Preisverleihung findet im Herbst 2026 auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin statt. Teilnehmen können Fotografinnen und Fotografen ab 18 Jahren. Einsendeschluss ist der 1. Februar 2026.

Über die BGW:

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, kurz BGW, ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege.

