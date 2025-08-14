Sigma 18–50 mm f/2,8 DC DN (C) für Fujifilm X im Test

Stärken im Vordergrund

Da es sich um ein Objektiv der Contemporary- und nicht der Art-Serie handelt, kann Sigma den Preis niedrig halten. Dafür bekommt man ein schnörkelloses, aber funktionales Werkzeug. Es gibt keine Schalter, Knöpfe oder einen Blendenring. Gerade an der X-T5, die ohnehin gefühlt für jede Funktion ein Rad auf dem Gehäuse hat, fällt das nicht negativ auf. Im CHIP Testlabor halten sich die typischen Abbildungsfehler in Grenzen. Die Verzeichnung beträgt 0,3 Prozent im Weitwinkel und 0,7 Prozent bei mittlerer und längster Brennweite – Werte, die zu verschmerzen sind, vor allem, da sich Verzeichnung mittlerweile sehr einfach in der Bildbearbeitung korrigieren lässt. Auch die Vignettierung hat Sigma gut im Griff. Bei offener Blende f/2,8 bleibt der Helligkeitsabfall vom Bildzentrum bis in die Ecken mit 0,5 bis maximal 0,7 Blendenstufen im gesamten Brennweitenbereich unter einer Blendenstufe. Zweifach abgeblendet reduziert sich die Vignettierung auf 0,2 bis 0,3 Blendenstufen. Was die chromatischen Aberrationen betrifft, muss man im Weitwinkel bei Blende 2,8 allerdings mit einer Farbsaumbreite von 1,1 Pixeln rechnen. Bei mittlerer Brennweite kommt das CHIP Testlabor auf 0,5 Pixel und im Tele auf 0,8 Pixel.

Die Auflösung ist über den gesamten Zoombereich im Zentrum sehr ordentlich. Die besten Ergebnisse erzielt das Sigma 18–50 mm f/2,8 DC DN (C) im CHIP Testlabor an der Messkamera Fujifilm X-T5 bei kürzester Brennweite. Hier erreicht das Sigma-Zoom mit 2.820 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) sehr gute 91 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung an der X-T5. Kleiner Wehrmutstropfen: Die Auflösung fällt von den sehr guten 91 Prozent im Zentrum auf nur noch 44 Prozent in den Ecken ab. Für weitwinklige Landschaftsaufnahmen mit großer Schärfentiefe wird aber in der Regel ohnehin stärker abgeblendet. So steigt die Auflösung bei kürzester Brennweite nach zweimaligem Abblenden zum Beispiel auf 92 Prozent im Zentrum und 52 Prozent in den Ecken. Beim Zoomen sinkt die Auflösung im Bildzentrum zwar etwas, dafür steigt sie in den Ecken. So erreicht das Sigma 18–50 mm f/2,8 DC DN (C) bei mittlerer Brennweite und zweifach abgeblendet beispielsweise 88 Prozent der möglichen Auflösung im Bildzentrum der X-T5 und 79 Prozent in den Ecken.

Insgesamt hat sich das kompakte Sigma an der X-T5 sehr gut angefühlt. Die Proportionen sind stimmig, und die Kamera liefert die Funktionen, die dem Objektiv fehlen, wie einen Bildstabilisator oder einen AF/MF-Schalter. Die Naheinstellgrenze von zwölf Zentimeter im Weitwinkel beziehungsweise 30 Zentimeter im Tele erlauben dank des Abbildungsmaßstabs von 1:2,8 bzw. 1:5 zwar keine echten Makroaufnahmen, aber schöne Details. Die durchgängige Offenblende von f/2,8 ermöglicht ein weiches Bokeh für schöne Porträts. Im mittleren Brennweitenbereich und zusammen mit den Fujifilm-Filmsimulationen hat man bei der Streetfotografie seinen Spaß.

Das Sigma 18–55 mm f/2,8 DG DN (C) hatte keine Überraschungen parat – im Positiven wie im Negativen. Es ist ein solides und ehrliches Kit-Objektiv mit einem spannenden Zoombereich ohne Spielerei.