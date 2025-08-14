Mit den neuen Modellen iT20 und iT22 erweitert Godox sein Sortiment um zwei besonders kompakte TTL-fähige Kamerablitze für spiegellose Systeme. Die Geräte wiegen jeweils nur 45 Gramm und sind laut Hersteller kompatibel mit TTL-Systemen von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System und Panasonic. Preis: rund 50 Euro.

Beide Blitze erreichen eine Leitzahl von etwa 10 und bieten eine manuelle Leistungsregelung von 1/32 bis 1/1 in Drittelstufen. Im TTL-Modus wird die Belichtung automatisch gesteuert. Der integrierte Lithium-Akku wird über USB-C geladen und soll für über 700 Auslösungen mit Ladezeiten von etwa 1,5 Sekunden sorgen. Der Blitz ist mit den gängigen TTL-Systemen von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System und Panasonic kompatibel.

Der Vertrieb in Deutschland erfolgt über die Transcontinenta GmbH. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Godox iT20 sowie den baugleichen iT22 beträgt jeweils 49,99 Euro.

Pressemitteilung Transcontinenta GmbH: