Mit den neuen Modellen iT20 und iT22 erweitert Godox sein Sortiment um zwei besonders kompakte TTL-fähige Kamerablitze für spiegellose Systeme. Die Geräte wiegen jeweils nur 45 Gramm und sind laut Hersteller kompatibel mit TTL-Systemen von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System und Panasonic. Preis: rund 50 Euro.
Beide Blitze erreichen eine Leitzahl von etwa 10 und bieten eine manuelle Leistungsregelung von 1/32 bis 1/1 in Drittelstufen. Im TTL-Modus wird die Belichtung automatisch gesteuert. Der integrierte Lithium-Akku wird über USB-C geladen und soll für über 700 Auslösungen mit Ladezeiten von etwa 1,5 Sekunden sorgen. Der Blitz ist mit den gängigen TTL-Systemen von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System und Panasonic kompatibel.
Der Vertrieb in Deutschland erfolgt über die Transcontinenta GmbH. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Godox iT20 sowie den baugleichen iT22 beträgt jeweils 49,99 Euro.
Pressemitteilung Transcontinenta GmbH:
Mini Flash, Maxi Fun: Godox stellt iT20 & iT22 vor
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich Ihnen heute zwei innovative Neuheiten aus dem Hause Godox vorstellen: die neuen iT20 und iT22 iFlash Kamera Blitze.
Diese ultrakompakten, federleichten Blitzgeräte vereinen vielfältige Funktionen mit einem modernen Desig – ideal für alle, die flexibel und kreativ fotografieren möchten, ob drinnen oder draußen.
Maximale Flexibilität auf kleinstem Raum
Der neue iFlash Camera Flash macht seinem Motto „Mini Flash, Maxi Fun!“ alle Ehre: Mit einem Gewicht von nur 45 Gramm passt es problemlos in jede Tasche, spontane Aufnahmen sind somit jederzeit möglich. Die intelligente TTL-Technologie sorgt dabei für perfekte Ausleuchtung, ohne dass komplexe Einstellungen notwendig sind.
Für kreative Freiheit sorgt das magnetisch befestigte Zubehör: Ob Diffusoren, Farbfilter oder Honeycomb Grids, alles ist im Handumdrehen montiert. Trotz seiner kompakten Größe liefert der iFlash über 700 Auslösungen mit nur 1,5 Sekunden Ladezeit und erlaubt eine präzise Leistungsregulierung in Drittelstufen von 1/32 bis 1/1. Der integrierte Lithium-Akku mit USB-C sorgt für schnelles Laden und lange Einsatzzeiten. Die Leitzahl liegt bei ca. 10 und eignet sich ideal für Nahaufnahmen und kreative Lichtakzente. Zudem ist der Blitz mit den gängigen TTL-Systemen von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System und Panasonic kompatibel.
Highlights
- TTL-Modus: Automatisch perfekte Belichtung – sofort startklar ohne Einstellungen.
- Ultraleicht (45g): Kompaktes Design für spontane Einsätze.
- M/TTL-Umschaltung: Wechsel per Knopfdruck mit HD-Display.
- Magnetisches Zubehör: Schneller Wechsel von Lichtformern und Farbfiltern.
- 700+ Auslösungen & 1,5s Ladezeit: Langlebig und einsatzbereit – ideal für längere Sessions.
Preis und Verfügbarkeit
Die neuen Godox iT20 und iT22 iFlash-Blitze sind in Kürze im deutschen Handel erhältlich, der UVP liegt jeweils bei 49,99 Euro.
