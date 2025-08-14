Antigravity stellt A1 vor: Die erste 8K 360°-Drohne der Welt

Los Angeles – [14. August] – Antigravity, eine Drohnenmarke, die von Insta360 und Dritten ins Leben gerufen wurde, hat heute ihr erstes Produkt enthüllt: Antigravity A1, die erste Drohne¹ der Welt, die mit 8K 360-Grad-Aufnahme ausgestattet ist. A1 definiert die Möglichkeiten von Drohnen neu, indem es ein immersives Flugerlebnis mit intuitiver Steuerung kombiniert.

360°-Aufnahme, neu interpretiert für den Flug

Das Herzstück von Antigravity A1 ist ein Kamerasystem mit zwei Linsen, das alles um sich herum in 360 Grad aufnimmt. Die Linsen sind oben und unten am Rumpf der Drohne angebracht und ermöglichen eine vollständige Erfassung der Umgebung ohne tote Winkel.

Die fortschrittliche Stitching-Technologie macht die Drohne unsichtbar, wenn sie durch die Brille und im fertigen Filmmaterial zu sehen ist. Das Ergebnis ist ein immersives, sauberes Video, das die Drohnenpiloten ohne Ablenkung direkt in die Szene versetzt.

Immersiver 360°-Flug

Ein Hauptmerkmal von Antigravity A1 ist der unvergleichliche Grad an Immersion. Die Drohne, die Vision-Brille und der Griff-Controller arbeiten zusammen und ermöglichen eine neue Art, den Himmel zu erkunden.

Mit der einzigartigen FreeMotion-Technologie von Antigravity und dem reaktionsschnellen Head-Tracking können Piloten frei in jede Richtung schauen, während sie die Drohne mit intuitiven Handgesten fliegen. Dadurch wird das Fliegen der Drohne von der Beobachtung der Umgebung getrennt, sodass die Piloten in eine Richtung schauen können, während sie in eine andere fliegen. Das Ergebnis ist ein Maß an Immersion, das dir das Gefühl gibt, wirklich dabei zu sein – und Antigravity A1 zu einem Werkzeug für die Erkundung in der Luft macht.

Die 360-Grad-Perspektive endet nicht, wenn die Drohne landet – die aufgezeichneten Aufnahmen können immer wieder in 360 Grad angesehen werden, so dass die Nutzer jedes Mal neue Blickwinkel entdecken können.

Entwickelt für grenzenlose Kreativität

Antigravity A1 ist so gebaut, dass es in den Alltag passt. Sein Dual-Objektiv-Setup spiegelt die Fähigkeiten der beliebten X-Serie von Insta360 wider und macht es für jeden einfach, atemberaubende 8K 360°-Aufnahmen zu machen – dieses Mal am Himmel.

Jeder Blickwinkel wird aufgezeichnet, sodass die Ersteller ihr Material in der Nachbearbeitung neu ausrichten und sicherstellen können, dass sie keine Aufnahme verpassen. Dies ermöglicht leistungsstarke neue Bearbeitungsmöglichkeiten wie dynamische Kamerabewegungen, Tiny-Planet-Effekte und Horizontumkehrungen. Das Erstellen von filmischen Aufnahmen im FPV-Stil ist jetzt einfacher denn je. Diese Technologie ermöglicht es auch, mehrere Blickwinkel aus einem einzigen Clip in jedem Seitenverhältnis zu exportieren, ohne dass die Qualität darunter leidet.

Leicht und reisefertig

Mit einem Gewicht von nur 249 g erfüllt Antigravity A1 die gesetzlichen Anforderungen in den meisten Ländern und Regionen. Sie ist die perfekte Drohne für Kreative, Familien, Reisende und Erstpiloten, die ein leistungsstarkes und dennoch einfaches Werkzeug für das Geschichtenerzählen aus der Luft suchen. Dank seiner kompakten Größe lässt sie sich leicht packen, tragen und in Sekundenschnelle starten.

Ein neuer Standard für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Antigravity A1 wurde mit dem Gedanken an Einfachheit gebaut. Piloten fliegen mit dem Griff-Controller, der auf die natürlichen Bewegungen der Hand reagiert und die traditionelle Steuerung mit dem Steuerknüppel überflüssig macht. In Verbindung mit der Vision-Brille können die Nutzer ihre Umgebung in Echtzeit mit voller 360-Grad-Sicht frei erkunden. Um sicherzustellen, dass Antigravity A1 ausschließlich für Erkundungszwecke und zum Storytelling verwendet wird, verfügt es über eine Nutzlasterkennung, um Missbrauch oder unbefugte Änderungen zu verhindern.

“Wir wollten nicht einfach nur eine weitere Drohne bauen. Wir wollten eine völlig neue Art des Fliegens schaffen”, sagt BC Nie, Marketingleiter bei Antigravity. “A1 ist der erste Schritt, um das Fliegen als etwas neu zu begreifen, das jeder genießen kann – etwas, das sicher, intuitiv, ausdrucksstark und unendlich kreativ ist”

Antigravity A1 Hauptmerkmale

8K 360-Grad-Aufnahme mit oben und unten angeordneten Linsen.

Kompakt und leicht mit 249 g für lizenzfreies Fliegen in den meisten Ländern und Regionen.

Unsichtbarer Drohneneffekt durch fortschrittliches Bildstitching.

Intuitive Point-to-Fly-Steuerung mit dem Griff-Controller.

Immersive 360°-Live-Ansicht und Head-Tracking über die Vision-Brille.

Verpasse keine Aufnahme mehr mit dem einfachen Reframing und der Bearbeitung nach dem Flug.

Sicherheitsmerkmale wie Return-to-Home und ein Nutzlasterkennungssystem.

Verfügbarkeit

Antigravity A1 wird voraussichtlich im Januar 2026 weltweit eingeführt. Die endgültigen Preise, Details zu den Bundlesund die regionale Verfügbarkeit werden kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben.

In der Zwischenzeit sind Bewerbungen für das allererste Antigravity Co-Creation-Projekt möglich. Wir laden Creator aus der ganzen Welt ein, an dieser Reise teilzunehmen und die Zukunft der Antigravity Produkte mitzugestalten.

Ausgewählte Teilnehmer erhalten eine Vorserie der Antigravity A1, um ihre Ideen zu testen, zu erforschen und zu teilen. Die besten Ideen werden in die Einzelhandelsversion integriert und die Teilnehmer haben die Chance, einen Teil der 20.000 € zu gewinnen.

Bewerbungen sind möglich unter www.antigravity.tech.