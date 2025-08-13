Mit dem Viltrox AF 15 mm f/1,7 hat Rollei ein kompaktes Weitwinkelobjektiv für Fuji-X-, Sony-E- und Nikon-Z-Mount vorgestellt. Das Objektiv ist ab sofort zum Preis von 269 Euro (UVP) erhältlich.

Rollei und Viltrox stellen mit dem Viltrox AF 15 mm f/1,7 eine neue Festbrennweite für APS-C-Fotografen mit einer Brennweite von 22,5 mm an APS-C vor. Mit dem Viltrox AF 15 mm f/1,7 kommt ein kompaktes Weitwinkelobjektiv für Fuji X-, Sony E- und Nikon Z-Mount auf den Markt, das das Objektivportfolio mit integriertem Autofokus im Herstellerangebot erweitert. Bei der Porträtfotografie soll zudem zusätzlich eine integrierte Augenerkennung unterstützen. Durch den laut Hersteller nahezu lautlosen STM-Motor soll die Optik zudem für Vlogger und Filmer interessant sein.

Die Naheinstellgrenze aller drei Varianten liegt bei 23 cm – was es eher nicht für Makroaufnahmen tauglich macht. Und alle drei Varianten haben ein Filtergewinde mit 58 mm Durchmesser.

Das Viltrox AF 15 mm f/1,7 ist ab sofort für alle drei Kamerasysteme (Fuji X-, Sony E- und Nikon Z-Mount) zum Preis von 269 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop erhältlich.

