Mit dem Viltrox AF 15 mm f/1,7 hat Rollei ein kompaktes Weitwinkelobjektiv für Fuji-X-, Sony-E- und Nikon-Z-Mount vorgestellt. Das Objektiv ist ab sofort zum Preis von 269 Euro (UVP) erhältlich.
Rollei und Viltrox stellen mit dem Viltrox AF 15 mm f/1,7 eine neue Festbrennweite für APS-C-Fotografen mit einer Brennweite von 22,5 mm an APS-C vor. Mit dem Viltrox AF 15 mm f/1,7 kommt ein kompaktes Weitwinkelobjektiv für Fuji X-, Sony E- und Nikon Z-Mount auf den Markt, das das Objektivportfolio mit integriertem Autofokus im Herstellerangebot erweitert. Bei der Porträtfotografie soll zudem zusätzlich eine integrierte Augenerkennung unterstützen. Durch den laut Hersteller nahezu lautlosen STM-Motor soll die Optik zudem für Vlogger und Filmer interessant sein.
Die Naheinstellgrenze aller drei Varianten liegt bei 23 cm – was es eher nicht für Makroaufnahmen tauglich macht. Und alle drei Varianten haben ein Filtergewinde mit 58 mm Durchmesser.
Das Viltrox AF 15 mm f/1,7 ist ab sofort für alle drei Kamerasysteme (Fuji X-, Sony E- und Nikon Z-Mount) zum Preis von 269 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop erhältlich.
Pressemitteilung Rollei:
Norderstedt, 30.07.2025. Rollei stellt gemeinsam mit Viltrox eine herausragende Ergänzung für APS-C-Fotografen vor: das Viltrox AF 15 mm F/1.7. Dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv wurde speziell für die kreative Fotografie und Content Creation entwickelt und kombiniert die vielseitige 15-Millimeter-Brennweite mit modernster Technik und kompakter Bauweise. Verfügbar für Fuji X-, Sony E- und Nikon Z-Mount bietet es maximale Flexibilität für verschiedene Kamerasysteme – ideal für Landschaften, Architektur, Street Photography und Vlogging.
Die 15-Millimeter-Brennweite (entspricht 22,5 Millimeter an APS-C) eröffnet völlig neue Perspektiven und ermöglicht beeindruckende Weitwinkelaufnahmen mit maximalem Bildinhalt. Ob weitläufige Landschaften, imposante Architektur oder enge Innenräume – dieses Objektiv liefert beeindruckende Bildtiefe und kreative Freiheit für anspruchsvolle Foto- und Videoprojekte. Die kompakte Bauweise macht es zum idealen Begleiter für unterwegs.
Die lichtstarke F/1.7-Blende sorgt nicht nur für traumhaft weiches Bokeh, sondern ermöglicht auch brillante Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das Objektiv liefert stimmungsvolle Bilder mit natürlichem Licht und hebt das Hauptmotiv elegant vom Hintergrund ab. Die große Blendenöffnung eröffnet neue kreative Möglichkeiten für Available-Light-Fotografie.
Ausgestattet mit schnellem Autofokus behält das Objektiv jederzeit die volle Kontrolle über bewegte Motive und erfasst sie sofort gestochen scharf. Die integrierte Augenerkennung unterstützt zusätzlich bei der Porträtfotografie und sorgt für Ergebnisse auf professionellem Niveau. Der reaktionsschnelle Fokus reagiert präzise auf jede Situation.
Der integrierte STM-Motor (Stepping Motor) arbeitet schnell, präzise und nahezu lautlos. Das macht das Viltrox 15 mm F/1.7 besonders attraktiv für Videoaufnahmen und Vlogging, bei denen störende Fokusgeräusche vermieden werden müssen.
Ein weiterer Vorteil ist der integrierte USB-C-Anschluss, der das Objektiv zukunftssicher macht. Firmware-Updates lassen sich bequem durchführen, um von Performance-Verbesserungen und neuen Funktionen zu profitieren.
Das Viltrox AF 15 mm F/1.7 ist ab sofort für alle drei Kamerasysteme (Fuji X-, Sony E- und Nikon Z-Mount) für 269 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox-15mm verfügbar.
