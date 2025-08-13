Das Buch Tina Turner by Peter Lindbergh zeigt, wie der Fotograf über viele Jahre hinweg intime Porträts der Sängerin schoss. Er war ein lebenslanger Freund der Queen of Rock ’n’ Roll, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt inspirierte. Wir haben uns sein Buch angesehen.

Mit ihrer Musik und unbändigen Lebensfreude begeisterte Tina Turner Millionen von Fans in der ganzen Welt und inspirierte die Stars von morgen. Peter Lindbergh war ein lebenslanger Freund der Queen of Rock’n’Roll und nahm über viele Jahre hinweg intime Porträts der Sängerin auf. Das Buch dokumentiert nicht nur ihren Status als Ikone, sondern zeigt auch die kraftvolle, lebensfrohe und manchmal introvertierte Frau hinter dem Star im Rampenlicht. Mit unglaublicher Sensibilität und einem untrüglichen Gespür für eindrucksvolle Bildkompositionen hat Peter Lindbergh die strahlende Energie von Tina Turner fotografisch eingefangen. Seine Aufnahmen zeigen Tina in ihrer ganzen Vielschichtigkeit, voller Energie und Leidenschaft, aber auch in Momenten kontemplativer Ruhe.

Blick ins Buch