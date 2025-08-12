Die neuen Filterlösungen von Polarpro

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Polarpro in Deutschland und Österreich, freut sich Ihnen die neusten Filterlösungen von Polarpro vorzustellen.

Mit dem Warp Filter, der Erweiterung der beliebten Shortstache Everyday Filterreihe sowie der 135 Series und den aktualisierten Drohnenfiltern für Modelle wie DJI Mavic 4 Pro, Mini 4 Pro und Avata 2 bietet Polarpro erneut durchdachte Lösungen für höchste Ansprüche in der Foto- und Videografie.

Der neue Warp Filter von Polarpro – Kreative Lichtverzerrung direkt in der Kamera

Der neue Warp Filter von Polarpro eröffnet völlig neue kreative Möglichkeiten – ganz ohne digitale Nachbearbeitung. Durch gezielte Lichtverformung an den Bildrändern bei gleichzeitig scharfem Zentrum entstehen dynamische, atmosphärische Effekte direkt beim Fotografieren oder Filmen.

Erhältlich in den Größen 49 mm, 67 mm, 77 mm und 82 mm sowie als Variante mit dem Helix MagLock-Schnellwechselsystem überzeugt der Filter mit hochwertigem Chroma-Glas „Made in Germany“. Die eloxierte Aluminiumfassung ist wetterfest, kratzresistent, fettabweisend, und damit bereit für jede Herausforderung.

Highlights auf einen Blick:

Kreative Warping-Effekte ohne digitale Bearbeitung

Inklusive 4 exklusiver Lightroom-Presets

Sanfter oder starker Übergang je nach Blende (f/1.4 bis f/16)

Effekt abhängig von der Brennweite – je kürzer, desto subtiler

Lieferung in hochwertiger Premium-Schutztasche

Shortstache Everyday Filter – jetzt auch in 86 mm

Die beliebte Shortstache Everyday Collection, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Garrett King (aka Shortstache), erhält Zuwachs: Ab sofort ist der Filter auch in 86 mm verfügbar, passend für Objektive mit 86 mm Feingewinde sowie 86 mm Coarse-Gewinde. Der Filter kombiniert einen Polarisationsfilter mit einem subtilen Black Mist Effekt und ermöglicht so eine filmische Bildwirkung mit weicher Lichthofbildung (Halation) – ganz im Stil von Garrett Kings unverwechselbarem Look. Die Everyday Version bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Kontrastkontrolle, Lichtreduktion und kreativer Atmosphäre, ideal für den täglichen Einsatz bei Foto- und Videoaufnahmen. Dank des eingesetzten Chroma Glas überzeugt der Filter zudem mit exzellenter Farbtreue und optischer Qualität auf höchstem Niveau.

135 Series – Noch mehr Größen für kreative Effekte

Die beliebte 135 Series wächst weiter: Ab sofort sind die Black Mist, Gold Mist und Chroma CP Filter in acht weiteren Gewindegrößen erhältlich, darunter 46 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 72 mm, 86C und 95C. Damit reagiert Polarpro direkt auf das Feedback der Community.

Zur Auswahl stehen drei Varianten:

Der Chroma CP (Circular Polarizer) sorgt für klassische Blendungsreduzierung und erzeugt kontrastreiche, klare Bilder – perfekt für Aufnahmen mit starkem Licht und Spiegelungen.

Der Black Mist Filter verleiht Ihren Aufnahmen eine weiche Lichtverteilung und subtile Halos – inspiriert vom Look analoger Kodak Portra-Filme.

Der Gold Mist Filter sorgt für warme Töne und nostalgisches Flair – eine moderne Interpretation des Kodak Gold-Filmlooks.

Alle Filter bestehen aus modernem, optisch präzisem Chroma Glas und verbinden zeitgemäße Performance mit einem Retro-inspirierten Design. Passend dazu wird jeder Filter in einer stilvollen Film-Dosen-Verpackung geliefert – eine Hommage an das analoge Zeitalter und ein praktisches wie ästhetisches Aufbewahrungsdetail zugleich.

Polarpro Drohnenfilter – Für jedes DJI-Modell die passende Lösung

Mavic 4 Pro | Mini 4 Pro | Avata 2

Die Drohnenfilter der Marke Polarpro setzen den Standard in ihrer Kategorie. Polarpro entwickelt hochwertige Filter für sämtliche aktuellen DJI-Modelle, mit den neuesten Varianten jetzt auch für die Mavic 4 Pro. Alle angebotenen Filtersets ermöglichen es Ihnen, bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen stets die besten Bilder mit Ihrer Drohne zu erzielen.

Ein Beispiel hierfür ist der CPL-Filter (Circular Polarizer Filter) aus hochwertigem Glas. Er reduziert Spiegelungen und Lichtreflexe, verbessert die Farbsättigung und erhöht den Kontrast sichtbar. Oder greifen Sie zur Vivid Collection, diese enthält kombinierte ND- und Polarisationsfilter (ND8/PL, ND32/PL, ND128/PL), mit denen Sie die Lichtverhältnisse optimal kontrollieren können, sei es am frühen Morgen, zur Mittagszeit oder in der Dämmerung. Das Ergebnis: direkt korrekt belichtete Aufnahmen, die den Aufwand für die Nachbearbeitung deutlich reduzieren. Darüber hinaus sind die Filter extrem leicht und fügen Ihrer Drohne kein zusätzliches Gewicht hinzu, was die Steuerung stabil und ausgewogen hält.

Verfügbarkeit

Erste Modelle der neuen Polarpro-Filter sind bereits im Handel in Deutschland und Österreich verfügbar, weitere Produkte werden in Kürze ausgeliefert.