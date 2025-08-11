Mit dem PINCLIP action cam mount stellt FIDLOCK eine Halterung vor, die den Wechsel von Action-Cams zwischen verschiedenen Befestigungspunkten erleichtert. Der magnet-mechanische Schnellverschluss erlaubt es, Kameras etwa vom Helm auf eine Lenker- oder Körperhalterung umzusetzen, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Der Adapter ist für 29,99 Euro (UVP) erhältlich und wird inklusive zweier Kupplungselemente geliefert.
Der PINCLIP action cam mount ist mit gängigen Action-Cams wie GoPro, DJI oder Insta360 kompatibel. Die Kamera wird mit einer Klemmschraube fixiert, das Gegenstück des Systems lässt sich an handelsüblichen Halterungen anbringen. Die Verbindung erfolgt über eine magnetisch geführte Kupplung mit mechanischer Verriegelung. Zum Lösen genügt ein gleichzeitiges Anfassen der Entriegelungspunkte. Die Halterung wurde laut Herstellerangaben für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich konzipiert und getestet.
FIDLOCK wird den PINCLIP action cam mount vom 10. bis 12. Oktober 2025 auf der Imaging World in Nürnberg präsentieren. Der Vertrieb erfolgt unter anderem über Kaiser Fototechnik.
Pressemitteilung FIDLOCK:
Spektakuläre Action-Cam-Aufnahmen: Der PINCLIP action cam mount ermöglicht einen schnellen und bequemen Perspektivwechsel
Outdoor, Action, Adrenalin: Action-Cams sind der ideale Begleiter für Sportabenteuer und Aktivitäten in der Natur. Seit langem halten Extrem- und Hobbysportler sowie Influencer und Vlogger ihre Erlebnisse mit Action-Cams in gestochen scharfen Video-Sequenzen fest und teilen sie in sozialen Netzwerken. Ein blitzschneller Perspektivwechsel mit einer Hand ist essenziell, um keinen Moment zu verpassen. Viel Action in kurzer Zeit einzufangen bedarf nicht nur einer hochwertigen Action-Cam, sondern auch praktischem Zubehör. Der PINCLIP action cam mount von FIDLOCK (www.fidlock.com) ermöglicht diesen flexiblen Perspektivwechsel: mit einer Hand, schnell, intuitiv und einfach. Egal, ob vom Helm auf einen Chester Mount oder an den Lenker – der magnet-mechanische Schnellwechsel-Adapter eignet sich für alle gängigen Action-Cams und Halterungen.
