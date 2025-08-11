Spektakuläre Action-Cam-Aufnahmen: Der PINCLIP action cam mount ermöglicht einen schnellen und bequemen Perspektivwechsel

Outdoor, Action, Adrenalin: Action-Cams sind der ideale Begleiter für Sportabenteuer und Aktivitäten in der Natur. Seit langem halten Extrem- und Hobbysportler sowie Influencer und Vlogger ihre Erlebnisse mit Action-Cams in gestochen scharfen Video-Sequenzen fest und teilen sie in sozialen Netzwerken. Ein blitzschneller Perspektivwechsel mit einer Hand ist essenziell, um keinen Moment zu verpassen. Viel Action in kurzer Zeit einzufangen bedarf nicht nur einer hochwertigen Action-Cam, sondern auch praktischem Zubehör. Der PINCLIP action cam mount von FIDLOCK ( www.fidlock.com ) ermöglicht diesen flexiblen Perspektivwechsel: mit einer Hand, schnell, intuitiv und einfach. Egal, ob vom Helm auf einen Chester Mount oder an den Lenker – der magnet-mechanische Schnellwechsel-Adapter eignet sich für alle gängigen Action-Cams und Halterungen.

Coole Filme mit Action-Cams drehen

Ob GoPro, DJI oder Insta360 – mit Action-Cams fangen Extremsportler*innen ihre beeindruckendsten Momente in spektakulären Bildern ein, ohne um ihre Kamera bangen zu müssen. Auch ambitionierte Hobby- und Profifilmer sowie Influencer und Vlogger entdecken zunehmend die Vorteile von Action-Cams.

Der Absatzmarkt der kleinen robusten Kameras boomt. Kein Wunder, denn die kompakten Kameras werden immer besser und leistungsstärker. Die neuesten Modelle können bspw. Videos in 4K mit bis zu 120 fps aufnehmen, was butterweiche Zeitlupenaufnahmen ermöglicht. Auch kristallklare Nachtaufnahmen sind kein Fremdwort dank größerer Sensoren und effektiver Rauschunterdrückung. Ein echtes Highlight ist die 360 Grad HorizontSteady Stabilisierung, die bei kompletten Drehungen stabile Aufnahmen garantiert. Um die spektakulären Momente perfekt einzufangen, ist eine sichere und zugleich flexible Befestigung der Action-Cam das A und O.

PINCLIP action cam mount – der magnet-mechanische Schnellverschluss-Adapter

Viele Action-Cam-Nutzer wissen, wie zeitaufwendig und umständlich oftmals der Perspektivwechsel ist. Mit dem PINCLIP action cam mount gehört das Problem der Vergangenheit an. Der magnet-mechanische Schnellverschluss-Adapter ist nicht nur innovativ, sondern funktioniert auch zuverlässig und super smooth.

Die Action-Cam wird mit einer Klemmschraube auf den PINCLIP action cam mount fixiert. Das magnetische Kupplungselement wird als Gegenstück an einer beliebigen Action-Cam-Halterung befestigt. Sobald nun die Action-Cam zur Halterung zum Beispiel am Helm, Körper oder Bike-Lenker geführt wird, ziehen sich die beiden Teile magnetisch an und schnappen mit einem „Klick-Geräusch“ automatisch zusammen – die Befestigung funktioniert somit fast von selbst. Der eigentliche Clou liegt in der mechanischen Verankerung. Diese hat FIDLOCK vielen Praxistests unterzogen hat, damit ein sicherer und konstanter Halt jederzeit gewährleistet ist. Zum Lösen der Kamera wird der PINCLIP mit einer Hand an beiden Seiten angefasst und von der Halterung gezogen. Anschließend kann sie sekundenschnell auf einer anderen Halterung befestigt werden.

www.fidlock.com für 29,99 Euro (UVP) erhältlich. Der praktische PINCLIP action cam mount ist inkl. zwei Kuppelungselementen im Handel und unter www.fidlock.com für 29,99 Euro (UVP) erhältlich.