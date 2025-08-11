Mit Ratschlägen zu Komposition, Bildbalance, Form und Textur zeigt das Buch BIG SHOTS! Minimal von Antony Zacharias, wie die Reduzierung eines Motivs auf seine Essenz dabei helfen kann, einzigartige Bilder zu schaffen. Wir haben es uns angesehen.

Wie wenig braucht ein gutes Bild wirklich? Dieser Frage geht BIG SHOTS! Minimal mit klarem Fokus nach. Der reich bebilderte Leitfaden widmet sich der minimalistischen Fotografie – einem Stil, der den Blick aufs Wesentliche lenkt und mit Reduktion auf Form, Fläche und Licht kraftvolle Aussagen trifft. Das Buch erklärt anschaulich, wie du durch bewusste Komposition, ausgewogene Bildbalance und das Spiel mit Textur und Form auch alltägliche Szenen in fotografische Kunstwerke verwandelst. Anhand inspirierender Beispiele von Ikonen wie Imogen Cunningham, Michael Kenna, Berenice Abbott oder William Eggleston zeigt das Buch, wie stark die Wirkung eines aufgeräumten Motivs sein kann – wenn es technisch und gestalterisch klug umgesetzt ist. Ob du deine Bildsprache schärfen oder deine fotografische Handschrift neu entdecken willst: „BIG SHOTS! Minimal“ liefert das nötige Werkzeug – visuell beeindruckend, leicht verständlich und garantiert ohne kreatives Übergewicht.

Fakten zu BIG SHOTS! Minimal

von Antony Zacharias

144 Seiten

Paperback

Preis: 25 Euro

Midas Collection

Auf PhotoScala findet ihr weitere spannende Buchreviews, die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen.