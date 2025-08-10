Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten in Serie gefertigten Leica-Kamera hat sich Leica dazu entschlossen, fünf SL3-S-Kits bestehend aus einer Leica SL3-S und einem passenden Objektiv am Markt anzubieten. Die Preisspanne der unterschiedlichen Kits beginnt bei Leica-typisch gehobenen 6.250 Euro.

Die in Wetzlar ansässige Kamera- und Objektivmanufaktur Leica bietet im Jubiläumsjahr der Leica I (News dazu auf PhotoScala) vier SL3-S-Kits bestehend aus Kamera und Objektiv und ein Kit aus Kamera und zwei Objektiven an. In den Bundles stehen dabei sowohl variable Zoom-Brennweiten im Standard- und Telebrennweitenbereich zur Verfügung, als auch lichtstarke Festbrennweiten.

Im Rahmen der Feierlichkeiten sollen folgende SL3-S-Kits angeboten werden: SL3-S Vario-Kit 24-70 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/24–70 ASPH. für 6.950 Euro, SL3-S Vario Kit 28-70 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28–70 ASPH. für 6.500 Euro, SL3-S Vario Kit 24-70 + 70-200 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/24–70 ASPH. und Vario-Elmarit-SL 1:2,8/70-200 ASPH. für 9.250 Euro, SL3-S Prime Kit 35 mit Summicron-SL 1:2/35 ASPH. für 6.350 Euro oder SL3-S Prime Kit 50 mit Summicron-SL 1:2/50 ASPH. für 6.250 Euro.

Wie sich die SL3-S in der Praxis schlägt, hier geht es zum Test auf PhotoScala.

Hier zu den News und Objektiv-Tests auf PhotoScala:

Pressemitteilung Leica: