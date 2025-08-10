Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten in Serie gefertigten Leica-Kamera hat sich Leica dazu entschlossen, fünf SL3-S-Kits bestehend aus einer Leica SL3-S und einem passenden Objektiv am Markt anzubieten. Die Preisspanne der unterschiedlichen Kits beginnt bei Leica-typisch gehobenen 6.250 Euro.
Die in Wetzlar ansässige Kamera- und Objektivmanufaktur Leica bietet im Jubiläumsjahr der Leica I (News dazu auf PhotoScala) vier SL3-S-Kits bestehend aus Kamera und Objektiv und ein Kit aus Kamera und zwei Objektiven an. In den Bundles stehen dabei sowohl variable Zoom-Brennweiten im Standard- und Telebrennweitenbereich zur Verfügung, als auch lichtstarke Festbrennweiten.
Im Rahmen der Feierlichkeiten sollen folgende SL3-S-Kits angeboten werden: SL3-S Vario-Kit 24-70 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/24–70 ASPH. für 6.950 Euro, SL3-S Vario Kit 28-70 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28–70 ASPH. für 6.500 Euro, SL3-S Vario Kit 24-70 + 70-200 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/24–70 ASPH. und Vario-Elmarit-SL 1:2,8/70-200 ASPH. für 9.250 Euro, SL3-S Prime Kit 35 mit Summicron-SL 1:2/35 ASPH. für 6.350 Euro oder SL3-S Prime Kit 50 mit Summicron-SL 1:2/50 ASPH. für 6.250 Euro.
Wie sich die SL3-S in der Praxis schlägt, hier geht es zum Test auf PhotoScala.
Hier zu den News und Objektiv-Tests auf PhotoScala:
Pressemitteilung Leica:
Wetzlar, 24. Juli 2025. Die Leica Camera AG feiert in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum der ersten in Serie gefertigten Leica Kamera. Anlässlich der Feierlichkeiten stellt das Unternehmen auch im Leica SL-System neue Angebote vor und bietet fünf Kits an, jeweils bestehend aus Kamera und Objektiv.
Alle fünf Leica SL Kits beinhalten das neueste Mitglied der SL-System Familie: die Leica SL3-S, die sich durch ihre hohe Arbeitsgeschwindigkeit und einen schnellen, präzisen Autofokus auszeichnet. Ihr leistungsstarker Vollformatsensor mit 24 Megapixeln sorgt für eine herausragende Bildqualität in allen Aufnahmesituationen. Videos zeichnet die SL3-S in einer Auflösung von bis zu 6K auf und bietet mit 3:2 Open Gate Recording ein Feature, dass für Flexibilität bei der Erstellung von Videoinhalten für die unterschiedlichsten Kanäle sorgt. Als erste Kamera im SL-System ist sie mit Content Credentials Technologie für nachweislich authentische Bildinhalte ausgestattet und überzeugt mit ihrer Zuverlässigkeit und Qualität Made in Germany.
Zusammen mit der SL3-S werden in den Kits verschiedene Objektive angeboten – von universell einsetzbaren Vario-Objektiven bis hin zu lichtstarken Festbrennweiten. Damit ist für jeden Anwendungsbereich das passende Kit erhältlich, das individuelle Anforderungen beim Filmen und Fotografieren in der vom Leica SL-System bekannten Bildqualität erfüllt und mit maximaler Flexibilität vereint.
Folgende SL3-S-Kits sind ab sofort verfügbar:
- SL3-S Vario-Kit 24-70 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/24–70 ASPH. für 6.950 Euro (inkl. MwSt.)
- SL3-S Vario Kit 28-70 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28–70 ASPH. für 6.500 Euro (inkl. MwSt.)
- SL3-S Vario Kit 24-70 + 70-200 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/24–70 ASPH. und Vario-Elmarit-SL 1:2,8/70-200 ASPH. für 9.250 Euro (inkl. MwSt.)
- SL3-S Prime Kit 35 mit Summicron-SL 1:2/35 ASPH. für 6.350 Euro (inkl. MwSt.)
- SL3-S Prime Kit 50 mit Summicron-SL 1:2/50 ASPH. für 6.250 Euro (inkl. MwSt.)
Aktuelle Kommentare