Fotografie-Festival 2025 der StädteRegion Aachen: 16 Ausstellungen schmieden neue Allianzen

Vom 24. August bis zum 21. September 2025 steht die StädteRegion ganz im Zeichen der Fotografie. 16 Ausstellungen in der gesamten Euregio sowie eine Vielzahl von begleitenden Veranstaltungen laden dazu ein, das Medium der Fotografie zu entdecken. Bei einem Großteil der Ausstellungen und Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Die Biennale findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und konnte mit den vergangenen Editionen mehr als 25.000 Besuchende begeistern.

„Das Fotografie-Festival ist für unsere Region einmalig und ein Blick auf die teilnehmenden Fotografinnen und Fotografen zeigt, dass sich das Festival längst zu einer internationalen Größe entwickelt hat. Aber auch für Künstlerinnen und Künstler ist das Festival eine tolle Gelegenheit, ihre Arbeit zu präsentieren und neue Netzwerke zu knüpfen.“ Dr. Tim Grüttemeier (Städteregionsrat und Schirmherr des Festivals)

Regionale Fotograf_innen konnten sich über einen vorausgegangenen Wettbewerb um eine Teilnahme am Festival bewerben. Rund 100 Bewerbungen sind bei den Veranstaltenden im vergangenen Jahr eingegangen. Die Auswahl aus den über 4000 Bilddateien traf eine internationale Jury bestehend aus dem Team der renommierten Bildagentur „Magnum Photos“ unter der Leitung von Andréa Holzherr aus Paris, der Kunsthistorikerin Dr. Kerstin Stremmel aus Köln sowie der Leitung des Festivals, Dr. Nina Mika-Helfmeier. Die eingereichten Arbeiten des Wettbewerbs beeindruckten durch ihre Vielseitigkeit, die von künstlerischer Fotografie über Street Photography bis hin zu Landschafts- und Architekturaufnahmen reichte. Diese werden nun getreu dem Motto „Allianzen“ innerhalb der Ausstellung mit internationalen Größen der Fotografie in einen Dialog gebracht.

„Die 16 Ausstellungen erzählen spannende Geschichten und zeigen außergewöhnliche Perspektiven auf die Fotokunst. Jedes Thema – sei es Heimat, Trödelmärkte, Architektur, Landschaften, Ästhetik oder Gegenstände – fordert die Fotografie heraus, sich kreativ neu zu erfinden. Die unterschiedlichen narrativen Ansätze sind eigens für das Fotografie-Festival konzipiert und ausschließlich in der Zeit vom 24. August bis zum 21. September zu sehen.” Dr. Nina Mika-Helfmeier (Leiterin der Stabsstelle Kultur der StädteRegion Aachen)

Die Ausstellungen

Die Schau „Trautes Heim“ im Kunstverein Eschweiler beschäftigt sich mit dem Begriff Heimat, der von den fünf künstlerischen Positionen ganz unterschiedlich fotografisch untersucht wird. Arbeiten aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Willi Schloßmacher laden zu einem nostalgischen Blick zurück ein, während Moritz Wondrak rund um den Hürtgenwald mit seiner Serie den Überbleibseln der NS-Zeit nachging. Die Schau beleuchtet ebenfalls Fragen nach Zugehörigkeit in einer familiären oder dörflichen Gemeinschaft und lädt dazu ein, sich mit dem eigenen Verständnis von Heimat auseinanderzusetzen.

Einen direkten Bezug zur Spielstätte hat die Ausstellung „Mountains“, welche im Kerstenscher Pavillon auf dem Lousberg in Aachen präsentiert wird. In diesem können die Besuchenden mit ihren Augen Berge auf der ganzen Welt bezwingen und diese magischen Orte auf sich wirken lassen. Im Stadtbad, in den Räumen des ehemaligen Badehauses, steht hingegen das Thema des Flusses im Mittelpunkt. In der Schau „Stadt – Land – Fluss“ lassen sich vielfältige Geschichten entlang der Flüsse dieser Welt entdecken, vom Rhein bis zum Nil.

In Monschau werden vier unterschiedliche Ausstellungen präsentiert. Im Fotografie-Forum („Tugend der Reduktion“) sowie im Aukloster („Ästhetik der Balance“) werden Fragen rund um die Themen Komposition und Reduktion untersucht. In nächster Nähe präsentiert die Galerie MONART „Vom Wert der Dinge“ mit den zwei Fotografen Ed Hoogenboom und Edgar Kessler.

Ein Großteil der Ausstellungen wurde kuratiert von der Leiterin des Fotografie-Festivals, Dr. Nina Mika-Helfmeier. Für das Festival konnten aber auch externe Kurator_innen gewonnen werden, wie z.B. Andréa Holzherr („Mountains“ & „Stadt – Land – Fluss“), Sarvenaz Ayooghi („Stefan Draschan. 11 Sekunden“), Marlies Krause („Faszination Paris“), Helga Scholl und Burkhard Arnold („Nick Brandt. The Day May Break“) sowie Jimmy Nelson und Erik de Jong („Jimmy Nelson. Between the Sea and the Sky“).

Begleitet wird das Festival von einer Vielzahl von Veranstaltungen. Neben Open-Air-Kino, Vorträgen und Künstler_innen-Gesprächen gibt es auch einen Solargrafie-Workshop für Kinder und Jugendliche, bei dem eigene Lochkameras gebaut werden können. Ein besonderes Highlight des diesjährigen Rahmenprogramms ist die Finissage am 21.09.2025. Der international gefragte Musiker und vormaliges „Kraftwerk“-Mitglied Karl Bartos wird in Monschau aus seiner Autobiografie „Der Klang der Maschine“ lesen.

Die Ausstellungen des Festivals im Überblick

DIE TUGEND DER REDUKTION

Bruno Barbey, Jonas Bendiksen, Werner Bischof, Guido Braun, Norbert Bunge, René Burri, Robert Capa, Cristina de Middel, Pietro Donzelli, Jochen Ehmke, Stuart Franklin, Burt Glinn, Philippe Halsman, Max Jacoby, Jürgen Klauke, Barbara Klemm, Herbert List, László Moholy-Nagy, Algirdas Milleris, Martin Munkácsi, Paolo Pellegrin, Albert Renger-Patzsch, Max Scheler, Friedrich Seidenstücker, Anton Stankowski, Dennis Stock, Antanas Sutkus, Hugo Thomassen, Wolfgang Weber, Paul Wolff

Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen

Austr. 9, 52156 Monschau

www.kuk-monschau.de

Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 14-17 Uhr, Sa. & So.: 11-17 Uhr

ÄSTHETIK DER BALANCE

Markus Baum, Jonas Bendiksen, Sibylle Bergemann, Ian Berry, Nikos Economopoulos, Elliott Erwitt, Christina Förster, Stuart Franklin, Leonard Freed, Burt Glinn, Brigitte Gillessen, Tim Griese, Harry Gruyaert, Michael Helle, Jörg Hempel, Thomas Hoepker, Rüdiger Ladwig, Marianne Langen, Stefan Mildenberger, Gudrun Petersen, Günter Rangeard, Marc Riboud, Oleksandra Skilarenko, Dennis Stock, Barbara Schulte Zurhausen, Susanne Tiersch, Hugo Thomassen, Bernd Wickermeier, Michael Zöphel

Kreuzgang im Aukloster

Austr. 7, 52156 Monschau

Öffnungszeiten: Fr.-So.: 14-17 Uhr

VOM WERT DER DINGE

Ed Hoogenboom & Edgar Kessler

MONART Galerie Eschbachstraße 23, 52156 Monschau

Öffnungszeiten: Fr.: 14-17 Uhr, Sa. & So. 13-18 Uhr, sowie nach Vereinbarung

NICK BRANDT. THE DAY MAY BREAK

Raum für Kunst

Friedrich-Wilhelm-Platz 4, 52062 Aachen

www.sparkasse-aachen.de/raum-fuer-kunst

Öffnungszeiten: Di., Do-So. 12-17 Uhr barrierefrei

FASZINATION PARIS

Paul Almásy, Sibylle Bergemann, Norbert Bunge, Daniel Frasnay, René Friede, Georges Friedman, Herbert List, Will McBride, Annette Wolff

Galerie am Elisengarten

Hartmannstraße 6, 52062 Aachen

www.galerie-am-elisengarten.de

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-16 Uhr

ALLIANZEN: ARNO FISCHER UND JORDIS ANTONIA SCHLÖSSER

Burg Frankenberg

Goffartstraße 45, 52066 Aachen

www.burgfrankenberg.de

Öffnungszeiten: Fr.-So. 14-18 Uhr

STADT – LAND – FLUSS

Abbas, Matt Black, Ian Berry, René Burri, Stuart Franklin, Leonard Freed, Nanna Heitmann, Thomas Hoepker, Richard Kalvar, Inge Morath, Marc Riboud, Paolo Pellegrin, Moises Saman, Ferdinando Scianna

Stadtbad

Blücherplatz 24, 52068 Aachen

www.stadtbad-aachen.de

Öffnungszeiten: Fr.-So. 15-18 Uhr

MOUNTAINS

Christopher Anderson, Jonas Bendiksen, Werner Bischof, Robert Capa, Elliott Erwitt, Stuart Franklin, Burt Glinn, Alex Majoli, Raghu Rai

Kerstenscher Pavillon / Lousberg Gesellschaft

Belvedereallee 1, 52064 Aachen

www.lousberg-gesellschaft.de

Öffnungszeiten: Fr.-So. 14-17 Uhr

STEFAN DRASCHAN. 11 SEKUNDEN

Suermondt-Ludwig-Museum

Wilhelmstraße 18, 52070 Aachen

www.suermondt-ludwig-museum.de

Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 10 €, Ermäßigt 6 €, Gruppen ab 8 Personen 6 € pro Person, bis 21 Jahre frei, der Eintritt und die Führungen sind für Besucher*innen mit Beeinträchtigung und ihre ehrenamtlichen Begleiter*innen frei.

OLI BOLZANO, KATHRIN ESSER, ULRIKE LAUBER & KARIN ODENDAHL

Viti Produzentengalerie

Adalbertsteinweg 102, 52070 Aachen

www.galerie-viti.de

Öffnungszeiten: Fr. 16-18 Uhr, Sa. – So. 12-18 Uhr sowie nach Vereinbarung

JOHANNES GRAMM, MARTIN PARR & JÜRGEN SOBKOWIAK

WW40

Warmweiherstraße 40, 52070 Aachen

Öffnungszeiten: Fr.-So. 14-17 Uhr

TRAUTES HEIM

Andreas Borowski, Maurice Graf, Christian Roosen, Willi Schloßmacher, Moritz Wondrak

Eschweiler Kunstverein

Raiffeisen-Platz 1-3, 52249 Eschweiler

www.eschweiler-kunstverein.de

Öffnungszeiten: Fr. – So. 15-18 Uhr

JIMMY NELSON. BETWEEN THE SEA AND THE SKY

Fotomuseum aan het Virjthof

Vrijthof 18, 6211 LD Maastricht

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl

Öffnungszeiten: Di. – So. 11-17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 15,50 €, Studierende 7,00 €, Kinder bis 7 Jahre frei, Kinder 8-18 Jahre 7,00 €, Gruppen ab 15 Personen 14,50 € p.P.

HISTORISCHE AUFNAHMEN AUS DEM ARCHIV DES GESCHICHTSVEREINS (Gastbeitrag)

Haus der Stadtgeschichte Monschau

Holzmarkt 5, 52156 Monschau

Öffnungszeiten: Sa. – So. 14-17 Uhr

kuratiert vom Geschichtsverein Monschauer Land e.V.

DAUGHTERS OF MAGIC (Gastbeitrag)

Johanna-Maria Fritz

Logoi – Institut für Philosophie und Diskurs

Jakobstraße 25a, 52064 Aachen

www.logoi.de

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 10-14.30 Uhr, Fr. – So. 14-17 Uhr

kuratiert von Dieter Jacobs (ARTCO Galerie Aachen)

EINE JUGEND IN PRAG (Gastbeitrag)

Ivan Kozelka

Last Days Gallery Warmweiherstraße 23, 52066 Aachen

Öffnungszeiten: So. 14-18 Uhr

kuratiert von Michael Krupp und Jo Magrean (Last Days Gallery)

Highlights des Rahmenprogramms

24.08.2025 12 Uhr | Eröffnung Fotografie-Festival „Allianzen“ mit Artist Talk, moderiert von Jörg Jung (Journalist)

Fotografie-Forum der Städte Region Aachen, Austr. 9, 52156 Monschau

25.08.2025 20.45 Uhr | Open-Air Kino „Die Fotografin“

Burg Frankenberg, Golfartstr. 45, 52066 Aachen

20.09.2025 18 Uhr | Artist-Talk und Führung mit Jordis Antonia Schlösser

Burg Frankenberg, Golfartstr. 45, 52066 Aachen

21.09.2025 12 Uhr | Finissage und Lesung „Der Klang der Maschine“

Gespräch und Lesung mit dem international renommierten Musiker und ehemaligen „Kraftwerk“-Mitglied Karl Bartos, moderiert von Andrian Kreye (Süddeutsche Zeitung) Bürgersaal, Austr. 7, 52156 Monschau

Weitere Informationen zu den Ausstellungen und zum Programm finden Interessierte auf der Homepage des Fotografie-Forums: https://kuk-monschau.de/fotografie-festival-25.html