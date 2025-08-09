Sony erweitert sein Audioprogramm um das ECM-778, ein Richtrohrmikrofon für den professionellen Einsatz in Film-, Drama- und Dokumentarproduktionen. Mit einer Länge von 176 Millimetern und einem Gewicht von 102 Gramm ist es besonders kompakt, soll aber dennoch eine hohe Richtwirkung erzielen.
Das ECM-778 nutzt eine neu entwickelte Mikrofonkapsel, ein Interferenzrohr aus Messing und eine optimierte Elektronik, um klare Höhen und stabile Mitten und Tiefen wiederzugeben. Laut Hersteller erfasst das Mikrofon auch Frequenzen oberhalb des hörbaren Bereichs und sorgt so für eine hohe Detailtreue. Ein Low-Cut-Schalter reduziert Windgeräusche, und das Gehäuse aus gefrästem Aluminium soll Vibrationen und elektrisches Rauschen minimieren.
Das Mikrofon ist für den Einsatz an Tonangeln, Stativen oder direkt an Kameras mit XLR-Anschluss vorgesehen. Mitgeliefert werden Adapter für verschiedene Montagemöglichkeiten sowie Windschutzlösungen für Innen- und Außeneinsätze.
Das Sony ECM-778 ist ab September 2025 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.100 Euro.
Herausragende Klangqualität trifft kompaktes Design: Neues hochauflösendes Richtrohrmikrofon von Sony
Das ECM-778 erreicht eine hervorragende Richtwirkung – und das bei seiner kompakten Größe von 176 Millimeter Länge und einem Gewicht von nur 102 Gramm
Das Richtrohrmikrofon lässt sich mit dem mitgelieferten Mikrofonhalter und Stativadapter an verschiedenen Geräten wie Tonangeln befestigen.
Breites Einsatzgebiet
Das Richtrohrmikrofon lässt sich mit dem mitgelieferten Mikrofonhalter und Stativadapter an verschiedenen Geräten wie Tonangeln befestigen. Der Standardadapter ist in zwei Ausführungen erhältlich: Als PF1/2 (Stecker) ⇔ W3/8 Zoll (Buchse) oder als PF1/2 (Stecker) ⇔ NS5/8 Zoll (Buchse). Das Mikrofon kann an Galgenstangen oder Tonangeln befestigt und mit externen Audio-Eingabegeräten, Aufnahmegeräten und Kamerasystemen mit XLR-Anschlüssen verwendet werden – darunter Sony Kameras der Cinema Line und spiegellose Wechselobjektivkameras der Alpha-Serie. Damit unterstützt das ECM-778 ein breites Spektrum an Videoproduktions- und Audio-Aufnahmeumgebungen.
Klare und präzise Tonaufnahmen
Die neu entwickelte Mikrofonkapsel, das präzisionsgefertigte Interferenzrohr aus Messing und die Elektronik sorgen gemeinsam für klare hohe Frequenzen ohne unerwünschte Resonanzen und stabile Mitten und Tiefen. Dank einer hohen Auflösung lassen sich Frequenzen auch über den hörbaren Bereich von 20 kHz hinaus erfassen und klare, räumlich weitläufige Audioaufnahmen von Stimmen, Umgebungsgeräuschen, Naturgeräuschen, Musikinstrumenten und vielem mehr erstellen. Das präzise gefertigte Richtrohr mit Schallwellen-
Gleichbleibende Klangqualität über verschiedene Aufnahmeabstände
Die Kombination aus einer Mikrofonkapsel, die selbst feinste Geräusche und hochfrequente Schwingungen erfasst, und einem präzisionsgefertigten Akustikrohr aus Messing sorgt für eine gleichbleibende Klangqualität in verschiedenen Aufnahmeumgebungen, ganz gleich, ob das Mikrofon an einer Angel, an der Kamera oder in Studioaufbauten mit unterschiedlichen Abständen zum aufzunehmenden Objekt montiert ist.
Folienkondensatoren und Metallschichtwiderstände im Signalweg sorgen für eine klare Klangqualität. Leitfähige Polymer-Aluminium-
Hervorragendes Handling
Dank einer kompakten Bauform des Interferenzrohrs und der Elektronikkomponenten ist das Mikrofon – bei gleichbleibend hoher Klangqualität – nur 176 mm lang. Das Design ermöglicht den Einsatz an einem Galgen und bietet außergewöhnliche Mobilität, ideal für die Aufnahme von klarem Ton in beengten Umgebungen. Als Galgenmikrofon bietet es auch in engen Räumen eine hervorragende Manövrierfähigkeit und lässt sich dank seiner beschriebenen Aufnahmequalität näher an Tonquellen positionieren. Wenn es auf Kameras montiert wird, wird der Bildausschnitt auf ein Minimum reduziert. Durch sein Gehäuse aus gefrästem Aluminium und seiner kompakten Bauweise wiegt es nur 102 Gramm und verbessert so die Bedienbarkeit beim Einsatz an Galgenstangen oder Tonangeln – auch bei längeren Einsätzen am Drehort. Bei der Montage an Kameras mit XLR-Anschlüssen entlastet das Mikrofon den Kameramann, verbessert die Mobilität am Set und eröffnet verschiedene weitere Aufnahmeszenarien.
Zuverlässig und vielseitig in allen Umgebungen
Der integrierte Low-Cut-Schalter reduziert bei Aktivierung effektiv Windgeräusche und Vibrationen und ermöglicht so klare und gut verständliche Audioaufnahmen. Die Schaumstoff-
Das Mikrofon verfügt über ein robustes Gehäuse aus maschinell bearbeitetem Aluminium. Es wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und bleibt auch unter unterschiedlichen Aufnahmebedingungen zuverlässig und konsistent.
Zusammenarbeit mit Film-Toningenieuren
Während der Entwicklung des ECM-778 hat Sony bereits in der Entwurfsphase mit Toningenieuren aus der Filmproduktion zusammengearbeitet und deren professionelles Feedback eingeholt.
Kenichi Fujimoto, Toningenieur und Gewinner des Japan Academy Film Prize für die beste Tonaufnahme (2012, 2015), sagt:
Preis und Verfügbarkeit
Sony ECM-778: 1.100,00 Euro
Verfügbarkeit: ab September 2025
