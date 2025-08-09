Herausragende Klangqualität trifft kompaktes Design: Neues hochauflösendes Richtrohrmikrofon von Sony

Das ECM-778 erreicht eine hervorragende Richtwirkung – und das bei seiner kompakten Größe von 176 Millimeter Länge und einem Gewicht von nur 102 Gramm

Sony präsentiert sein neues Richtrohrmikrofon ECM-778. Es ist das neue Flaggschiffmodell der Mono-Elektret-Kondensator- Mikrofone im Shotgun-Design von Sony und eignet sich bestens für realitätsnahe, hochwertige Audioaufnahmen wie etwa auf Film-Sets oder im Studio bei Filmen, Dramen und Dokumentarfilmen. Das ECM-778 Mikrofon bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten, sei es an einer Tonangel, an einem Stativ oder direkt an einer Kamera. Zudem verfügt es über eine neu entwickelte Mikrofonkapsel, ein Interferenzrohr aus Messing und eine speziell entwickelte Elektronik. Das sorgt für eine herausragende Klangqualität und sichert hochwertige Aufnahmen mit klaren, räumlichen Höhen und stabilen Mitten und Tiefen. Trotz seiner kompakten Größe von 176 Millimeter Länge und einem Gewicht von nur 102 Gramm erreicht das ECM-778 eine hervorragende Richtwirkung und bietet Anwendern mehr Flexibilität bei Aufnahmen in beengten Aufnahmeräumen.

Breites Einsatzgebiet

Das Richtrohrmikrofon lässt sich mit dem mitgelieferten Mikrofonhalter und Stativadapter an verschiedenen Geräten wie Tonangeln befestigen. Der Standardadapter ist in zwei Ausführungen erhältlich: Als PF1/2 (Stecker) ⇔ W3/8 Zoll (Buchse) oder als PF1/2 (Stecker) ⇔ NS5/8 Zoll (Buchse). Das Mikrofon kann an Galgenstangen oder Tonangeln befestigt und mit externen Audio-Eingabegeräten, Aufnahmegeräten und Kamerasystemen mit XLR-Anschlüssen verwendet werden – darunter Sony Kameras der Cinema Line und spiegellose Wechselobjektivkameras der Alpha-Serie. Damit unterstützt das ECM-778 ein breites Spektrum an Videoproduktions- und Audio-Aufnahmeumgebungen.

Klare und präzise Tonaufnahmen

Die neu entwickelte Mikrofonkapsel, das präzisionsgefertigte Interferenzrohr aus Messing und die Elektronik sorgen gemeinsam für klare hohe Frequenzen ohne unerwünschte Resonanzen und stabile Mitten und Tiefen. Dank einer hohen Auflösung lassen sich Frequenzen auch über den hörbaren Bereich von 20 kHz hinaus erfassen und klare, räumlich weitläufige Audioaufnahmen von Stimmen, Umgebungsgeräuschen, Naturgeräuschen, Musikinstrumenten und vielem mehr erstellen. Das präzise gefertigte Richtrohr mit Schallwellen- Interferenzeffekten unterdrückt Schall von den Seiten und von hinten über den gesamten Frequenzbereich hinweg. Dadurch wird eine scharfe Richtwirkung nach vorne erreicht, die den gewünschten Klang klar erfasst und gleichzeitig Umgebungsgeräusche effektiv reduziert.

Gleichbleibende Klangqualität über verschiedene Aufnahmeabstände

Die Kombination aus einer Mikrofonkapsel, die selbst feinste Geräusche und hochfrequente Schwingungen erfasst, und einem präzisionsgefertigten Akustikrohr aus Messing sorgt für eine gleichbleibende Klangqualität in verschiedenen Aufnahmeumgebungen, ganz gleich, ob das Mikrofon an einer Angel, an der Kamera oder in Studioaufbauten mit unterschiedlichen Abständen zum aufzunehmenden Objekt montiert ist.

Folienkondensatoren und Metallschichtwiderstände im Signalweg sorgen für eine klare Klangqualität. Leitfähige Polymer-Aluminium- Feststoffkondensatoren im Stromkreis kombinieren Miniaturisierung mit hoher Kapazität, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Außerdem unterdrückt das gefräste Aluminiumgehäuse externe Vibrationen und elektrisches Rauschen und ermöglicht so hochpräzise Audioaufnahmen

Hervorragendes Handling

Dank einer kompakten Bauform des Interferenzrohrs und der Elektronikkomponenten ist das Mikrofon – bei gleichbleibend hoher Klangqualität – nur 176 mm lang. Das Design ermöglicht den Einsatz an einem Galgen und bietet außergewöhnliche Mobilität, ideal für die Aufnahme von klarem Ton in beengten Umgebungen. Als Galgenmikrofon bietet es auch in engen Räumen eine hervorragende Manövrierfähigkeit und lässt sich dank seiner beschriebenen Aufnahmequalität näher an Tonquellen positionieren. Wenn es auf Kameras montiert wird, wird der Bildausschnitt auf ein Minimum reduziert. Durch sein Gehäuse aus gefrästem Aluminium und seiner kompakten Bauweise wiegt es nur 102 Gramm und verbessert so die Bedienbarkeit beim Einsatz an Galgenstangen oder Tonangeln – auch bei längeren Einsätzen am Drehort. Bei der Montage an Kameras mit XLR-Anschlüssen entlastet das Mikrofon den Kameramann, verbessert die Mobilität am Set und eröffnet verschiedene weitere Aufnahmeszenarien.

Zuverlässig und vielseitig in allen Umgebungen

Der integrierte Low-Cut-Schalter reduziert bei Aktivierung effektiv Windgeräusche und Vibrationen und ermöglicht so klare und gut verständliche Audioaufnahmen. Die Schaumstoff- Windschutzvorrichtung ist leicht und einfach zu handhaben und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen oder Umgebungen mit minimalem Windaufkommen. Der Windschutz aus Fell bietet hervorragenden Windschutz und ist ideal für den Einsatz im Freien oder bei windigen Bedingungen. Die Verwendung des für die jeweilige Umgebung geeigneten Windschutzes gewährleistet klare Audioaufnahmen.

Das Mikrofon verfügt über ein robustes Gehäuse aus maschinell bearbeitetem Aluminium. Es wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und bleibt auch unter unterschiedlichen Aufnahmebedingungen zuverlässig und konsistent.

Zusammenarbeit mit Film-Toningenieuren

Während der Entwicklung des ECM-778 hat Sony bereits in der Entwurfsphase mit Toningenieuren aus der Filmproduktion zusammengearbeitet und deren professionelles Feedback eingeholt.

Kenichi Fujimoto, Toningenieur und Gewinner des Japan Academy Film Prize für die beste Tonaufnahme (2012, 2015), sagt:

„Als Toningenieure entwickeln wir unsere klanglichen Vorlieben über viele Jahre hinweg. Wir nehmen unzählige Projekte mit einer Vielzahl von Mikrofonen auf, hören sie uns an und bauen so unser Wissen auf. Das beginnt schon in Assistenz-Funktionen. Wenn wir dann die Produktionsverantwortung haben, wählen wir das Mikrofon, das unserem Ton-Know-how am besten entspricht. Derzeit ist dies die beste Wahl, die es gibt. In der Filmproduktion ist das Richtrohrmikrofon für Dialoge das wichtigste Werkzeug – es ist die Achse, um die sich alles dreht. Das ECM-778 ist diese neue Achse. Es bietet eine außergewöhnliche Balance zwischen Länge und Gewicht, seine Klarheit und sein solider Kern sorgen für einen spürbaren Schalldruck und es liefert diesen gewissen Mehrwert, das anderen Mikrofonen immer gefehlt hat. Kurz: Dieses Mikrofon ist da, um einen wahrhaft kinoreifen Klang zu erzeugen.“

Preis und Verfügbarkeit

Sony ECM-778: 1.100,00 Euro

Verfügbarkeit: ab September 2025

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sony.net