Für Profis der Portraitfotografie: Vom 15. bis 19. September 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „Farbmanagement und Präsentation – Expert“ Kurs an, bei dem die Teilnehmenden lernen, wie sie ihre Fotos in FinaArt-Qualität ausdrucken oder wie sie die Prints optimal an der Wand oder im Fotobuch präsentieren.
Kursbeschreibung: Die Teilnehmenden lernen das Prinzip des Farbmanagements im Workflow von der Aufnahme bis zur Ausgabe, insbesondere für Print. Sie können Kamera-, Monitor- und Druckerprofile selbst erstellen und einsetzen. Außerdem werden sie Druckmedien je nach Anwendungszweck individuell auswählen können. Die Teilnehmenden gestalten mithilfe von Layoutprogrammen – eine Buchform, die ihre Projekte qualitativ hochwertig darstellen. Zudem lernen Sie für Ausstellungen verschiedene Präsentationsformen kennen und können entsprechend der Bildsprache ihrer Fotografien entscheiden, welche Form und Art die Bilder benötigen, um sie anderen Personen näher zu bringen.
Farbmanagement und Präsentation – Expert Kurs Inhalte
- Workflow-Gestaltung mit ICC-Profilen
- Kameraprofile erstellen und anwenden
- Monitorprofile erstellen und anwenden
- Druckerprofile erstellen und anwenden
- Druckmedien beurteilen und auswählen
- Bildband/Portfolio: Materialien und Möglichkeiten
- Einführung InDesign
- Grundgerüst für Portfolio/Bildband erstellen und gestalten
- Ausstellungspräsentationen: Formen & Techniken
- Qualitätskriterien für den FineArt-Print
- Datenaufbereitung für den Druck
- Druck in Ausstellungsqualität
- Präsentation der Ergebnisse
Vorkenntnisse: Umgang mit digitalen Kamerasystemen, Grundkenntnisse in Adobe Photoshop CC(zur News auf PhotoScala), Projektbezogenes Arbeiten
Zum Kurs mitbringen: Digitale Daten (eigene Fotoserie, 10-25 Motive) für Gestaltung und Ausarbeitung von Präsentationsformen.
Termin & Preis
15. – 19.09.2025
Mo – Fr von 09.00 – 17.00 Uhr
Preis: 680 Euro
Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel: https://www.photomedienforum.de/event-details/farbmanagement-und-prasentation-expert-2
