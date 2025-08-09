Für Profis der Portraitfotografie: Vom 15. bis 19. September 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „Farbmanagement und Präsentation – Expert“ Kurs an, bei dem die Teilnehmenden lernen, wie sie ihre Fotos in FinaArt-Qualität ausdrucken oder wie sie die Prints optimal an der Wand oder im Fotobuch präsentieren.

Kursbeschreibung: Die Teilnehmenden lernen das Prinzip des Farbmanagements im Workflow von der Aufnahme bis zur Ausgabe, insbesondere für Print. Sie können Kamera-, Monitor- und Druckerprofile selbst erstellen und einsetzen. Außerdem werden sie Druckmedien je nach Anwendungszweck individuell auswählen können. Die Teilnehmenden gestalten mithilfe von Layoutprogrammen – eine Buchform, die ihre Projekte qualitativ hochwertig darstellen. Zudem lernen Sie für Ausstellungen verschiedene Präsentationsformen kennen und können entsprechend der Bildsprache ihrer Fotografien entscheiden, welche Form und Art die Bilder benötigen, um sie anderen Personen näher zu bringen.

Farbmanagement und Präsentation – Expert Kurs Inhalte

Workflow-Gestaltung mit ICC-Profilen

Kameraprofile erstellen und anwenden

Monitorprofile erstellen und anwenden

Druckerprofile erstellen und anwenden

Druckmedien beurteilen und auswählen

Bildband/Portfolio: Materialien und Möglichkeiten

Einführung InDesign

Grundgerüst für Portfolio/Bildband erstellen und gestalten

Ausstellungspräsentationen: Formen & Techniken

Qualitätskriterien für den FineArt-Print

Datenaufbereitung für den Druck

Druck in Ausstellungsqualität

Präsentation der Ergebnisse

Vorkenntnisse: Umgang mit digitalen Kamerasystemen, Grundkenntnisse in Adobe Photoshop CC(zur News auf PhotoScala), Projektbezogenes Arbeiten

Zum Kurs mitbringen: Digitale Daten (eigene Fotoserie, 10-25 Motive) für Gestaltung und Ausarbeitung von Präsentationsformen.

Termin & Preis

15. – 19.09.2025

Mo – Fr von 09.00 – 17.00 Uhr

Preis: 680 Euro

Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel: https://www.photomedienforum.de/event-details/farbmanagement-und-prasentation-expert-2