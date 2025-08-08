Der Fotodienstleister Whitewall hat sechs neue Papiere von Hahnemühle für Fine-Art-Prints vorgestellt. Wir haben den Druck auf diesen Papieren einmal ausprobiert.

Whitewall hat sechs neue Papiere von Hahnemühle für Fine-Art-Prints vorgestellt. Das Hahnemühle Photo Rag Bright White fühlt sich weich an, hat eine leicht filzige Struktur und kann laut Whitewall Farben und starke Kontraste sehr gut wiedergeben. Mit dem Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth wird ein glattes Baumwoll-Künstlerpapier mit samtiger Oberfläche angeboten, das wir im Test auf Empfehlung der Whitewall-Website mit einem Schwarz-Weiß-Bild bestellt haben. Glänzend wird es mit dem Hahnemühle Photo Rag Baryta, einem Baumwoll-Künstlerpapier mit gut sichtbar strukturierter Oberfläche. Das Hahnemühle Photo Rag Metallic ermöglicht einen glänzenden Metallic-Look und wird laut Whitewall vor allem für Motive mit reflektierenden oder metallischen Elementen empfohlen. Für einen matten Look eignet sich Hahnemühle German Etching. Dabei handelt es sich um ein traditionell hergestelltes Kupferdruckpapier mit einer deutlich spürbaren Oberflächenstruktur, wenn man mit dem Finger darüberfährt. Es wird für Kunstreproduktionen empfohlen. Als sechstes neues Papier haben wir ein Motiv auf Hahnemühle Bamboo in Auftrag gegeben. Das warmweiße Papier besteht aus Bambusfasern und Baumwolle, hat eine leichte Filzstruktur und wird vor allem für Farb- und Schwarz-Weiß-Drucke mit warmen Tonwerten empfohlen. Wir haben je einen Abzug im Format 20 x 30 Zentimeter plus drei Zentimeter Weißrand bestellt und sind vom Ergebnis begeistert.

WhiteWall Hahnemühle-Papiere für Fine-Art-Drucke: Edle Drucke und ein Favorit

Für die Vorbereitung unserer Motive haben wir die auf der Whitewall-Website zur Verfügung gestellten ICC-Profile installiert. So konnten wir mittels eines „Softproofs“ in Photoshop sehen, wie Farben und Kontraste auf dem gewählten Papier voraussichtlich wirken werden. Die Fine-Art-Prints werden sehr stabil verpackt und in Schutzhüllen geliefert. Zwar sind die Preise für die Drucke nicht ohne – dafür sehen die Prints aber auch wirklich hochwertig aus. Die Oberflächenstrukturen verleihen den Bildern eine edle Anmutung, auch die Farben werden sehr schön wiedergegeben. Unser absolutes Highlight ist das Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth für Schwarz-Weiß-Fotos mit schönen Grau- und Schwarztönen. www.whitewall.com/de