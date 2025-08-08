OM Digital Solutions GmbH präsentiert die OM SYSTEM E-M1 Mark III ASTRO und zwei Body-Mount-Filter für lebendige Astrofotografie

Die OM Digital Solutions Corporation freut sich, das OM SYSTEM E-M1 Mark III ASTRO Set vorzustellen – eine spiegellose Systemkamera gemäß Micro-Four-Thirds-Standard, deren optische Eigenschaften speziell auf die Astrofotografie abgestimmt sind. Das Set umfasst zwei Arten von Body-Mount-Filtern und ist ab sofort exklusiv im OM SYSTEM Onlineshop in Deutschland und Österreich erhältlich. Die Filter sind zudem auch separat im Shop erwerbbar.

Basierend auf der E-M1 Mark III Systemkamera handelt es sich um eine speziell für die Astrofotografie abgestimmte Version, die besonders die Farben von rotem Nebel lebendig einfängt – ein Motiv, das unter Astrofotografen große Beliebtheit genießt. Ergänzend eröffnen die beiden neuen Body-Mount-Filter, der BMF-LPC01 zur Reduktion von Lichtverschmutzung und der BMF-SE01 Soft Filter, weitere kreative Ausdrucksmöglichkeiten. Die Filter werden im Kameragehäuse zwischen Bajonett und Bildsensor eingesetzt.

Hauptmerkmale:

Erfasst Hα-Strahlen 1 und ermöglicht hochwertige Aufnahmen von wunderschönem, diffusen roten Nebel, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist.

und ermöglicht hochwertige Aufnahmen von wunderschönem, diffusen roten Nebel, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Vielseitigkeit: Von Sternenhimmeln bis zu Deep-Sky-Aufnahmen einsetzbar.

High-Res-Shot mit Stacking-Verarbeitung für detailreiche Bilder in hoher Qualität.

Details zu den Hauptfunktionen:

Erfasst fürs menschliche Auge unsichtbare Hα-Strahlen1 für spektakuläre Nebelaufnahmen

Die OM SYSTEM E-M1 Mark III ASTRO verfügt über einen IR-Sperrfilter vor dem Sensor, dessen optische Eigenschaften so abgestimmt sind, dass 100 % der für die Astrofotografie entscheidenden Hα-Strahlung durchgelassen werden. Dadurch können Form und Farbe von Nebeln, die diese Strahlung aussenden, in beeindruckender Klarheit und Intensität eingefangen werden – etwas, das mit herkömmlichen Kameras nur schwer möglich ist.

Flexibel für eine Reihe von Aufnahmeszenarien von Sternenlandschaften bis hin zur Astrofotografie.

Dank der breiten Auswahl an hochwertigen M.ZUIKO DIGITAL Objektiven – von Weitwinkel bis Tele – lassen sich unterschiedlichste Himmelsmotive erfassen: spektakuläre Sternenhimmel, einzelne Sternbilder oder ferne Nebel. Für noch professionellere Ergebnisse lässt sich das Kameragehäuse sogar mithilfe eines Micro-Four-Thirds-kompatiblen Adapters an ein astronomisches Teleskop montieren.

High Res Shot mit Stacking für mehr Details und weniger Rauschen.

Die einzigartige High Res Shot-Funktion von OM SYSTEM nutzt mehrere Aufnahmen, um durch ultrahochdichte Pixelinformationen ein hochauflösendes Bild zu erstellen. Mit der Handheld High Res Shot-Funktion, nun auch auf einem Stativ oder einer äquatorialen Montierung verwendet, lässt sich die in der Astrofotografie übliche Stacking-Verarbeitung direkt mit der Kamera durchführen. Das Ergebnis sind rauschärmere und detailreichere Aufnahmen.

Dabei erzeugt die E-M1 Mark III ASTRO aus 16 Aufnahmen ein hochauflösendes Bild mit ca. 50 Megapixeln. Da die Position jeder Aufnahme beim Compositing exakt abgeglichen wird, kann selbst auf einem Stativ die tägliche Sternbewegung korrigiert³ werden. Mit einer äquatorialen Montierung werden zudem Nachführfehler ausgeglichen2.

Weitere Funktionen:

C1- und C2-Benutzerprogramme am Modus-Wahlrad speziell für Sternenhimmel

Umfangreiche Features für die Sternenfotografie wie bei der E-M1 Mark III

Starry Sky AF für punktgenaue Fokussierung auf Sterne

Live Composite zur Aufnahme von Sternspuren

Digitale Wasserwaage für perfekte Ausrichtung auch bei Dunkelheit

USB/PD-Stromversorgung für lange Sessions, z. B. im Feld

Zusätzliche Produkte

Zwei Filter zur Astrofotografie können direkt im Kameragehäuse (zwischen Bajonett und Sensor) eingesetzt werden. Das ermöglicht den Einsatz selbst bei Objektiven wie dem Fisheye oder Ultraweitwinkel, an denen herkömmliche Frontfilter schwer montierbar sind.3

BMF-LPC01 Body-Mount-Filter zur Reduktion von Lichtverschmutzung

Im Astro-Set enthalten, sowie auch separat erhältlich.

Dieser Filter reduziert Licht von künstlichen Quellen (Straßenlaternen, Stadtbeleuchtung), was eine klarere und farbtreuere Darstellung von Nebeln und Sternbildern erlaubt – besonders bei Objekten in Horizontnähe wie auf- oder untergehenden Konstellationen.

Kompatible Modelle4: E-M1 Mark III ASTRO, E-M1 Mark III, OM-1, OM-1 Mark II, E-M1 Mark II, E-M1X, E-M1, OM-3, OM-5, OM-5 Mark II, E-M5 Mark III, E-M5 Mark II, E-M10 Mark IV, E-M10 Mark III, E-M10 Mark III S, E-M10 Mark II, E-M10, E-P7, PEN-F, E-PL10, E-PL9, E-PL8, E-PL7

BMF-SE01 Body Mount Soft Filter

Im Astro-Set enthalten, sowie auch separat erhältlich.

Mit ihrer hohen Auflösung bilden M.ZUIKO DIGITAL-Objektive Sterne als beeindruckend scharfe Lichtpunkte ab. Um die visuelle Wirkung der Sterne zu verstärken, erzeugt der Soft Filter gezielte Unschärfe um helle Sterne. Je heller der Stern, desto deutlicher der Effekt – Farben und Präsenz werden betont.

Kompatible Modelle4: E-M1 Mark III ASTRO, E-M1 Mark III, OM-1, OM-1 Mark II, E-M1 Mark II, E-M1X, E-M1, OM-3, OM-5, OM-5 Mark II, E-M5 Mark III, E-M5 Mark II, E-M10 Mark IV, E-M10 Mark III, E-M10 Mark III S, E-M10 Mark II, E-M10, E-P7, PEN-F, E-PL10, E-PL9, E-PL8, E-PL7

Verfügbarkeit des E-M1 Mark III Astro Sets und Filter:

Das E-M1 Mark III Astro Set inkl. Filter sowie die separat erhältlichen Filter sind ab dem 22.Juli 2025 exklusiv im OM SYSTEM Online Shop erhältlich unter: explore.omsystem.com/e-m1-mark-iii-astro

Detaillierte Produktspezifikationen für die E-M1 Mark III Astro und Filter:

Detaillierte Produktspezifikationen finden Sie auf der Website von OM SYSTEM:

explore.omsystem.com/e-m1-mark-iii-astro