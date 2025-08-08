Ist bei Ihnen gerade eine Anschaffung von Nikon-Zubehör geplant? Dann haben wir eine gute Nachricht: Im August 2025 bietet Nikon im eigenen Online-Store eine Rabattaktion auf Zubehörartikel an. Vom 4. bis 25. August erhalten Kundinnen und Kunden 15 Prozent Preisnachlass auf eine Vielzahl von Zubehörprodukten. Die Aktion gilt ausschließlich im offiziellen Nikon Store und nur solange der Vorrat reicht.

Zum Aktionssortiment des Zubehör-Sales zählen unter anderem Akkus, Handgriffe, Fotorucksäcke & Messenger-Bags, Mikrofone, Speicherkarten, Adapter und Filter. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen, ein Gutscheincode ist nicht erforderlich.

Ausgewählte Produkte aus der Nikon Zubehör-Rabattaktion im August 2025

Lithium-Ionen-Akku EN-EL18d für Z9 oder D6 (177,65 statt 209 Euro)

Multifunktionshandgriff MB-N14 für Z5II oder Z7II (339,15 statt 399 Euro)

Lithium-Ionen-Akku EN-EL15c für Z5II (57,79 statt 67,99 Euro)

Nikons 64-GB-XQD-Speicherkarte (131,74 statt 154,99 Euro)

Filmdigitalisierungsadapter ES-2 (143,65 statt 169 Euro)

82-mm-NC-Filter (67,88 statt 79,99 Euro)

77-mm-NC-Filter (63,74 statt 74,99)

95-mm-NC-Filter (126,65 statt 149 Euro)

NC-Klarglasfilter, 112 mm (288,15 statt 339 Euro)

Rucksack für Nikon Z (42,49 statt 49,99 Euro)

Nikon Explorer Backpack (126,65 statt 149 Euro)

GL X Nikon Rucksack (152,15 statt 170 Euro)

Sennheiser MKE 600 (225,25 statt 265 Euro)

Sennheiser MKE 400 (148,75 statt 175 Euro)

Sennheiser MKE 200 (63,75 statt 75 Euro)

RØDE VideoMicro II (67,15 stat 79 Euro)

RØDE Wireless ME (135,15 statt 159 Euro)

RØDE VideoMicro (50,15 statt 59 Euro)

Weitere Informationen und eine Übersicht aller teilnehmenden Produkte finden sich unter:

www.nikon.de/de_DE/promotions/accessory-savings