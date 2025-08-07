Mit Dichtungen und Einstellring

Obwohl es nicht zur S-Serie gehört, ist das Nikkor Z 35 mm f/1,4 rundum gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet. Der große Fokussierring liegt gut in der Hand und ermöglicht je nach Drehgeschwindigkeit eine schnelle oder langsame, dafür aber präzisere manuelle Scharfstellung. Für eine komfortable Bedienung ist die Festbrennweite zusätzlich mit einem schmalen Einstellring ausgestattet, der über das Menü der Nikon-Z-Kameras mit verschiedenen Funktionen wie Blendenwahl, ISO-Einstellung und Belichtungskorrektur belegt werden kann. Der Einstellring arbeitet stufenlos und geräuschlos und kann daher auch während der Videoaufnahme verwendet werden. Wie schon beim Nikkor Z 35 mm f/1,8 S hat Nikon auch hier auf einen AF/MF-Schalter zur Wahl der Scharfeinstellung verzichtet.

Insgesamt gute Leistung im Labor

Im Labor leistet das Nikkor Z 35 mm f/1,4 gute Arbeit, kommt aber nicht ganz an das Nikkor Z 35 mm f/1,8 S heran. Aufgrund der größeren Blendenöffnung des Z 35 mm f/1,4 sind die Messergebnisse natürlich nicht eins zu eins vergleichbar. Dennoch fällt zum Beispiel die deutlich sichtbare Vignettierung bei Blende f/1,4 mit einem Helligkeitsabfall von 1,3 Blendenstufen gegenüber 0,9 Blendenstufen beim Nikkor Z 35 mm f/1,8 S bei offener Blende auf. Bei der Auflösungsmessung im CHIP Testlabor erreicht das Nikkor Z 35 mm f/1,4 an der Messkamera Nikon Z7II in der Bildmitte mit maximal 2.569 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei Blende f/1,4 und etwas besseren 2.795 Lp/Bh bei Blende f/2,8 gute Werte, die mit denen des etwas teureren Nikkor Z 35 mm f/1,8 S mithalten können. In den Ecken fällt die Schärfe bei der f/1,4-Version im Vergleich allerdings sowohl bei offener Blende als auch bei f/2,8 etwas stärker ab. Auch die Autofokus-Geschwindigkeit ist mit 0,44 Sekunden etwas langsamer (0,26s beim f/1,8).