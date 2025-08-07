HEADING

Aura, die führende Marke im Bereich vernetzter Bilderrahmen mit über sechs Millionen App-Nutzer:innen weltweit, stellt heute den neuen Rahmen Aspen vor. Der Premium-Bilderrahmen ist ein elegantes Modell, das für müheloses, unbegrenztes Teilen von Fotos entwickelt wurde. Mit seinem hochwertigen HD-Display, dem klassischen Design und durchdachten technischen Details ist Aspen der einzige vernetzte Bilderrahmen, der sich den prominenten Platz auf der Anrichte wirklich verdient.

Aura setzt weiterhin hohe Maßstäbe in der Kategorie vernetzter Bilderrahmen: mit Technologie, die kollaboratives Teilen erleichtert, dabei intuitiv bleibt und sich stilvoll in jede Umgebung einfügt. Dank des unbegrenzten Cloud-Speichers und der einfachen Bedienung werden die Rahmen von Aura – und nun auch Aspen – zum Zentrum des familiären Fotoaustauschs. Aspen ermöglicht es, Fotos abseits des Smartphones zu genießen – inklusive aller Bilder, die über die App von anderen Personen geteilt wurden. Der neue Rahmen verfügt über ein ideal dimensioniertes 12-Zoll-HD-Display mit Blendschutz, ein Matt-Display mit Papieroptik und einen schlanken Rahmen, der sich nahtlos in jedes Wohnambiente einfügt. Aspen ist in den Farbvarianten Ink und Clay verfügbar.

„Traditionelle Bilderrahmen gibt es in allen Designs. Digitale hingegen waren bislang oft gleichförmig und austauschbar. Aspen durchbricht diese Monotonie mit feinen Details, natürlichen Texturen und einer besonders schlanken Silhouette“, sagt Scott Chapps, Chief Creative Officer bei Aura. „Wir glauben, dass die beste Technologie keine Ablenkung sein sollte. Somit lässt Aspen Fotos und Videos im Mittelpunkt stehen.”

Aspen im Überblick

Ein Rahmen, der Erinnerungen gerecht wird: Mit 0,5 Zoll Rahmenbreite ist Aspen der bislang schlankste Rahmen von Aura. Das entspiegelte 1600×1200 HD-Display im 4:3-Format ist perfekt für Smartphone-Fotos und professionell kalibriert für optimale Helligkeit, Kontrast und Farbwiedergabe. Der Rahmen erkennt automatisch Hoch- oder Querformat und passt die Anzeige entsprechend an.

Mit 0,5 Zoll Rahmenbreite ist Aspen der bislang schlankste Rahmen von Aura. Das entspiegelte 1600×1200 HD-Display im 4:3-Format ist perfekt für Smartphone-Fotos und professionell kalibriert für optimale Helligkeit, Kontrast und Farbwiedergabe. Der Rahmen erkennt automatisch Hoch- oder Querformat und passt die Anzeige entsprechend an. Technik, die sich zurücknimmt: Inspiriert von traditionellen Bilderrahmen sorgen eine papierähnliche Mattierung, ein stabiler Metallständer und ein stoffummanteltes Netzkabel für ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Technik tritt somit in den Hintergrund und lässt Funktion und Design glänzen.

Inspiriert von traditionellen Bilderrahmen sorgen eine papierähnliche Mattierung, ein stabiler Metallständer und ein stoffummanteltes Netzkabel für ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Technik tritt somit in den Hintergrund und lässt Funktion und Design glänzen. Intelligente Umgebungsfunktionen: Ein Umgebungslichtsensor regelt die Display-Helligkeit automatisch und schaltet den Rahmen ab, wenn der Raum dunkel wird. So bleibt störendes Leuchten am Abend aus.

Ein Umgebungslichtsensor regelt die Display-Helligkeit automatisch und schaltet den Rahmen ab, wenn der Raum dunkel wird. So bleibt störendes Leuchten am Abend aus. Intuitive Bedienung: Über eine dezente Touch-Leiste lassen sich Fotos und Videos flexibel durchblättern und Einstellungen anpassen. Fingerabdrücke auf dem Display werden so vermieden.

Über eine dezente Touch-Leiste lassen sich Fotos und Videos flexibel durchblättern und Einstellungen anpassen. Fingerabdrücke auf dem Display werden so vermieden. Einfache Einrichtung und bedeutungsvolles Geschenk: Der Bilderrahmen ist innerhalb einer Minute via WLAN und kostenloser App schnell und einfach eingerichtet. Zudem lassen sich die Rahmen vor dem Verschenken mit persönlichen Fotos und Videos vorab befüllen. Foto-Sharing ohne Grenzen: Unbegrenzter Cloud-Speicher und intelligente Funktionen Aspen bringt Erinnerungen zurück in den Alltag und verändert mit der Aura-App die Art und Weise, wie Menschen durch Fotos in Verbindung treten. Nutzer:innen laden Familie und Freunde in ein privates Netzwerk ein, in dem Fotos und Videos von überall auf der Welt zu einem oder mehreren verbundenen Rahmen hinzugefügt werden können. Mit der kostenlosen Aura-App können Nutzer:innen unbegrenzt viele Fotos und Videos an jeden Aura-Rahmen senden – ganz ohne Speicherlimit, Abo-Modell oder Funktionsbeschränkung. „Unsere wertvollsten Erinnerungen sollten einfach zu teilen und zu genießen sein und nicht in den Tiefen des Handys oder auf Social Media verschwinden“, sagt Ashley Phillips, Director of Product bei Aura. „Deshalb haben wir Aspen mit vielseitigen Importmöglichkeiten ausgestattet. Ob aus der Aura-App, von Google Fotos, iCloud, dem Handy, Computer oder per E-Mail: Unser Ziel ist es, Nähe durch Fotos zu schaffen. Unabhängig von der räumlichen Distanz.“

Preis und Verfügbarkeit

Aspen ist ab sofort in Deutschland für € 249,00 unter auraframes.de und im ausgewählten Einzelhandel erhältlich. Das Modell ergänzt die bestehende Aura-Produktlinie, zu der auch der Bestseller Carver gehört.