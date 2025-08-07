Mit dem neuen Modell Aspen bringt Aura einen weiteren vernetzten Bilderrahmen auf den Markt. Der Hersteller, der laut eigenen Angaben über sechs Millionen App-Nutzer weltweit zählt, setzt dabei auf ein blendfreies 12-Zoll-HD-Display mit matter Oberfläche im 4:3-Format, automatische Ausrichtungserkennung sowie eine unlimitierte Cloud-Anbindung über die Aura-App. Aspen ist ab sofort in Deutschland zum Preis von 249 Euro erhältlich.
Fotos und Videos lassen sich über WLAN direkt an den Rahmen senden – entweder via Aura-App, per E-Mail oder über Cloud-Dienste wie Google Fotos und iCloud. Der neue Rahmen bietet einen Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit automatisch anpasst, sowie eine Touch-Leiste zur Navigation. Ein eingebauter Schlafmodus schaltet das Display bei Dunkelheit automatisch ab.
Aspen wird in den Farbvarianten „Ink“ und „Clay“ angeboten. Das Gehäuse ist mit einer schmalen Rahmenkante von 0,5 Zoll besonders kompakt und wird durch ein stoffummanteltes Stromkabel sowie einen Metallständer ergänzt. Wie bei anderen Aura-Modellen lassen sich auch hier Fotos vorab aufspielen, um den Rahmen als personalisiertes Geschenk zu nutzen.
Pressemitteilung Aura:
HEADING
Aura, die führende Marke im Bereich vernetzter Bilderrahmen mit über sechs Millionen App-Nutzer:innen weltweit, stellt heute den neuen Rahmen Aspen vor. Der Premium-Bilderrahmen ist ein elegantes Modell, das für müheloses, unbegrenztes Teilen von Fotos entwickelt wurde. Mit seinem hochwertigen HD-Display, dem klassischen Design und durchdachten technischen Details ist Aspen der einzige vernetzte Bilderrahmen, der sich den prominenten Platz auf der Anrichte wirklich verdient.
Aura setzt weiterhin hohe Maßstäbe in der Kategorie vernetzter Bilderrahmen: mit Technologie, die kollaboratives Teilen erleichtert, dabei intuitiv bleibt und sich stilvoll in jede Umgebung einfügt. Dank des unbegrenzten Cloud-Speichers und der einfachen Bedienung werden die Rahmen von Aura – und nun auch Aspen – zum Zentrum des familiären Fotoaustauschs.
Aspen ermöglicht es, Fotos abseits des Smartphones zu genießen – inklusive aller Bilder, die über die App von anderen Personen geteilt wurden. Der neue Rahmen verfügt über ein ideal dimensioniertes 12-Zoll-HD-Display mit Blendschutz, ein Matt-Display mit Papieroptik und einen schlanken Rahmen, der sich nahtlos in jedes Wohnambiente einfügt. Aspen ist in den Farbvarianten Ink und Clay verfügbar.
Aspen im Überblick
- Ein Rahmen, der Erinnerungen gerecht wird: Mit 0,5 Zoll Rahmenbreite ist Aspen der bislang schlankste Rahmen von Aura. Das entspiegelte 1600×1200 HD-Display im 4:3-Format ist perfekt für Smartphone-Fotos und professionell kalibriert für optimale Helligkeit, Kontrast und Farbwiedergabe. Der Rahmen erkennt automatisch Hoch- oder Querformat und passt die Anzeige entsprechend an.
- Technik, die sich zurücknimmt: Inspiriert von traditionellen Bilderrahmen sorgen eine papierähnliche Mattierung, ein stabiler Metallständer und ein stoffummanteltes Netzkabel für ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Technik tritt somit in den Hintergrund und lässt Funktion und Design glänzen.
- Intelligente Umgebungsfunktionen: Ein Umgebungslichtsensor regelt die Display-Helligkeit automatisch und schaltet den Rahmen ab, wenn der Raum dunkel wird. So bleibt störendes Leuchten am Abend aus.
- Intuitive Bedienung: Über eine dezente Touch-Leiste lassen sich Fotos und Videos flexibel durchblättern und Einstellungen anpassen. Fingerabdrücke auf dem Display werden so vermieden.
- Einfache Einrichtung und bedeutungsvolles Geschenk: Der Bilderrahmen ist innerhalb einer Minute via WLAN und kostenloser App schnell und einfach eingerichtet. Zudem lassen sich die Rahmen vor dem Verschenken mit persönlichen Fotos und Videos vorab befüllen.
Foto-Sharing ohne Grenzen: Unbegrenzter Cloud-Speicher und intelligente Funktionen
Mit der kostenlosen Aura-App können Nutzer:innen unbegrenzt viele Fotos und Videos an jeden Aura-Rahmen senden – ganz ohne Speicherlimit, Abo-Modell oder Funktionsbeschränkung.
„Unsere wertvollsten Erinnerungen sollten einfach zu teilen und zu genießen sein und nicht in den Tiefen des Handys oder auf Social Media verschwinden“, sagt Ashley Phillips, Director of Product bei Aura. „Deshalb haben wir Aspen mit vielseitigen Importmöglichkeiten ausgestattet. Ob aus der Aura-App, von Google Fotos, iCloud, dem Handy, Computer oder per E-Mail: Unser Ziel ist es, Nähe durch Fotos zu schaffen. Unabhängig von der räumlichen Distanz.“
Preis und Verfügbarkeit
Aspen ist ab sofort in Deutschland für € 249,00 unter auraframes.de und im ausgewählten Einzelhandel erhältlich. Das Modell ergänzt die bestehende Aura-Produktlinie, zu der auch der Bestseller Carver gehört.
Aktuelle Kommentare