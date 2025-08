Das Photoolex Gobo Light von Rollei ermöglicht farbiges Licht und Lichtmuster im Taschenlampenformat. Wir haben den Lichtformer in der Praxis ausprobiert – das sind unsere Erfahrungen.

Farbiges Licht verleiht Bildern eine kreative Ebene. Während viele RGB-Dauerlichter etwas größer sind, präsentiert Rollei mit dem Photoolex Gobo Light eine sehr kompakte und 475 Gramm leichte Lösung in der Größe und Form einer Taschenlampe. Damit passt das Gogo Light problemlos in jede Jackentasche und nimmt auch in Fototaschen nur wenig Platz ein. Über einen Drehregler, der gleichzeitig als Taste fungiert, lassen sich die Lichtfarben und deren Intensität einstellen. Es stehen vier Farben zur Auswahl: Rot, Blau, Gelb und Weiß, wobei Weiß in die warmweiße Richtung geht. Durch Drücken der Taste wird zwischen den Farben gewechselt, durch Drehen des Reglers nach links oder rechts wird die Helligkeit verändert. Der Zoomring am vorderen Ende des Photoolex Gobo Light kann stufenlos nach vorne oder hinten geschoben werden, um den Lichtwinkel zu verändern. Je weiter der Zoomring nach vorne geschoben wird, desto schärfer erscheinen die Ränder des Lichtkegels..

Rollei Photoolex Gobo Light im Test: Vorteile und Einschränkungen

Die Vorteile des Photoolex Gobo Light liegen ganz klar in seiner Mobilität. Entweder hält der Fotograf die „Taschenlampe“ selbst in einer Hand oder gibt sie an einen Assistenten weiter. Zusätzlich bieten drei 1/4-Zoll- Anschlussgewinde am Gehäuse die Möglichkeit, das Dauerlicht wahlweise auf einem Stativ zu befestigen. Hält man die Rollei-Leuchte in der Hand, kann man Farbe, Größe und Position des Lichtkegels sowie dessen Intensität in Sekundenschnelle verstellen und so die Bildwirkung verändern. Zusätzlich liefert Rollei eine an der Vorderseite aufsteckbare Halterung mit, in die man abwechselnd 19 verschiedene Gobo-Aufsätze stecken kann, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind. Mit den Gobo-Aufsätzen lassen sich unterschiedliche Lichtmuster von geometrischen bis hin zu abstrakten Formen erzeugen. Der mitgelieferte Kugeldiff usorsorgt dagegen für ein breit gestreutes Licht. Neben den Vorteilen gibt es aber auch die eine oder andere Einschränkung. Da die Leistung mit zehn Watt nicht besonders hoch ist, sollte das Photoolex Gobo Light am besten in dunkler Umgebung eingesetzt werden, um die Wirkung gut sehen zu können. Und leider erlaubt die Spotfunktion des Zoomrings keine wirklich knackscharfen Ränder der Lichtmuster. Scharf werden die Ränder erst, wenn man ganz nah an die Fläche, auf die das Licht fällt, herangeht. Dann ist die Lampe aber oft schon so nah, dass sie im Bild zu sehen ist. Hier sind die größeren Spotlight-Aufsätze im Vorteil. Wer aber nicht unbedingt ganz scharfe Lichtränder benötigt, findet im Photoolex Gobo Light ein empfehlenswertes und mobiles Effekt-Dauerlicht für kreative Projekte.