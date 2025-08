CEWE ehrt Partnerunternehmen für herausragendes Engagement

Nachhaltigkeit sichtbar wachsen lassen: Der Fotodienstleister CEWE hat im Juni den CEWE Supplier Sustainability Award 2024 verliehen. Ausgezeichnet wurden die Zulieferer Schmidt GmbH und UPM Communication Papers. Mit der Vergabe des Awards würdigt CEWE das besondere Engagement der Partner für ökologische und soziale Ziele und hebt die Bedeutung von nachhaltigen Lieferketten hervor. Als langfristiges Symbol für die stetige Weiterentwicklung wächst am CEWE Standort Oldenburg die „Nachhaltigkeitsallee“ der Preisträger.

Zweite Auszeichnung für Schmidt GmbH

Für die Schmidt GmbH aus Dickendorf, die bereits 2022 zu den Gewinnern gehörte, ist die erneute Auszeichnung eine Bestätigung ihres kontinuierlichen Engagements. Das Familienunternehmen ist seit 2014 enger Partner von CEWE und überzeugt mit umfassenden sozialen und ökologischen Maßnahmen.

So setzt die Firma Schmidt unter anderem auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen in der Produktion. Die Nutzung von FSC®*-zertifiziertem Holz stellt eine fortlaufende Aufforstung und verantwortungsvolle Waldwirtschaft sicher. Zudem werden Holzreste aus der Produktion als Brennmaterial zur Wärmegewinnung weiterverkauft und ersetzen fossile Brennstoffe wie Heizöl. Dies trägt ebenso zur Senkung von Emissionen bei.

Auf dem CEWE-Gelände in Oldenburg durfte der Mittelständler nun schon den zweiten Obstbaum pflanzen und damit die starke Partnerschaft mit CEWE symbolisch nochmals vertiefen.

Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette

Zum ersten Mal wurde UPM Communication Papers mit dem CEWE Supplier Sustainability Award ausgezeichnet. Das weltweit tätige Unternehmen beeindruckte durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die die Umwelt- und Ressourceneffizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette verbessern – von der Nutzung regenerativer Energien über Abfallmanagementlösungen bis hin zur Sicherstellung von entwaldungsfreien Holzlieferungen. Zudem setzt der Papierlieferant Standards in punkto Transparenz und Audits entlang der Lieferkette.

Nachhaltigkeitsallee – Ein Symbol für gemeinsame Erfolge

Mit dem Pflanzen der Bäume in der „Nachhaltigkeitsallee“ auf dem Betriebsgelände in Oldenburg schafft CEWE ein sichtbares Symbol für den Weg hin zu nachhaltigerem Handeln. „Nachhaltigkeit ist ein Kernwert von CEWE – in unserer Unternehmensphilosophie und in der Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen und Partnern“, betont CEWE-Vorstandsvorsitzender Thomas Mehls. „Daher ist uns wichtig, dass auch unsere Lieferanten das Engagement teilen und gemeinsam mit uns an einer nachhaltigeren und bewussteren Nutzung von Ressourcen arbeiten.“

Mit der Verleihung des CEWE Supplier Sustainability Awards 2024 unterstreicht CEWE einmal mehr die Bedeutung langfristiger Partnerschaften, die auf Vertrauen und gemeinsamen Zielen basieren. Die Nachhaltigkeitsallee wird als lebendiges Zeugnis dieser Zusammenarbeit Jahr für Jahr weiterwachsen.

