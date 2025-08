Bis jetzt konnten nur Astronauten (und sehr reiche Menschen) ein Space Selfie machen. Doch dank der Einfallsreichtum des ehemaligen NASA-Ingenieurs und heutigen YouTubers Mark Rober kann nun jeder ein Selfie im All machen. So geht’s!

Ein Selfie mit der Erde im Hintergrund – das war bislang nur Astronauten vorbehalten. Doch der ehemalige NASA- Ingenieur und heutige YouTuber Mark Rober hat nun mit Space Selfie eine ebenso ambitionierte wie unterhaltsame Mission gestartet: Nutzer:innen können Selfies hochladen, die dann in den Orbit geschickt und vor dem Hintergrund der Erde fotografiert werden. Herzstück der Aktion ist der 5-Millionen-Dollar-Satellit SAT GUS, der im Januar 2025 mit einer SpaceX Falcon 9 ins All geschossen wurde und nun mit rund 27.000 km/h in etwa 600 Kilometern Höhe um die Erde kreist.

Sein eigenes Space Selfie machen

Ausgestattet mit einem Google Pixel Display und einer Argus-Kamera von Redwire, fotografiert er die eingesendeten Selfies – die Erde als spektakuläre Kulisse im Hintergrund. Mitmachen ist ganz einfach: Auf der Space Selfie-Website lädt man sein Porträt hoch, SAT GUS zeigt es auf seinem Display an, knipst ein Foto mit Weltall-Panorama und sendet es anschließend zurück zur Erde. Und das Beste? Es ist kostenlos für alle Teilnehmenden.

