Elektronische Zoomsteuerung

Als vlogorientierte Hybridkamera verfügt die EOS R50 V direkt am Auslöser über eine Zoomwippe, die für motorisierte Zoomobjektive wie das im Kit mit der Kamera erhältliche RF-S 14–30 mm f/4–6,3 IS STM PZ gedacht ist. Der Brennweitenwechsel gelingt damit direkt über die Kamera oder alternativ über den elektronisch gesteuerten Fokusring am Objektiv. Dabei fällt auf, dass die Steuerung uneinheitlich ausgelegt ist: Während die Zoomwippe an der Kamera nach rechts gedrückt wird, um in das Motiv hineinzuzoomen, erfolgt der gleiche Vorgang am Objektiv durch eine Drehbewegung nach links. Diese gegenläufige Bedienlogik kann in der Praxis irritieren, vor allem beim Wechsel zwischen den beiden Steueroptionen.

Gut gefällt uns hingegen, dass sich die Zoomgeschwindigkeit für die Zoomwippe an der EOS R50 V und für den Fokusring am Objektiv getrennt konfigurieren lässt. Die Einstellung zwischen „Schnell“ und „Langsam“ wird im Kameramenü vorgenommen. Dabei kann sogar noch unterschieden werden, ob die Zoomwippe oder der Fokusring am Objektiv im Standby- und Aufnahmebetrieb unterschiedlich schnell zoomen sollen. Während der Videoaufnahme möchte man bei Zoomfahrten vielleicht langsamer zoomen als im Standby-Betrieb.

Fokus auf Social Media

Für alle, die regelmäßig im Hochformat für Social Media fotografieren oder filmen, bietet die Canon EOS R50 V ein praktisches Detail: Ein zusätzliches Stativgewinde auf der rechten Seite der Kamera ermöglicht eine senkrechte Befestigung auf einem Stativ. Selbstverständlich lässt sich die Kamera auch bei herkömmlichen Stativen in eine vertikale Position bringen, indem der Stativkopf um 90 Grad geneigt wird. Dadurch verändert sich jedoch die Gewichtsverteilung, was bei der Verwendung eines kleinen Handstativs störend sein kann. Durch das zusätzliche Stativgewinde lässt sich die Canon EOS R50 V hingegen hochkant und gleichzeitig mittig auf das Stativ setzen, was zu einer ausgewogeneren Gewichtsverteilung führt.

In Kombination mit dem seitlich schwenkbaren 3,0-Zoll-Touchdisplay erleichtert das die Arbeit mit vertikalen Formaten wie Reels oder Shorts. Die Anzeigen auf dem Display drehen sich bei Hochformataufnahmen automatisch mit und vereinfachen so die Bedienung. In puncto Displayauflösung bewegt sich die Canon EOS R50 V mit 1.040.000 Bildpunkten auf dem Niveau vieler Einsteigerkameras. Hier zeigt sich, dass die EOS R50 V im unteren Preissegment angesiedelt ist. Die Touchbedienung reagiert gut und erlaubt den direkten und lautlosen Zugriff auf zentrale Parameter wie Belichtung, ISO, Blende oder Fokuspunkt. Auch die Auswahl der Belichtungsmodi (P, S, A, M) oder einiger Szeneprogramme lässt sich komfortabel mit dem Finger direkt am Touchdisplay steuern.

4K-Video mit Oversampling

Die EOS R50 V nimmt Videos in 4K-Auflösung auf. Das Material wird aus einem 6K-Oversampling generiert. Das sorgt für eine höhere Bildschärfe und weniger Rauschen. Neben 4K mit 30 Bildern pro Sekunde sind auch 4K/60p-Aufnahmen möglich. Letztere jedoch mit einem sichtbaren Crop-Faktor, der den Bildausschnitt auf 64 Prozent der horizontalen Sensorfläche verkleinert. Wird zusätzlich die elektronische Bildstabilisierung aktiviert, kommt es zu einem weiteren Bildbeschnitt. Zeitlupenaufnahmen lassen sich in Full HD mit 120 Bildern pro Sekunde umsetzen. Für mehr Flexibilität bei der Farbkorrektur steht das Canon-Log-3-Profil zur Verfügung. Die maximale Videoaufnahmedauer ist auf zwei Stunden begrenzt.

Hilfreiche AF-Objekterkennung

Canon kombiniert den Autofokus mit einer Objekterkennung, die neben Menschen auch Tiere wie Hunde, Katzen, Vögel und Pferde sowie Fahrzeuge wie Autos, Motorräder, Flugzeuge oder Züge erkennt und kontinuierlich verfolgt. Die AF-Auslöseverzögerung lag im CHIP Testlabor bei flotten 0,26 Sekunden – unabhängig von den Lichtverhältnissen. Im Serienbildmodus schafft die Kamera bis zu 15 Bilder pro Sekunde mit elektronischem und 12 B/s mit mechanischem Verschluss, jeweils im RAW- oder JPEG-Format. Bei den maximalen 15 Bildern pro Sekunde können bis zu 78 JPEGs oder 68 RAW-Bilder in Folge auf die Speicherkarte geschrieben werden. Zum Speichern steht ein Kartenschacht für SDHC/SDXC (UHS-II)-Karten zur Verfügung.