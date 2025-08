Samyang hat kürzlich mit dem AF 16mm F2.8 P FE und dem AF 85mm F1.8 P FE zwei neue Festbrennweiten für spiegellose Vollformatkameras mit Sony-E-Mount vorgestellt. Hier wollen wir mit der Samyang AF 16mm F2.8 P FE Beispielbilder-Galerie einen Blick auf die Beispielbilder des Herstellers werfen, die ausschließlich mit dem Weitwinkelobjobjektiv – dem AF 16mm F2.8 P FE – entstanden sind. Lasst euch inspirieren.

Das neue Ultraweitwinkel-Brennweiute zeichnet sich durch besonders kompakte Maße aus: Sie wiegt nur 207 Gramm bei einer Länge von 70,5 Millimetern – das macht sie sehr transportabel, da sie in der Fototasche kaum auffallen wird. Die Naheinstellgrenze beträgt lediglich 12 Zentimeter, was auch Nah- und Detailaufnahmen erlaubt und der maximale Abbildungsmaßstab liegt bei 0,33x. Diese Eigenschaften machen das Objektiv vielseitig für Astro-, Landschafts-, Detailaufnahmen und kreative Porträts einsetzbar. Das will der Hersteller auch in der Beispielbilder-Galerie deutlich machen – so sind genau diese Motive dort vertreten.

Alle weiteren Details zur neuen Samyang Prima-Serie gibt es kompakt in unserer ausführlichen News. Mehr Informationen gibt es zudem auch auf der Herstellerseite www.lksamyang.com (Englisch)

Samyang AF 16mm F2.8 P FE Beispielbilder-Galerie

Hier findet ihr nun erste offizielle Beispielbilder des Herstellers – darunter Astro-Aufnahmen, Porträts und Detailaufnahmen, die einen realistischen Eindruck von Bildqualität und kreativen Möglichkeiten vermitteln. Hinweis: Die Bilder wurden für den Upload und die Darstellung auf der Webseite kleiner gerechnet. Wer sich die Bilder in voller Auflösung herunterladen möchte, kann dies im Transcontinenta-Presseraum (https://newsroom.notified.com/transcontinenta-germany/posts/pressreleases).