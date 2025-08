Der Markt für personalisierte Produkte boomt – und Millennials wie Gen Z treiben die Nachfrage. Das Analysehaus Mediaclip erwartet bis 2032 ein Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar. Bei Flickr hingegen sorgt eine neue Altersregelung für Gesprächsstoff: Künftig dürfen nur noch Nutzer ab 18 ein Konto eröffnen – weltweit. Und Apple will mit dem iPhone 17 Pro neue Maßstäbe in der Smartphone-Fotografie setzen – unter anderem mit einem 8-fach optischen Zoom und Profi-App. Die Imaging Business News KW 31/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 31/25

Personalisierte Produkte: Rosige Aussichten

Das Marktforschungsunternehmen Mediaclip analysiert regelmäßig den Umfang und die Dynamik des Marktes für personalisierte Produkte. Offensichtlich ist, dass dieser Markt ein robustes und nachhaltiges Wachstum verzeichnet, das durch die unstillbare Nachfrage der Verbraucher nach einzigartigen, individualisierten Artikeln angetrieben wird. Der globale Markt für personalisierte Geschenke hat einen Umsatz von 27,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Für den zukünftigen Zeitraum 2025 bis 2032 wird ein Wachstumsantieg auf 53,2 Milliarden US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % prognostiziert.

Der globale Markt für Fotoprints und Merchandise-Artikel wächst dagegen langsamer: Das Wachstum soll bis 2029 einen Wert von 28,41 Mrd. USD erreichen wird, bei einer CAGR von 5,6 %. Klar ist: Online-Shopping-Plattformen sind der wichtigste Treiber für den Markt für Fotodruck und Merchandise-Artikel. Nordamerika ist nach wie vor der bedeutendste Markt für Druckerzeugnisse und personalisierte Geschenke. Europa dagegen bemüht sich stark, sich auf das Wachstum im Bereich Textil-Merchandise zu konzentrieren.

Der Digitaldruck ist ein wichtiger Treiber: In allen Kategorien sind Fortschritte in der Digitaldrucktechnologie entscheidend, um Personalisierung und Individualisierung in großem Maßstab zu ermöglichen. Der Wunsch nach einzigartigen, personalisierten Artikeln und bedeutungsvollen Geschenken wird immer wieder als wichtiger Wachstumstreiber genannt. Der Markt für personalisierte Fotoprodukte ist nach wie vor ein saisonales und ereignis-spezifisches Geschäft: Wichtige Feiertage und Lebensereignisse steigern oder treiben den Umsatz in vielen Kategorien erheblich an. Und wer sind die wichtigste Zielgruppe? Millennials und Gen Z sind starke Treiber der Nachfrage nach personalisierten digitalen Geschenken.

https://www.mediaclip.ca/blog/product-personalization-market-size-industry-data-research-analysis-june-2025/2025/

Flickr-Konto ab jetzt ab 18 Jahren

Es klingt zunächst ziemlich gaga, aber ganz so einfach ist das nicht: Flickr hat als Reaktion auf neue Sicherheitsstandards, die in UK eingeführt wurden, einige ziemlich drastische Änderungen an der Foto-Sharing-Website vorgenommen. Während einige der neuen Regeln nur Bürger des Vereinigten Königreichs betreffen, verhält sich die Website nun wie eine Website „nur für Erwachsene”: Um ein Konto zu erstellen, müssen neue Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein – egal, wo sie wohnen. Die Aktualisierung der Nutzungsbedingungen von Flickr erfolgte am 24. Juli. Diese Änderung soll helfen, sich an die neuen globalen Online-Sicherheitsstandards anzupassen und eine konsistente und sichere Umgebung für die gesamte Community zu gewährleisten.

iPhone 17 Pro: Noch bessere Kamerafunktionen?

Apple plant für das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max offenbar neue Kamerafunktionen, darunter eine professionelle Kamera-App und einen verbesserten optischen Zoom – das berichtet Marmors. Die Informationen sollen dabei aus einem Werbefilm stammen, den Apple für die Vorstellung der neuen Produkte in Auftrag gab. Apple entwickelt den Informationen zufolge eine neue „Pro Camera“-App für Fotos und Videos. Diese soll mit professionellen Kamera-Apps wie Kino, Halide oder Filmic Pro konkurrieren können. Das Teleobjektiv der neuen Pro-Modelle soll erstmals einen optischen Achtfach-Zoom bieten – eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Fünffach-Zoom der aktuellen iPhone-16 Pro-Modelle. Die Optik soll beweglich sein und verschiedene Brennweiten ermöglichen. Die neuen iPhone-Modelle werden voraussichtlich im September 2025 vorgestellt. Wie in den Vorjahren soll Apple vier Baureihen anbieten. Ganz neu soll ein besonders dünnes „iPhone 17 Air“ sein.

https://www.macrumors.com/2025/07/27/iphone-17-pro-camera-rumors/ (Englisch)