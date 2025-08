Radiant Photo 2 bietet mehr als nur eine automatische Optimierung Ihrer Bilder. Wir haben uns dieses Mal angeschaut, wie man kontrastreiche Männerporträts optimal in der Software entwickelt – so holen Sie mehr aus Ihren Porträts heraus.

Die KI-basierte Bildbearbeitungssoftware Radiant Photo 2 ist darauf ausgelegt, Fotos in Sekundenschnelle automatisch so weit zu optimieren, dass Anwender anschließend kaum noch etwas an dem Ergebnis ändern müssen. Was aber, wenn man den Bildern über die natürliche Optimierung hinaus gezielt einen speziellen Look verpassen möchte? Auch das ist mit Radiant Photo 2 kein Problem. Mithilfe von Color Grading, Farbkorrekturen und Reglern, mit denen die einzelnen Bearbeitungsfunktionen auf Wunsch auch übertrieben oder stark reduziert eingestellt werden können, lassen sich Ergebnisse erzielen, die sich von der Masse abheben. Wir zeigen die Bearbeitung eines Männerporträts, das wir in Schwarz-Weiß umwandeln und dann mit einem überschärften, kontrastreichen Look versehen.

Nichtdestruktive Bearbeitung

Wer extremer mit Farben, Kontrasten und Schärfe experimentieren möchte, achtet am besten darauf, dass in den Voreinstellungen des Programms ein Häkchen bei „Automatically save develop settings“ gesetzt ist. Durch das „nicht- destruktive“ Speichern kann man später Einstellungen wieder rückgängig machen oder weiter verstärken.

Radiant Photo 2 kann für 169 Euro auf radiantimaginglabs.com erworben werden. Es ist mit Windows & Mac kompatibel.