Vom 9. August bis 30. November 2025 präsentiert das GRASSI Museum für Angewandte Kunst rund 50 Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Ute Eskildsen und Timm Rautert. Die Fotografien entstanden 1972, als beide während eines Besuchs in Leipzig den Alltag der Stadt dokumentierten. Über fünf Jahrzehnte blieb das Projekt unveröffentlicht.

Eskildsen und Rautert, die sich an der Folkwang Schule in Essen kennengelernt hatten, zählen heute zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Fotografie. Eskildsen baute die fotografische Sammlung des Museum Folkwang auf, Rautert wurde Professor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.

Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Steidl Verlag (144 Seiten, deutsch/englisch, 85 Euro). Der Eintritt in den Ausstellungsbereich „GRASSI Himmel“ ist frei. Die Eröffnung findet am 9. August um 16 Uhr statt, ein Artist Talk mit den Fotografen und Prof. Dr. Steffen Siegel folgt am 14. September.

