Für Profis der Portraitfotografie: Vom 08. bis 12. September 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „Portrait on Location – Advanced“ Kurs an, bei dem die Teilnehmenden vertiefende Einblicke in die People-Fotografie unter verschiedenen Lichtbedingungen erhalten.

Kursbeschreibung: Mit diesem Bildungsurlaub erhalten die Teilnehmenden vertiefende Einblicke in die People-Fotografie unter verschiedenen Lichtbedingungen. Der Fokus des Kurses liegt auf Beleuchtungsweisen on Location. Die Teilnehmenden lernen mit Mischlichtsituationen umzugehen, authentisches Posing für Streetstyle-Fotografie umzusetzen und erhalten erste Einblicke in die Fashion-Fotografie.

Portrait on Location – Advanced Kurs Inhalte

Einführung in Portraitbeleuchtung

Kennenlernen von verschiedenen Mischlichtsituationen

Gegenseitiges Fotografieren mit Feedback

Streetstylefotografie: Einführung, Gestaltungselemente und Beleuchtungsweisen

Einführung in die Fashionfotografie: Gestaltungselemente, Besonderheiten / Abgrenzung zur Streetfotografie

Authentisches Posing

Fotografische Umsetzung mit Modellen

Bildauswahlen

Bildbesprechung

Vorkenntnisse:

Der Umgang mit den Einstellungsparametern der Kamera sollte bekannt sein.

Erste Erfahrungen im Bereich Portrait-Fotografie hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.

Ansonsten keine Vorkenntnisse erforderlich.

Zum Kurs mitbringen

Eigene Kamera mit Wechselobjektiven

kompatibles Tetherkabel (wenn vorhanden)

SD-Karten

externe Festplatte

Termin & Preis

Vom 08. bis 12. September 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „Portrait on Location – Advanced“ an

Mo – Fr von 09.00 – 17.00 Uhr

Preis: 690 Euro

Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel: https://www.photomedienforum.de/event-details/portrait-onlocation-advanced