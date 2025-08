Die Kommunale Galerie Berlin zeigt aktuell und bis 14. September 2025 die Ausstellung Berlin, du schriller Vogel mit Arbeiten der Fotografin Anno Wilms. Zu sehen sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den 1970er Jahren, die das queere Nachtleben West-Berlins dokumentieren. Die Bilder entstanden in legendären Clubs wie der Travestie-Bar Lützower Lampe oder dem Chez Romy Haag – Orte, die internationale Stars wie David Bowie, Grace Jones und Freddie Mercury anzogen.

Wilms, ausgebildet im Lette-Verein, näherte sich den Protagonistinnen und Protagonisten dieser Szene in intensiver Auseinandersetzung und fertigte ihre Vintage-Prints selbst in der Dunkelkammer an. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Stiftung Anno Wilms. Der Eintritt ist frei.

Pressemitteilung Kommunale Galerie Berlin: