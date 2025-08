PhotoScala bei der Sauter Neueröffnung vor Ort: Seit dem 1. August lädt der traditionsreiche Fotofachhandel in der Sonnenstraße mit neuer Adresse, frischem Konzept und zahlreichen Aktionen zur Wiedereröffnung ein. Noch bis morgen erwarten Besucher Events, Herstellerberatung, Sensorreinigung und vieles mehr – ein Besuch bei Sauter Calumet lohnt sich.

In München hat sich am 1. August etwas bewegt – und doch bleibt vieles vertraut: Sauter Calumet (www.foto-video-sauter.de) hat seine Türen in der Sonnenstraße geöffnet. Das neue Geschäft liegt jetzt schräg gegenüber dem bisherigen Standort, auf der Innenstadtseite. Für Kunden bedeutet das: Der Laden ist nun einfacher vom Karlsplatz (Stachus) oder vom Sendlinger Tor aus zu Fuß erreichbar – ohne die geschäftige Sonnenstraße überqueren zu müssen.

Der Name „Sauter“ bleibt erhalten – und das mit gutem Grund: Kaum ein Fotofachgeschäft ist in München so bekannt und fest verankert wie Foto Video Sauter. Wer in der Stadt fotografiert, kennt den Namen. Und genau an dieser Tradition knüpft Calumet an, ohne den Charakter des Hauses zu verlieren. Auch nach dem Zusammenschluss mit Calumet prangt der traditionsreiche Name weiterhin gut sichtbar an der Fassade – und steht nach wie vor für fundierte Beratung und Technik zum Anfassen.

Kompakter, aber mit vollem Sortiment

Mit 350 Quadratmetern Verkaufsfläche fällt der neue Store kleiner aus als der bisherige (vormals rund 1.000 Quadratmeter). Dennoch wirkt das Sortiment kaum reduziert. Vielmehr wurde gezielt entschlackt: Kameras, Objektive, Stative, Filter, Spektive, Taschen, Rucksäcke – selbst eine eigene Video-Ecke findet sich wieder. Auch Zubehör und Speziallösungen bleiben im Angebot.

Zentraler Gedanke des neuen Konzepts: Technik erlebbar machen. Sauter Calumet setzt bewusst darauf, Kunden die Möglichkeit zu geben, Produkte in die Hand zu nehmen, auszuprobieren und sich persönlich beraten zu lassen. Ein Anspruch, den man im klassischen Onlinehandel zunehmend vermisst – hier ist er gelebter Alltag. Im Store selbst arbeiten dabei noch immer über 20 Mitarbeiter – darunter zwölf Fachberater für die Fototechnik. Also kleinere Raumfläche, aber dennoch genügend Personal.

Gebrauchtmarkt nimmt zu

Ein Bereich, der besonders hervorsticht, ist die Gebrauchtecke – und die erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Angesichts von Einstiegspreisen moderner Kameras, die schnell über 1.500 Euro liegen, wird der Gebrauchtkauf für viele nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus finanzieller Sicht attraktiv.

Das merkt auch der Fotofachhandel vor Ort: Immer mehr Kunden interessieren sich für hochwertige Secondhand-Modelle, bei denen Beratung und geprüfte Qualität inklusive sind. Geprüft wird die Technik dabei von den Angestellten im eigenen Hause. Und hier wurde uns auch bestätigt, dass viele gern den Gebrauchtkauf wie auch den Gebrauchtverkauf im Laden nutzen, da sie so nicht auf diversen Online-Börsen diskutieren müssen. Dabei gehen viele Gebrauchtkäufe online über den Thresen – und das oft sogar so schnell, dass sie ein gebrauchtes Objektiv fotografiert in die Vitrine stellen und am nächsten Tag direkt zum Versand wieder herausnehmen und einpacken können.

Und das gilt nicht nur für digitale Kameras – auch Analoge sind gefragt wie selten zuvor. „Wir wünschten, uns würden mehr analoge Modelle angeboten werden“, verriet man uns vor Ort. Die Nachfrage ist enorm – und kaum kommen entsprechende Modelle rein, sind sie auch schon wieder verkauft. Vor allem analoge Kameras ohne Autofokus sind wohl in München gefragt. Der Trend zur Analogfotografie zeigt sich zudem deutlich im steigenden Absatz von Analogfilmen und der wachsenden Zahl an Kunden, die ihre Filme im Haus entwickeln lassen.

Print, Rahmen & Passbilder: Eine Tür weiter

Was räumlich nicht mehr im Hauptgeschäft untergebracht ist, findet sich direkt nebenan: Die Druckabteilung. Hier können Bilder an Terminals bearbeitet und ausgedruckt, Passbilder aufgenommen, Rahmen ausgewählt oder analoge Filme abgegeben werden. Der etwas ruhigere Raum bietet ideale Bedingungen für konzentriertes Arbeiten – ein gelungener Kontrast zur geschäftigen Atmosphäre im Laden nebenan.

Gerade das Angebot rund um analoge Fotografie – von der Filmentwicklung über Beratung bis zur Archivierung – erfreut sich wachsender Beliebtheit. Es ist dieser Mix aus Tradition und zeitgemäßem Service, der den besonderen Charakter von Sauter Calumet ausmacht.

Trotz Regen: Zahlreiche Besucher zum Auftakt

Der heutige Auftakt der Eröffnungstage verlief trotz des kühlen, regnerischen Wetters ausgesprochen erfolgreich. Bereits am Vormittag war der Store gut besucht, teils dicht gefüllt – viele Gespräche, neugierige Blicke, Fachsimpeleien an der Theke und begeisterte Kunden an den Beratungsständen. Auch wir haben uns in die Menge treiben lassen und ein paar Impressionen von den Ständen mitgenommen.

Mit dabei waren Vertreter namhafter Marken wie Canon, Nikon, OM System, Sony und weiteren, die direkt vor Ort mit Rat und Mustermaterial zur Verfügung standen. Für viele Besucher eine willkommene Gelegenheit, Neues auszuprobieren und gezielte Fragen direkt an die Ansprechpartner der Hersteller zu richten.

Besonders positiv fiel die freundliche, entspannte Atmosphäre auf: Trotz der kompakteren Fläche wirkte der neue Laden offen und zugänglich, es wurde gelacht, getestet und diskutiert. Ein gelungenes Wiedersehen mit einem vertrauten Ort – im neuen Gewand.

Bis Samstag: Aktionen, Beratung und Überraschungen

Die Eröffnungsaktionen laufen noch bis Samstag, den 2. August. Neben der persönlichen Beratung durch Fachpersonal und Hersteller sind weitere Highlights geboten:

– Kostenlose Sensorreinigungen für bestimmte Kameramodelle

– Popcorn-Wagen für den kleinen Snack zwischendurch

– Ein Gewinnspiel-Drehrad mit attraktiven Preisen (wie beispielsweise Rabatt bei Druckdienstleistungen)

Wer vorbeischaut, kann sich nicht nur über Sonderaktionen freuen, sondern auch einen guten ersten Eindruck vom neuen Store gewinnen – kompakt, kompetent und kundenfreundlich.

Für alle, die vorab mehr wissen möchten: Die offizielle Pressemitteilung zur Neueröffnung liefert Hintergrundinfos und erste Eindrücke.

Fazit: Sauter Calumet ist zurück – kompakt und konsequent

Der traditionsreiche Fachhandel hat sich räumlich verkleinert, aber inhaltlich klar positioniert. Der neue Standort auf der Innenstadtseite der Sonnenstraße ist besser erreichbar, der Laden selbst modern, übersichtlich und klar strukturiert.

Die Kombination aus hochwertigem Sortiment, Gebrauchtangebot, analoger Kompetenz und direkter Herstellerpräsenz macht Sauter Calumet auch in der neuen Form zu einer zentralen Anlaufstelle für Fotografen in München. Mit dem überarbeiteten Konzept zeigt der Fachhandel, wie sich Tradition und Wandel erfolgreich verbinden lassen.