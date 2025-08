Blitzen - Das Workshop-Buch für bessere Bilder: Buchreview

Blitzen – aber wie? Mit dem Buch „Blitzen! – Das große Workshop-Buch“ geben ihnen die Fotografen Kyra und Christian Sänger wertvolle Tipps und Tricks rund um die Arbeit mit dem Blitzgerät.

Das perfekte Bild ist: ja – was genau eigentlich? Wir alle, die wir mit Kamera und Ausrüstung unsere Bilder einfangen, ob akkurat geplantes Stillleben im Heimstudio, lebendiges Porträt vor cleverem Hintergrund oder spektakuläre Naturaufnahme, haben uns aus vielerlei Gründen für Marke und Genre entschieden. Wir wissen um die geeigneten Objektive für das entsprechende Thema und schätzen auch die kleinen Helfer wie Filter, Fernauslöser oder Star-Tracker. Doch etwas brauchen wir alle: Licht. Ob Sie mit Licht arbeiten, spielen oder seine spezielle Wirkung gezielt ausnutzen wollen, hängt von Ihrer Idee und Ihrem Motiv ab. Die Möglichkeit, das Licht zu Ihren Gunsten zu steuern und zu beeinflussen, liefert der Blitz. Die Fotografen Kyra und Christian Sänger haben ihr gesamtes Wissen zum Thema Blitzen in dieses Buch gepackt, um Ihnen mit vielen praktischen Tipps und schönen Erklärungen den Einstieg in die Welt des gerichteten Lichts zu ermöglichen.

Blitzen – Das Workshop-Buch: Der Weg zur Erleuchtung

Blitzen ist nicht bei jedem „auf dem Zettel“. So beginnt das Buch auch mit dem vielleicht wichtigsten Lehrsatz – der Idee zum Buch. Diese kam den Fotografen als sie über das Blitzen nachdachten und an all die Gelegenheiten, in denen Blitzunterstützung eine Bereicherung gewesen wäre. Hier wird der Charakter des Buchs sichtbar. Mit ihrem Werk hat das Ehepaar Sänger keine Gebrauchsanweisung geschaffen, sondern, wie der Untertitel sagt, ein Workshop- Buch. Von Anfang an sind alle Kapitel darauf ausgelegt, Neues zu lernen, Techniken zu verstehen und anhand zahlreicher praktischer Beispiele umzusetzen. Das erste Kapitel ist der Grundkurs und die Einführung in die Technik. Der Schrecken vor dem „unbekannten Wesen“ wird hier mit viel Liebe zum Detail ausgetrieben. Im zweiten Kapitel, dem ausführlichsten der Genres, wird schon die Königsdisziplin erarbeitet: die Porträtfotografie. Die Kontrolle über Licht und Schatten ist nirgendwo so greifbar und bekommt viel Raum, der auch deutlich macht, warum das Technikkapitel so umfassend ist. Weiter geht es mit Makrofotografie. Wer sich noch nie Gedanken über künstliche Lichtquellen bei filigranen Detailaufnahmen gemacht hat, wird hier mit solider Erfahrungsberichterstattung von den Vorteilen überzeugt. Durch die Natur im größeren Maßstab führt Sie Kapitel fünf. Besonders die Sicht auf klassische Landschaftsmotive wird hier wortwörtlich in einem anderen Licht betrachtet. Unverzichtbar ist der Blitz da, wo viel los ist. Deshalb stehen Sport und Action im Fokus von Kapitel sechs. Farben und Geschwindigkeit oder kunstvolle Akrobatik sind Bereiche, die von der richtigen Blitztechnik profitieren. Den würdigen Abschluss macht die Foodfotografie. Ein gut ausgeleuchteter Eisbecher tut gut, um die Vielfalt und Kreativität sacken zu lassen.

Aufgeladener Aufbau

Selbst wer die Grundsätze schon kennt und Erfahrung hat, kann sich auf den ersten Blick erschlagen fühlen. Doch die Kompetenz von Kyra und Christian Sänger sorgt für einen dynamischen Flug durch die Theorie. Von der spannenden Geschichte, wie der Blitz seinen Weg in die Fotografie fand, bis zu den technischen Feinheiten unterschiedlicher Geräte kommt jede Information im Kontext und immer zur richtigen Zeit. Genau wie dieses Detail ziehen sich auch die vielen Beispielbilder mit präzisen Beschreibungen sowie hilfreiche Grafiken durch alle Kapitel und visualisieren den Text zusätzlich. Gerade der umfangreiche erste Teil beleuchtet zum Beispiel auch den internen Blitz, aber auch Softboxen, entfesseltes Blitzen und den oft unterschätzten Lichtabfall.

Im Blitzlichtgewitter

Das einzig Negative an dem Buch ist, dass es einem vor Augen führt, wie schade es ist, nicht häufiger auf den Blitz zurückzugreifen. Mit seinem soliden und praxisnahen Aufbau, den spannenden Aktivkapiteln und dem „Mitmach-Flow“ der Autoren erfüllt „Blitzen“ alle Ansprüche an ein Workshop-Buch über allen Maßen. Für den erfahrenen Fotografierenden ohne Blitzerfahrung, den Neuling an der Kamera oder den interessierten Blitzer, der neue Tricks kennenlernen möchte, hält das Werk einiges an sachkundigen Informationen und kreativen Einflüssen bereit, die ein ganz neues Licht auf altbekannte Motive werfen.