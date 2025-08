Abgedichtet und stabilisiert

Das Gehäuse des Lumix S 28–200 mm f/4–7,1 Macro O.I.S. ist staub- und spritzwassergeschützt. Auch niedrige Temperaturen bis minus zehn Grad Celsius machen dem Reisezoom nichts aus. Der Zoomring hat einen spürbaren Drehwiderstand, was den Vorteil hat, dass das Objektiv keinen zusätzlichen Zoom-Lock-Schalter benötigt. Zumindest hatten wir während unserer vier Tage in London nicht das Gefühl, dass das Objektiv unbeabsichtigt ausfährt, wenn es beim Gehen nach unten zeigt. Gleichzeitig ist der Drehwiderstand moderat genug, um bei schnellen Brennweitenwechseln nicht zu stören. Die Möglichkeiten, die eine so große Zoomspanne bietet, sind immer wieder bemerkenswert. Von der Tower Bridge an der Themse über herangezoomte Aufnahmen des London Eye bis hin zu Porträts und Schnappschüssen – mit dem Lumix S 28–200 mm waren wir für jede Situation gut gerüstet. Einziger Wermutstropfen: In der Dämmerung und in Innenräumen macht sich die lichtschwache Anfangsblende bei mittlerer und langer Brennweite bemerkbar. Mit der optischen Stabilisierung konnten wir an der Lumix S9 bei 200 mm noch scharfe Bilder mit 1/6 Sekunde aus der Hand machen.

Insgesamt gute Schärfe im Labor

Der große Zoombereich von Reisezoomobjektiven geht in der Regel mit Kompromissen bei der Bildqualität einher. Auch beim Lumix S 28–200 mm? Die beste Schärfe erreicht das Zoom im CHIP Testlabor mit 92 Prozent der möglichen Auflösung an der Messkamera Lumix S1R bei 28 mm und Blende f/4 in der Bildmitte. Mit zunehmendem Zoom nimmt die Schärfe in der Mitte auf 75 Prozent ab. In den Bildecken werden 64 bis 77 Prozent der möglichen Auflösung erreicht – insgesamt ein gutes Ergebnis! Allerdings können bei 28 mm sichtbare Farbsäume mit einer Breite von 1,4 Pixeln auftreten. Die Verzeichnung wird hingegen gut korrigiert. Eine Verzeichnung von maximal 0,3 Prozent fällt bei 28 mm kaum auf. Auch die Vignettierung macht sich hauptsächlich bei 28 mm etwas bemerkbar. Hier fällt die Helligkeit bei Blende f/4 von der Bildmitte zu den Ecken um 0,7 Blendenstufen ab. Wird zweifach abgeblendet, sinkt die Vignettierung auf nur noch 0,1 Blendenstufen.