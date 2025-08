Neu: H&Y Ultimate HD Protection Filter & HD MRC UV Filter

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für H&Y in Deutschland und Österreich, freut sich Ihnen heute das erweiterte Sortiment an H&Y UV-Filtern vorzustellen: die H&Y Ultimate HD Protection Filter und die H&Y HD MRC UV Filter — beide präzisionsgefertigt, um den täglichen Schutzanforderungen von Fotografen auf allen Erfahrungsstufen gerecht zu werden.

H&Y ist weltweit bekannt für seine innovativen RevoRing-Filterlösungen. Der UV-Filter gehört nach wie vor zu den meistgenutzten Zubehörteilen in jeder Kameratasche. Deshalb hat H&Y sein Know-how in Qualität und Innovation auch in diese unverzichtbare Produktkategorie eingebracht.

H&Y Ultimate HD Protection Filter – passend für die Leica Q3-43

Speziell für anspruchsvolle Nutzer hochwertiger Objektive wie Leica entwickelt, überzeugt der Ultimate HD Protection Filter durch ein ultraschlankes Design, eine nahezu perfekte Lichtdurchlässigkeit von bis zu 99,95 % und eine branchenführende Reflexionsminderung auf durchschnittlich nur 0,1 %. Das Herzstück dieses Filters ist das Prinzip der optischen Unsichtbarkeit. Dank innovativer Technologien bewahrt er Helligkeit, Farbe und Kontrast der Linse vollständig. Die extrem geringe Reflexion reduziert Flares und Ghosting auf ein Minimum und sichert eine maximale Bildklarheit – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Der präzise gefertigte Vollmessing-Rahmen sorgt für außergewöhnliche Stabilität, Langlebigkeit und ein haptisches Erlebnis, das einer Leica-Kamera würdig ist. Mehrfach-Nano-Beschichtungen schützen zuverlässig vor Wasser, Öl, Staub und Kratzern – für mühelose Pflege und klare Sicht auch bei widrigen Bedingungen. Das ultraschlanke Profil von nur 3,35 mm garantiert vignettenfreie Aufnahmen über den gesamten Bildkreis.

Das Clevere daran ist, dass H&Y ihn so konzipiert hat, dass er nahtlos mit der Standard-Quadrat- Gegenlichtblende der Leica Q3 43 zusammenarbeitet. Der Makromodus funktioniert weiterhin einwandfrei, ohne Beeinträchtigungen oder Bildverzerrungen. Der Filter bleibt sowohl für das Auge als auch für das Bild unsichtbar. Er schützt, ohne den Leica-Look oder das Leica-Feeling zu verändern, und bewahrt jedes feine Detail genau so, wie es vom Objektiv beabsichtigt ist.

H&Y HD MRC UV Filter

Der HD MRC UV Filter bietet mit seiner 16-fach Mehrschichtvergütung sowie einer Anti-Kratz- und Anti-Reflex-Beschichtung optimalen Schutz für dein Objektiv. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, wird hochwertiges Schott B270-Glas verwendet. Er ist ideal für DSLR- und spiegellose Kameras geeignet, die auch bei täglichem Einsatz eine maximale Bildqualität verlangen.

Preis und Verfügbarkeit

Die beiden neuen H&Y UV Filter Ulimate HD Protection Filter & HD MRC UV Filter sind ab sofort bei unseren H&Y Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich. Die Preise von dem Ultimate HD Protection FIlter variiert zwischen 59,99 € für 67mm und 106,99 € für die 95mm. Die HD MRC UV Filter liegen – je nach größe – preislichen zwischen 19,99 € und 79,99 €.