In dieser Serie stellen wir die tollsten Städte, Länder und Regionen vor, in denen Fotografen voll auf ihre Kosten kommen. Dieses Mal zeigen wir euch Melilla, eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Mittelmeerküste, die ein ideales Reiseziel für Fotografen ist.

Manchmal sind es die kleinen Orte, die einen großen Eindruck hinterlassen. Melilla zum Beispiel – eine spanische Enklave im Nordosten Marokkos. Klein, unterschätzt und für viele noch ein weißer Fleck auf der fotografischen Landkarte. Gemeinsam mit TURESPAÑA hatte ich im März die Gelegenheit, diesen besonderen Ort zu erkunden. Und was soll ich sagen: Ich bin begeistert. Melilla fühlt sich an wie eine Zeitreise mit mediterranem Licht. Architekturfreunde finden hier nach Barcelona die größte Sammlung modernistischer Bauten in ganz Spanien. Die Epoche, in der sich verspielte Formen, florale Ornamente und künstlerisch gestaltete Fassaden entfalteten, prägt das Stadtbild bis heute.

Melilla – ein Reiseziel für Fotografen: Zwischen Festung, Felsen und Flaniermeilen

Doch Melilla kann noch mehr. Da ist zum Beispiel die Altstadt, eingebettet in eine imposante Festungsanlage mit direktem Blick aufs Mittelmeer. Hier findet man nicht nur Museen und kleine Galerien, sondern auch ein faszinierendes Höhlensystem. Einst Teil einer Klosteranlage, später Zufluchtsort für die Bevölkerung, erzählen die steinernen Gänge Geschichten aus Jahrhunderten. Wer den schmalen Weg bis ganz nach unten nimmt, wird belohnt: mit einer verschlungenen Felsentreppe, die zu einem versteckten Strand führt – ein Ort, wie aus einer Serie à la Game of Thrones. Trotz seiner überschaubaren zwölf Quadratkilometer bietet Melilla eine Vielfalt, die überrascht. Es gibt einen großen Stadtstrand mit weichem Sand, Felsküsten mit spektakulären Wellen, Parkanlagen zum Entspannen und Jugendgruppen, die an windstillen Tagen mutig von den Klippen springen. Fotomotive gibt es an jeder Ecke – von der weiten Meersicht bis zur Detailaufnahme der Jugendstilfassaden.