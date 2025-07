Imaging World 2025 – Das wird groß!

Das Interesse an der Imaging World (10. bis 12. Oktober 2025, Nürnberg Messe), dem großen Festival rund um Content Creation, ist riesig: Weit über 100 Marken und Unternehmen, darunter das komplette Who-is-who der Branche, haben ihre Teilnahme an dem Foto- und Video-Highlight zugesagt. Auf über 10.000 Quadratmetern können die Besucherinnen und Besucher die neuesten Produkte hautnah erleben und in der Praxis ausprobieren – ganz nach dem Motto der Imaging World: Create. Explore. Have fun.

Die Imaging World macht ihrem Namen alle Ehre: Weit mehr als 100 Marken rund um Foto, Video und Creation bieten vom 10. bis 12. Oktober in Nürnberg die ganze Welt des Imaging und präsentieren den Besuchern ein einzigartiges Portfolio an Produkten, Services, Innovationen und Content.

Imaging World 2025 Aussteller

So sind die weltweit renommiertesten Anbieter wie Canon, Sony, Nikon, Leica, Fujifilm, OM Digital Systems, Ricoh, Hasselblad oder Panasonic mit ihren innovativen Produkten – und sicherlich auch der einen oder anderen Neuheit – ebenso auf dem Imaging-Festival vertreten wie die Objektiv-Spezialisten Tamron, Sigma, Zeiss, Transcontinenta, Schneider Kreuznach oder Voigtländer, die mit Brennweiten-Highlights neue fotografische Perspektiven eröffnen.

Für perfekte Foto- und Videoerlebnisse sorgen außerdem Spezialisten wie 7Artisans, B.I.G., B&W, Benro, DJI, Fidlock, Hama, Kaiser Fototechnik, Leofoto, Rode, Sandisk, Sirui, Vanguard, Videndum oder Wacom mit Stativen, Audio- und Video-Equipment, Drohnen, Taschen, Filter, Kreativlösungen und Speichermedien. In Sachen Bilderdruck zeigt die Imaging World das ganze Portfolio aus digitalen Printsystemen, Home-Printern, Fine-Art-Papieren (u.a. Canon, Epson, Ilford, Hahnemühle) und allem, was man für ein perfekt gedrucktes Foto braucht.

Die Anbieter von Rahmen und Alben wie Effect, Nielsen oder Pasche sowie Display-Spezialisten wie Eizo komplettieren die Unternehmen, die bereits jetzt als Aussteller feststehen.

Workshops und mehr

„Die Imaging World zeigt – neben Workshops, Vorträgen, Panels, Playgrounds und vielen anderen weiteren Highlights – den gesamten Workflow von Video und Content Creation von der Aufnahme bis zum fertigen Ergebnis in einer einzigartigen Erlebniswelt zum Testen und Ausprobieren,” fasst Thilo Röhrig zusammen.

Aber das neue Festivalformat umfasst noch weit mehr: Aussteller zu den Themen Analoge Fotografie, Sofortbild, Scanner, Ferngläser oder spezialisierte Reiseanbieter machen die Imaging World zu einem faszinierenden Kosmos aus Innovationen, Produkten, Ideen und Services inklusive Kamera-Checks und vielem mehr wie Workshops, Playgrounds, Bühnenshows und Conventions. Thilo Röhrig: „Alle Aussteller wollen auf der Imaging World die ganze Welt der Fotografie und Content Creation hautnah erlebbar machen. Sie bieten den Besucherinnen und Besuchern vor Ort kompetente Beratung, echte Produkttests und spannende Vorträge. Wir laden jeden ein, der sich für „Content Creation“ interessiert, diese Themen live und unterhaltsam vor Ort zu erleben!“

Alle Infos, Anmeldungen und Tickets für die Imaging World gibt es hier:

https://imagingworld.de/