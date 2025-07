Für angehende Produktfotografen: Vom 01. bis 05. September 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „Kreative Produktfotografie – Basic“ Kurs an, bei dem die Teilnehmenden lernen, Produktfotos mit verschiedenen kreativen Techniken im Fotostudio zu erstellen.

Kursbeschreibung: Kreative Produktaufnahmen sind in der Werbung essenziell, damit die Produkte bei potenziellen Kunden in Erinnerung bleiben und zum Kauf anregen. Ihre Anwendung finden sie sowohl online als auch in Printmedien. In diesem Bildungsurlaub vermitteln wir Ihnen, worauf es beim Erstellen und Weiterverarbeiten der Produktaufnahmen ankommt. Sie erlernen alles Wichtige rund um Kamera– und Beleuchtungstechnik und können Produktaufnahmen unter dem Einsatz verschiedener kreativer Techniken im Fotostudio erstellen. Dabei liegt der Fokus auf der materialgerechten Beleuchtung, gepaart mit einer kreativen Inszenierung.

Kreative Produktfotografie – Basic: Inhalte

Kamera- und Beleuchtungstechnik / passendes Equipment auswählen

Materialgerechte Beleuchtung

Farbverbindlicher Workflow

Sach-, Produkt- und Werbeaufnahmen / Still-Life;

Exkurs in die Foodfotografie

Konzeptionelle Planung

Kreative Techniken und Effekte

Grundlagen der Bildauswahl, -optimierung und -bearbeitung

Bildbesprechungen von Ergebnissen

Vorkenntnisse: Sichere Bedienung der eigenen Kamera.

Zum Kurs mitbringen

Eigene Kamera, wenn vorhanden gerne mit Macroobjektiv.

Speichermedium zum Speichern der Arbeiten. Wir empfehlen eine mobile Festplatte/SSD.

Stativ, wenn vorhanden.

Tetherkabel, wenn vorhanden.

Termin & Preis

01.- 05.09.2025

Mo – Fr von 09.00 – 17.00 Uhr

Preis 670 Euro

Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel: https://www.photomedienforum.de/event-details/kreative-produktfotografie-basic