Unterschiedliche Sensoren

Der Sensor der GFX100S II überzeugt im Labor mit einer hervorragenden Kantenschärfe mit bis zu 4.537 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei ISO min – und liegt damit sogar leicht vor dem Flaggschiff GFX100 II mit maximal 4.371 Lp/Bh. Auch bei steigender ISO-Empfindlichkeit hat die S II bis einschließlich ISO 12.800 knapp die Nase vorn. In Sachen Detailtreue und Bildrauschen liegen beide Mittelformatkameras nahezu gleichauf. Sichtbares Bildrauschen ist erst ab ISO 3.200 am Monitor erkennbar.

Handelt es sich womöglich um die gleichen Sensoren? Dass dem nicht so ist, zeigt ein schneller Blick in die technischen Daten. Dem „GFX 102 Megapixel CMOS II“-Sensor der GFX100S II fehlt das zusätzliche Kürzel „HS“, wie es beim Sensor der großen Schwester zu finden ist. Hier zeigt sich ein entscheidender Unterschied, der dem günstigeren Preis der S II geschuldet ist. Das Kürzel HS wird bei Fujifilm für sehr schnelle Sensoren verwendet und führt beim Spitzenmodell GFX100 II in Verbindung mit dem X-Prozessor 5 zu einer sehr schnellen Signalverarbeitung und Serienaufnahmen mit bis zu acht RAW-Bildern pro Sekunde bei 302 RAWs in Folge. Dieses Tempo kann die im Vergleich günstigere GFX100S II nicht ganz mitgehen. Der Sensor der S II erreicht mit dem neuen X-Prozessor 5 zwar ebenfalls sehr gute sieben RAW-Bilder pro Sekunde – im Serienbildmodus ist aber bereits nach 24 RAWs Schluss. Das wird auch damit zusammenhängen, dass Fujifilm bei der günstigeren S-Serie nach wie vor auf zwei SD-UHS II-Kartenschächte setzt, während die GFX100 II auch mit den schnelleren CFexpress-Karten arbeiten kann. Doch auch wenn die GFX100S II bei der Geschwindigkeit nachvollziehbar hinter dem Flaggschiffmodell liegt, möchten wir an der Stelle positiv hervorheben, dass sich die Serienbildeigenschaften deutlich gegenüber der Vorgängerin verbessert haben. Die schaffte nämlich lediglich 4,5 RAWs pro Sekunden mit 18 RAWs in Folge. Auch wenn die GFX100S II nach wie vor keine Sportskanone ist, kann sich eine Aufnahmedauer von rund drei Sekunden mit sieben RAWs pro Sekunde für spontane Actionmotive absolut sehen lassen.

Hilfreiche Bildstabilisierung und 400-Megapixel-Fotos

Neben der Geschwindigkeit hat die Fujifilm GFX100S II im Vergleich zur Vorgängerin auch bei der Effektivität der am Sensor verbauten Bildstabilisierungseinheit (IBIS) zugelegt. Ließen sich mit dem IBIS der GFX100S noch sechs Blendenstufen kompensieren, sind mit der optimierten IBIS-Einheit der GFX100S II um bis zu acht Blendenstufen längere Verschlusszeiten möglich. Im Praxistest hat das mit dem angesetzten Fujinon GF 63 mm f/2,8 R WR nicht ganz geklappt – wir finden es aber beachtlich, dass wir mit einem 102-Megapixel-Mittelformatsensor bei einer Belichtungszeit von 0,6 Sekunden noch scharfe Aufnahmen aus der Hand fotografieren konnten. Damit entspricht die von uns erreichte Kompensation etwa fünf Blendenstufen. Das bedeutet nicht, dass keine längere Kompensation möglich ist. Man benötigt dann nur extrem ruhige Hände und hält am besten den Atem an. Mit den laut Fujifilm acht Blendenstufen bietet der IBIS der GFX100S II übrigens die gleiche Kompensation wie der IBIS des Flaggschiffmodells GFX100 II.

Durch die bewegliche Lagerung des Sensors sind darüber hinaus auch Pixel-Shift-Multi-Shot-Aufnahmen mit der GFX100S II möglich. Bei aktivierter Funktion nimmt die Kamera bis zu 16 RAW-Bilder hintereinander auf und bewegt nach jeder Aufnahme den Sensor um 0,5 Pixel. Die dabei entstehenden Einzelaufnahmen lassen sich später mit der Software „Pixel Shift Combiner“ zu einer extrem hochauflösenden Aufnahme mit satten 400 Megapixeln zusammensetzen.