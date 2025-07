Mehr ultraschneller Speicher: Sony bringt CFexpress-4-kompatible Type-A-Speicherkarten mit hoher Kapazität und neuen Kartenleser

Die neuen CFexpress Typ A-Speicherkarten CEA-G960T und CEA-G1920T von Sony überzeugen mit enormer Speicherkapazität sowie Lesegeschwindigkeiten von mehr als 1800 MB/s

Sony rundet sein Angebot an CFexpress Typ A-Speicherkarten der Serie CEA-G nach oben ab und präsentiert mit der CEA-G960T und CEA-G1920T zwei leistungsstarke Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von 960 beziehungsweise 1920 GB. Damit deckt die CEA-G-Familie künftig eine Speicherbandbreite von 80 bis 1920 GB ab. Die neuen Speicherkarten sind mit dem CFexpress 4-Standard kompatibel und erreichen Lesegeschwindigkeiten von mehr als 1800 MB/s. Das ist mehr als doppelt so schnell wie bei den bestehenden Karten der CEA-G-Serie (CEA-G640T, CEA-G320T, CEA-G160T und CEA-G80T). Zudem eignen sie sich zum Einsatz in modernen Kamerasystemen wie der Cinema Line – der spiegellosen Wechselobjektivkameras der Alpha-Serie1. Neu ist auch der MRW-G3 CFexpress Typ A-Kartenleser. Das ebenfalls CFexpress 4-kompatible Gerät ermöglicht eine schnelle Übertragung großer Datenmengen und macht Arbeitsabläufe bei Fotoshootings und am Filmset effizienter.

Ideal bei langen Film- und Videodrehs

Die CFexpress Typ A-Karten CEA-G1920T und CEA-G960T sowie der Kartenleser MRW-G3 unterstützen lange Videoaufnahmen, schnelle Serienaufnahmen und schnelle Datenübertragungen. Sie erreichen maximale Lesegeschwindigkeiten von 1800 MB/s und maximale Schreibgeschwindigkeiten von 1700 MB/s. Die Karten entsprechen dem VPG-Standard (Video Performance Guarantee) 400 und gewährleisten eine stabile Videoaufzeichnung mit 400 MB/s.

Für den Einsatz in rauen Umgebungen sind die Speicherkarten besonders robust gebaut. Das TOUGH-Label bescheinigt das: Im Vergleich zu CFexpress Typ A-Standards verfügen die Speicherkarten der CEA-G-Serie von Sony über eine etwa fünffache Fallfestigkeit2 und eine zehnfache Biegefestigkeit3. Darüber hinaus sind die Karten staub- und wasserfest (IP57), temperatur-, röntgenstrahlungs- und UV-beständig sowie antistatisch. Das sichert die Einsatzfähigkeit auch bei rauesten Einsatzbedingungen.

Ultraschnelle Datenübertragung

Der CFexpress Typ A-Kartenleser MRW-G3 sichert die schnelle Datenübertragung mit CFexpress 4 und USB 40 Gbit/s, ganz gleich ob auf Computer, Smartphones oder Tablets. Bei hohen Außentemperaturen sorgt das spezielle Wärmeableitungsdesign des Kartenlesers für hohe Zuverlässigkeit beim Übertragen großer Dateien und für eine lange Lebensdauer des Kartenlesers.

Sony erweitert sein Angebot an Zubehör für die Videoproduktion kontinuierlich, um professionelle und ambitionierte Amateurfilmer bei ihren Produktionsaktivitäten und der Effizienz ihres Workflows zu unterstützen.

Preis und Verfügbarkeit

CFexpress Typ A-Kartenleser MRW-G3: 180,00€

CEA-G960T (960GB) : 740,00€

CEA-G1920T (1920GB): 1.200,00€

Verfügbarkeit aller drei Sony Produkte: ab Juli 2025