Fotografie im Wandel: Eine neue Branchenumfrage zeigt, dass viele Berufsfotografen wirtschaftlich unter Druck stehen und die Auswirkungen von KI und Amateuren deutlich spüren – doch sie bleiben anpassungsbereit. Bei Fujifilm übernimmt mit Martin Broderick ein erfahrener Manager die Leitung der Imaging-Sparten in Europa. Und das deutsche Startup Gixel sammelt Millionen für die Entwicklung von innovativen AR-Displays ein – ein möglicher Gamechanger für die Wearable-Fotografie der Zukunft. Die Imaging Business News der KW 30/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News der KW 30/25

Profi-Fotografen: Wie geht´s Euch?

Eine aktuelle Jahresumfrage von berufsfotografen.com analysiert den aktuellen Status der Foto-Profis. Die Quintessenz: Der Markt wächst, wird aber herausfordernder. KI verändert die Arbeit der Professionals und hat großen Einfluss auf die Authentizität und das Berufsbild. Und: Viele Fotografen stehen unter wirtschaftlichem Druck. Fast die Hälfte aller befragten Profis empfindet die erlös-schädigenden Aktivitäten von Foto-Amateuren als ernste Konkurrenz. Dennoch: Die Mehrheit der Professionals will den Wandel annehmen und den eigenen Beruf weiterentwickeln, trotz steigender Konkurrenz und technischer Disruption.

berufsfotografen.com

Martin Broderick: Neuer General Manager bei Fujifilm Electronic Imaging Europe

Martin Broderick hat mit Wirkung zum 01. Juli 2025 die Position als General Manager der Fujifilm Electronic Imaging Europe GmbH in Kleve übernommen. Er ist in dieser Position zuständig für den Vertrieb, das Marketing und den Service der Digitalkameras in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Darüber hinaus hat er die Funktion als General Manager der Fujifilm Imaging Solutions in Ratingen übernommen. In dieser Funktion verantwortet er den Bereich Imaging (u.a. Instax und Onsite-Printing) in Deutschland. Broderick folgt damit auf Bernd Gansohr, der am 31. Juli 2025, nach insgesamt 27 erfolgreichen Jahren in leitenden Managementfunktionen bei Fujifilm in den verdienten Ruhestand gehen wird.

Hier gehts zur News zum Personalwechsel auf PhotoScala.de

Frisches Geld für AI- und AR-Brillen

Das Unternehmen Gixel aus Karlsruhe entwickelt ultraleichte, stromsparende optische See-Through-Displays mit Smartphone-ähnlicher Bildqualität für zukünftige AI- und AR-Brillen. Gixel will die bislang größte Hürde in der Branche – Energieeffizienz, Transparenz und Formfaktor – mit einer skalierbaren Lösung überwinden. Diese Technologie könnte der entscheidende Schritt sein, um AI- und AR-Brillen alltagstauglich zu machen: Mehr Komfort, bessere Bildqualität und flexible Designs würden das Wachstum im AR-Markt vorantreiben. Frisches Geld soll für Wachstum sorgen: Das Startup hat aktuell in einer Runde 5 Millionen Euro eingesammelt.

https://www.gixel.de